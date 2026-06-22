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22 de junio de 2026

SLEP MAGALLANES REALIZÓ LA TERCERA CONFERENCIA DE DIRECTORES Y DIRECTORAS PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN PÚBLICA REGIONAL

A través de esta conferencia, el SLEP Magallanes reafirma su compromiso de entregar una educación integral, de calidad y con pertinencia local, asegurando que cada escuela y jardín sea un espacio de encuentro seguro e inclusivo.

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El Servicio Local de Educación Pública, SLEP Magallanes, convocó este lunes 22 de junio a los lideres de los establecimientos educacionales de su dependencia para la tercera conferencia anual de directores y profesores encargados de establecimientos educacionales en un encuentro clave para la gestión de los jardines infantiles, escuelas y liceos públicos de la región.

 
Esta conferencia no es un evento aislado, sino que responde a una obligación legal establecida en la Ley 21.040 que creó la Nueva Educación Pública en Chile. Dicha normativa dispuso el traspaso de los establecimientos educacionales desde los municipios a los Servicios Locales de Educación Pública con el fin de garantizar una administración especializada y enfocada exclusivamente en la calidad pedagógica.

 
Tras el éxito de las versiones anteriores, esta tercera edición consolidó un espacio de trabajo colaborativo entre los líderes educativos de las diez comunas de la región donde está presente la educación pública, incluyendo zonas rurales como San Gregorio, Río Verde, Torres del Paine y Primavera.

 
La importancia de esta iniciativa radica en su capacidad para articular la gestión de realidades territoriales muy diversas. Entre sus objetivos principales se encuentran la evaluación del plan estratégico local, recoger propuestas directas de los lideres educativos para optimizar el apoyo en el aula y los aprendizajes de los más de 14 mil estudiantes, analizar nudos críticos en áreas de gestión escolar y atender la brecha entre los contextos urbanos y rurales.

 
Al inaugurar el evento, el director ejecutivo subrogante del SLEP Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, reconoció el trabajo de directores y profesores encargados quienes, dijo, “muchas veces van más allá de sus obligaciones en su entrega hacia sus estudiantes”.

 
A través de esta conferencia, el SLEP Magallanes reafirma su compromiso de entregar una educación integral, de calidad y con pertinencia local, asegurando que cada escuela y jardín sea un espacio de encuentro seguro e inclusivo.

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