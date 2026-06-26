NUEVA INFRAESTRUCTURA HABILITANTE CLAVE PARA ENAP Y RESPALDO A PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO WILLIAMS MARCAN SESIÓN DE LA COMISIÓN REGIONAL DE USO DE BORDE COSTERO

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Este jueves, en el salón Nelda Panicucci del edificio Plaza del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, sesionó por primera vez en el año, y también por primera vez con las autoridades designadas por la nueva administración del Gobierno central, la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUB).

Con la presencia de 34 de los 40 integrantes, la sesión tuvo por objeto revisar cinco solicitudes de concesión de uso marítimo. De ellas, dos tuvieron especial relevancia para la administración del Gobernador Regional, Jorge Flies, pues coinciden con objetivos subnacionales: por una parte, el impulso a la infraestructura habilitante para el desarrollo de nuevas energías como el hidrógeno verde; y por otro lado, el apoyo a la pesca artesanal.

ENAP

Yuris Agüero, gerente de Nuevos Proyectos de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) expuso a la Comisión la solicitud de concesión para un muelle flotante en el sector de bahía Laredo, en Punta Arenas, al que se sumaría también un pontón para descarga de elementos industriales. En él habrá dos sitios de atraque para al menos 25 naves consideradas.

En concreto, la solicitud fue por 19.310 m2, con una intención de construcción contigua al espigón actual de la nacional.

Tras el sufragio favorable de la Comisión (cuya determinación si bien no es vinculante, sí genera precedentes para lo que pueda resolver el ministerio de Defensa como institución definitoria), el Gobernador Flies destacó que el proyecto “habilita un cuarto puerto que, en este caso, sería para descarga de equipos en el Estrecho de Magallanes y eso, en el contexto del hidrógeno verde, por ejemplo, es fundamental”.

En esa línea, Agüero complementó que “vamos a contar con una capacidad adicional a nivel portuario para la región. Y eso significa que podríamos generar mayor flexibilidad y la posibilidad de que lleguen proyectos, no solamente de hidrógeno verde, que son los que estaban en boga hoy en día, sino que otros proyectos como Data Center, por ejemplo; o cualquier proyecto industrial que requiera cantidades importantes de energía renovable a un precio razonable, que es lo que estamos esperando de los desarrollos de la región como recurso”.

Así, la ampliación de Laredo de ENAP permitiría a HIF (empresa con quienes tienen un acuerdo de colaboración) “importar todo el equipamiento que ellos necesitan para la construcción de su planta (Faro del Sur o Cabo Negro, que son los más avanzados en cuanto a permisos ambientales) y de su parque eólico. También estamos trabajando en habilitar una línea que les permita exportar sus productos, sea metanol, gasolina sintética o ambos”, cerró Agüero.

El proyecto podría significar oportunidades de trabajo para 60 personas en su etapa de construcción y 10 o 15 en la de operación.

Pescadores Artesanales de Puerto Williams

Ezio Firmani, copropietario junto a Ricardo Maragaño de la empresa Pesquera Marmag SpA, pidió una renovación de concesión de uso marítimo menor en la antigua planta Cidepes, en Puerto Williams. La idea es construir un patio de maniobra (estacionamientos, emisario, captación de agua, entre otros) y revivir la procesadora.

En cifras, serían más de 25 los pescadores beneficiados (17 asociados a la pesquera y el resto provenientes de Punta Arenas y Tierra del Fuego). La construcción generaría empleo para 150 personas (nuevos puestos de trabajo), con una proyección de procesamiento de 20 toneladas diarias.

El entusiasmo de Firmani fue valorado de forma transversal por el CRUBC. Para el Gobernador Flies, la iniciativa fue calificada como “extraordinaria por lo que significa la organización de emprendimientos medios, especialmente de la pesca artesanal, que ha estado siete a ocho años ampliando la posibilidad de concesión para tener una planta de procesamiento en Puerto Williams, la que estaría funcionando directamente con las y los pescadores de la provincia”.

Firmani, por su parte, adelantó que “la idea es procesar nuestro propio producto, acortar la brecha entre el pescador y la industria y tratar de dar un valor agregado importante: que no solamente se vaya la centolla para afuera como un bloque, sino que sacarla desde la misma planta con una identidad, con algo. El jardín del mar que tenemos nosotros en Magallanes es exclusivo, hay que sacarle provecho a eso”.

“El impacto más directo es que nosotros, como armadores, no vamos a estar a la espera de barcos de acarreo o de una planta de procesos que nos pida nuestro producto. O sea, tener una planta de procesos abierta para los pescadores (…) El impacto más directo es que lo que pesquemos se va a entregar inmediato, fresco, al tiro, a cinco o seis horas de navegación (…) Y que tengamos una planta de procesos o un punto de venta de productos frescos del mar en Puerto William para desarrollar el turismo o para presentarlo a cualquier mercado, para nosotros va a ser extraordinario, va a ser un destino país”, cerró.

Por su parte, la máxima autoridad regional aprovechó de “felicitar a ambos titulares, ENAP y a la empresa que estaría al servicio de la pesca artesanal de Puerto Williams y por qué no decirlo, tal como decían ellos, inclusive pescadores que bajan a pescar en la zona”.

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