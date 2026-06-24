TRAS REUNIRSE CON LOS NODOS: SEREMI CARLOS OLAVE DESTACA LO QUE HA SIDO SU RELEVANCIA PARA FORTALECER LA CIENCIA CON UNA MIRADA TERRITORIAL

Tres son los Nodos que operan en el territorio para fortalecer la actividad científica. El primero, y más antiguo (2020), corresponde al Nodo Macrozonal Ciencia Austral que abarca las regiones de Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena, y reúne a diversos actores públicos y privados para fortalecer la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación (CTCI), con el propósito de descentralizar el desarrollo científico, identificar brechas regionales y transformar el conocimiento en soluciones que impulsen el bienestar económico, social y ambiental.

En sus primeros años de ejecución ha generado productos como el Geoportal Ciencia Austral, el libro "Hoja de Ruta: Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para la Macrozona Austral (2020-2030)" y la elaboración de diagnósticos de capacidades de investigación y acción cultural en el territorio. Para esta nueva etapa, contempla seguir avanzando en términos de gobernanza, así lo indicó su director, Juan Carlos Aravena, tras reunirse con la autoridad regional, "tenemos cosas muy concentradas en términos de gobernanza, cómo nos vinculamos con la seremia y con los comités regionales de CTCI, y el impulso de concretar ciertas iniciativas priorizadas que son varias -asociadas a educación, equidad y ciencia abierta-, y trabajar también en la difusión de las temáticas de CTCI para nuestras dos regiones Aysén y Magallanes".

El seremi de Ciencia, Carlos Olave, agregó que "a seis años de su creación, el Nodo Ciencia Austral -financiado por el MinCiencia a través de la ANID- se ha consolidado como un espacio de articulación institucional para acelerar el impacto en las regiones más australes de nuestro país. Su labor principal ha sido identificar y validar brechas territoriales, definiendo prioridades que fortalezcan la generación de conocimiento y soluciones adaptadas a las necesidades locales, que ha quedado plasmada en una hoja de ruta hacia el 2030, donde no sólo propone establecer un modelo de gobernanza, sino que también de ciencia abierta que permita difundir la información mediante la colaboración intersectorial e interdisciplinaria".

Nodos Subantártico y Antártico

Los Nodos de Laboratorios Naturales son un instrumento específico de la ANID diseñado para potenciar territorios que poseen condiciones geográficas, climáticas y ecosistémicas únicas en el mundo. En esta línea, en la región se ejecutan dos iniciativas: Subantártico y Antártico, que corresponden a proyectos colaborativos que agrupan a diversos actores para implementar hojas de ruta, fortalecer capacidades locales, colaborar en la toma de decisiones basadas en evidencia y consolidar a Chile como polo de investigación e innovación de alto impacto, atrayendo colaboración científica de frontera y redes internacionales.

En relación al Nodo Subantártico, éste comenzó su trabajo en 2022 y entre sus productos destacados se mencionan su Hoja de Ruta 2026+; el Sello del Nodo Laboratorio Natural Subantártico para promover investigación con pertinencia territorial y estándares de relacionamiento comunitario; el desarrollo de herramientas como el Geoportal Ciencia Austral (en conjunto con el Nodo Ciencia Austral) y el Atlas Subantártico Interactivo; y la implementación del Modelo de Laboratorios Naturales en áreas protegidas con piloto en la Reserva Magallanes, que aún se encuentra en desarrollo.

Laura Sánchez, directora del proyecto, comentó que para este período (2026-2027), consolidarán "el trabajo colaborativo desarrollado en Aysén y Magallanes mediante la articulación entre instituciones científicas, servicios públicos, comunidades y actores productivos. A través de herramientas de conocimiento, programas formativos y turismo con contenido científico, así como acciones de ciencia en el territorio, se promoverá el desarrollo sostenible y la valoración de las singularidades subantárticas, abordando desafíos prioritarios como la biodiversidad, el agua y los glaciares".

Por su parte el Nodo Antártico, creado en 2024, trabajó en una hoja de ruta participativa para priorizar investigaciones y mejorar la infraestructura logística, además de elaborar informes diagnósticos sobre gobernanza antártica, educación, arte y cultura, entre otros.

"Durante la reunión con el seremi presentamos los avances del proyecto respecto de las 22 iniciativas que han sido recogidas en una hoja de ruta y, también, hablamos de la segunda etapa del proyecto que está financiado por el Ministerio de Ciencia a través de la ANID, y de las iniciativas que nos interesa potenciar y que están relacionadas con reforzar la colaboración y el impacto de Antártica", así lo explicó su director, Marcelo González, quien dijo que dentro de estas prioridades está el levantamiento de información respecto del impacto del turismo antártico; el desarrollo de una oficina de convenios internacionales para visibilizar, implementar y actualizar los convenios que tiene el país con otros institutos polares; y seguir potenciando la Alianza Interuniversitaria Chile Antártico, que busca integrar la temática y la identidad antártica en la educación superior.

"El trabajo que realizan los tres nodos constituye un aporte para el desarrollo científico de la macrozona austral. El lograr poner en marcha alguna de las iniciativas contempladas en cada una de las hojas de ruta generará un efecto positivo porque permitirá posicionar nuestro territorio a nivel nacional e internacional. También, impactará en la ciudadanía ya que varias de las propuestas están enfocadas en fortalecer su vínculo con la ciencia, cuyo fin debe ser mejorar la calidad de vida de las personas", concluyó el seremi Olave.