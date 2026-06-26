Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

26 de junio de 2026

NUEVA INFRAESTRUCTURA HABILITANTE CLAVE PARA ENAP Y RESPALDO A PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO WILLIAMS MARCAN SESIÓN DE LA COMISIÓN REGIONAL DE USO DE BORDE COSTERO

Con la presencia de 34 de los 40 integrantes, la sesión tuvo por objeto revisar cinco solicitudes de concesión de uso marítimo.

core25062026


Este jueves, en el salón Nelda Panicucci del edificio Plaza del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, sesionó por primera vez en el año, y también por primera vez con las autoridades designadas por la nueva administración del Gobierno central, la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUB).

Con la presencia de 34 de los 40 integrantes, la sesión tuvo por objeto revisar cinco solicitudes de concesión de uso marítimo. De ellas, dos tuvieron especial relevancia para la administración del Gobernador Regional, Jorge Flies, pues coinciden con objetivos subnacionales: por una parte, el impulso a la infraestructura habilitante para el desarrollo de nuevas energías como el hidrógeno verde; y por otro lado, el apoyo a la pesca artesanal.

ENAP

Yuris Agüero, gerente de Nuevos Proyectos de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) expuso a la Comisión la solicitud de concesión para un muelle flotante en el sector de bahía Laredo, en Punta Arenas, al que se sumaría también un pontón para descarga de elementos industriales. En él habrá dos sitios de atraque para al menos 25 naves consideradas.

En concreto, la solicitud fue por 19.310 m2, con una intención de construcción contigua al espigón actual de la nacional.

Tras el sufragio favorable de la Comisión (cuya determinación si bien no es vinculante, sí genera precedentes para lo que pueda resolver el ministerio de Defensa como institución definitoria), el Gobernador Flies destacó que el proyecto “habilita un cuarto puerto que, en este caso, sería para descarga de equipos en el Estrecho de Magallanes y eso, en el contexto del hidrógeno verde, por ejemplo, es fundamental”.

En esa línea, Agüero complementó que “vamos a contar con una capacidad adicional a nivel portuario para la región. Y eso significa que podríamos generar mayor flexibilidad y la posibilidad de que lleguen proyectos, no solamente de hidrógeno verde, que son los que estaban en boga hoy en día, sino que otros proyectos como Data Center, por ejemplo; o cualquier proyecto industrial que requiera cantidades importantes de energía renovable a un precio razonable, que es lo que estamos esperando de los desarrollos de la región como recurso”.

Así, la ampliación de Laredo de ENAP permitiría a HIF (empresa con quienes tienen un acuerdo de colaboración) “importar todo el equipamiento que ellos necesitan para la construcción de su planta (Faro del Sur o Cabo Negro, que son los más avanzados en cuanto a permisos ambientales) y de su parque eólico. También estamos trabajando en habilitar una línea que les permita exportar sus productos, sea metanol, gasolina sintética o ambos”, cerró Agüero.

El proyecto podría significar oportunidades de trabajo para 60 personas en su etapa de construcción y 10 o 15 en la de operación.

Pescadores Artesanales de Puerto Williams

Ezio Firmani, copropietario junto a Ricardo Maragaño de la empresa Pesquera Marmag SpA, pidió una renovación de concesión de uso marítimo menor en la antigua planta Cidepes, en Puerto Williams. La idea es construir un patio de maniobra (estacionamientos, emisario, captación de agua, entre otros) y revivir la procesadora.

En cifras, serían más de 25 los pescadores beneficiados (17 asociados a la pesquera y el resto provenientes de Punta Arenas y Tierra del Fuego). La construcción generaría empleo para 150 personas (nuevos puestos de trabajo), con una proyección de procesamiento de 20 toneladas diarias.

El entusiasmo de Firmani fue valorado de forma transversal por el CRUBC. Para el Gobernador Flies, la iniciativa fue calificada como “extraordinaria por lo que significa la organización de emprendimientos medios, especialmente de la pesca artesanal, que ha estado siete a ocho años ampliando la posibilidad de concesión para tener una planta de procesamiento en Puerto Williams, la que estaría funcionando directamente con las y los pescadores de la provincia”.

Firmani, por su parte, adelantó que “la idea es procesar nuestro propio producto, acortar la brecha entre el pescador y la industria y tratar de dar un valor agregado importante: que no solamente se vaya la centolla para afuera como un bloque, sino que sacarla desde la misma planta con una identidad, con algo. El jardín del mar que tenemos nosotros en Magallanes es exclusivo, hay que sacarle provecho a eso”.

El impacto más directo es que nosotros, como armadores, no vamos a estar a la espera de barcos de acarreo o de una planta de procesos que nos pida nuestro producto. O sea, tener una planta de procesos abierta para los pescadores (…) El impacto más directo es que lo que pesquemos se va a entregar inmediato, fresco, al tiro, a cinco o seis horas de navegación (…) Y que tengamos una planta de procesos o un punto de venta de productos frescos del mar en Puerto William para desarrollar el turismo o para presentarlo a cualquier mercado, para nosotros va a ser extraordinario, va a ser un destino país”, cerró.

Por su parte, la máxima autoridad regional aprovechó de “felicitar a ambos titulares, ENAP y a la empresa que estaría al servicio de la pesca artesanal de Puerto Williams y por qué no decirlo, tal como decían ellos, inclusive pescadores que bajan a pescar en la zona”.






MINVU – Primer Llamado de postulación subsidio DS1_1

MÁS DE 400 POSTULACIONES REGISTRA EN MAGALLANES EL LLAMADO AL SUBSIDIO DS1 PARA SECTORES MEDIOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

NUEVA INFRAESTRUCTURA HABILITANTE CLAVE PARA ENAP Y RESPALDO A PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO WILLIAMS MARCAN SESIÓN DE LA COMISIÓN REGIONAL DE USO DE BORDE COSTERO

Leer Más

Con la presencia de 34 de los 40 integrantes, la sesión tuvo por objeto revisar cinco solicitudes de concesión de uso marítimo.

Con la presencia de 34 de los 40 integrantes, la sesión tuvo por objeto revisar cinco solicitudes de concesión de uso marítimo.

core25062026
nuestrospodcast
pdiexpulsion

PDI PUNTA ARENAS MATERIALIZA EXPULSIÓN ADMINISTRATIVA DE CIUDADANA ECUATORIANA

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
core25062026

NUEVA INFRAESTRUCTURA HABILITANTE CLAVE PARA ENAP Y RESPALDO A PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO WILLIAMS MARCAN SESIÓN DE LA COMISIÓN REGIONAL DE USO DE BORDE COSTERO

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
colectivos

COLECTIVOS DE PUNTA ARENAS SUBIRÁN TARIFA DIURNA A $900 DESDE EL 23 DE JULIO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
BANNER CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Gobierno en Terreno TDF Salud Mental 2

GOBIERNO EN TERRENO REUNIÓ A ESTUDIANTES DE PORVENIR EN JORNADA ENFOCADA EN SALUD MENTAL Y BIENESTAR

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250