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24 de junio de 2026

DIPUTADA JAVIERA MORALES OFICIA A HACIENDA PARA ASEGURAR PAGO DEL BONO DE ZONAS EXTREMAS A ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

La gestión surge luego de que dirigentes de los asistentes de la educación manifestaran su preocupación por la falta de información sobre la transferencia de los recursos al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, a pocos días de cumplirse el plazo en que debe efectuarse el pago del beneficio.

diputadajavieramorales

La parlamentaria ofició a la Dirección de Presupuestos (Dipres) para solicitar información sobre el estado de los recursos destinados al pago del Bono de Zonas Extremas para las y los asistentes de la educación de la región, ante la incertidumbre existente respecto de su pago correspondiente al trimestre de junio.

La gestión surge luego de que dirigentes de los asistentes de la educación manifestaran su preocupación por la falta de información sobre la transferencia de los recursos al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, a pocos días de cumplirse el plazo en que debe efectuarse el pago del beneficio.

La situación genera especial inquietud debido a que este mismo bono ya registró retrasos en su pago durante el primer trimestre del año. Hoy, a días de finalizar el plazo establecido, dirigentes del gremio señalan que aún no existe claridad respecto de los recursos. Incluso, en reuniones sostenidas recientemente con el SLEP Magallanes, se les habría informado que no cuentan con antecedentes sobre la disponibilidad o transferencia de los fondos necesarios para efectuar el pago por parte del Ministerio de Hacienda.

La incertidumbre se produce además en un contexto especialmente complejo para los asistentes de la educación de la región. Durante este año han enfrentado una serie de recortes, el mayor de ellos el descuento de 40% de la zona, derivados de pronunciamientos de la Contraloría General de la República, tras requerimientos presentados por parlamentarios de la región.

A ello se suma que las organizaciones de asistentes de la educación ya anunciaron movilizaciones y paralizaciones para este 24 de junio, así como para el retorno de las vacaciones de invierno, advirtiendo que la falta de respuestas respecto del bono y otros temas laborales ha agravado el conflicto con las autoridades educacionales.

“Las y los asistentes de la educación han pasado un año muy duro, en que se les han vulnerado sus derechos laborales una y otra vez. Se les ha desconocido sus negociaciones colectivas con las alcaldías, lo que se ha traducido en recortes a sus beneficios salariales. Además, no pueden seguir enfrentando incertidumbre respecto de un beneficio claro que les corresponde y que tiene fechas de pago claramente definidas”, señaló la diputada Morales.

A través del oficio, la parlamentaria solicitó a la Dipres informar si los recursos destinados al Bono de Zonas Extremas correspondiente al trimestre que vence en junio de 2026 se encuentran disponibles y fueron transferidos oportunamente. Asimismo, pidió que, en caso de existir retrasos, se expliquen las razones y se informe la fecha en que se concretará el pago a las y los trabajadores.

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