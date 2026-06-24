24 de junio de 2026
"GUARDIANAS DEL MAR PROFUNDO": UNA AVENTURA TEATRAL PARA TODA LA FAMILIA LLEGA A PUNTA ARENAS
La función se realizará en el Espacio de Artes Escénicas Circo del Sur, ubicado en O'Higgins 655, y tendrá una duración aproximada de 40 minutos.
Este sábado 27 de junio, a las 17:00 horas, el público infantil y familiar de Punta Arenas podrá disfrutar de la obra de teatro "Guardianas del Mar Profundo", una propuesta escénica que invita a descubrir la riqueza del océano y reflexionar sobre la importancia de su cuidado.
La función se realizará en el Espacio de Artes Escénicas Circo del Sur, ubicado en O'Higgins 655, y tendrá una duración aproximada de 40 minutos.
La historia acompaña a dos exploradoras marinas en un fascinante viaje hacia las profundidades del océano. Durante su aventura conocerán diversas criaturas que habitan el mar profundo y, finalmente, se encontrarán con el Bacalao de Profundidad, quien les enseñará la importancia de proteger los ecosistemas marinos y mantener el equilibrio de la vida bajo el agua.
A través de marionetas, elementos visuales y una puesta en escena especialmente diseñada para las infancias, la obra busca acercar a niñas, niños y sus familias a temáticas medioambientales de manera lúdica, sensible y entretenida.
Ficha Artística
Idea original e interpretación: Daniela Ramírez y Verónica Soto
Dirección escénica y diseño de iluminación: Teatro La Ventolera
Construcción de marionetas y escenografía: Blas Guesell
Técnica: Pamela Vera Sandoval
Fotografías: Patricia Miranda
Entradas
Preventa: $3.000
Valor en puerta: $5.000
Las entradas pueden reservarse y adquirirse a través del WhatsApp +56 9 9898 6381.
Invitamos a toda la comunidad a sumergirse en esta experiencia teatral que combina imaginación, aprendizaje y conciencia ambiental, en una aventura que revela los misterios y la belleza del mar profundo.
La obra vial de 535 metros de extensión desarrollada por el Minvu con financiamiento del Gobierno Regional, conecta la trama urbana de la capital regional en sentido poniente oriente, entregando una solución definitiva mediante el atravieso del estero Llau Llau.
La obra vial de 535 metros de extensión desarrollada por el Minvu con financiamiento del Gobierno Regional, conecta la trama urbana de la capital regional en sentido poniente oriente, entregando una solución definitiva mediante el atravieso del estero Llau Llau.