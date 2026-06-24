"GUARDIANAS DEL MAR PROFUNDO": UNA AVENTURA TEATRAL PARA TODA LA FAMILIA LLEGA A PUNTA ARENAS

Este sábado 27 de junio, a las 17:00 horas, el público infantil y familiar de Punta Arenas podrá disfrutar de la obra de teatro "Guardianas del Mar Profundo", una propuesta escénica que invita a descubrir la riqueza del océano y reflexionar sobre la importancia de su cuidado.

La función se realizará en el Espacio de Artes Escénicas Circo del Sur, ubicado en O'Higgins 655, y tendrá una duración aproximada de 40 minutos.

La historia acompaña a dos exploradoras marinas en un fascinante viaje hacia las profundidades del océano. Durante su aventura conocerán diversas criaturas que habitan el mar profundo y, finalmente, se encontrarán con el Bacalao de Profundidad, quien les enseñará la importancia de proteger los ecosistemas marinos y mantener el equilibrio de la vida bajo el agua.

A través de marionetas, elementos visuales y una puesta en escena especialmente diseñada para las infancias, la obra busca acercar a niñas, niños y sus familias a temáticas medioambientales de manera lúdica, sensible y entretenida.

Ficha Artística

Idea original e interpretación: Daniela Ramírez y Verónica Soto

Dirección escénica y diseño de iluminación: Teatro La Ventolera

Construcción de marionetas y escenografía: Blas Guesell

Técnica: Pamela Vera Sandoval

Fotografías: Patricia Miranda

Entradas

Preventa: $3.000

Valor en puerta: $5.000

Las entradas pueden reservarse y adquirirse a través del WhatsApp +56 9 9898 6381.

Invitamos a toda la comunidad a sumergirse en esta experiencia teatral que combina imaginación, aprendizaje y conciencia ambiental, en una aventura que revela los misterios y la belleza del mar profundo.