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25 de junio de 2026

SALMONICULTORES DE MAGALLANES PRESENTA NUEVO BOLETÍN Y APUESTA POR FORTALECER EL DIÁLOGO CON LA COMUNIDAD

Buenos días región.

salmonicultoresmagallanes

La Asociación de Salmonicultores de Magallanes presentó esta semana la segunda edición de su boletín informativo, una iniciativa que busca fortalecer la vinculación con la comunidad regional, visibilizar el trabajo que desarrollan las empresas del sector y generar espacios de reflexión sobre el futuro de la actividad salmonera en el extremo austral del país.

La información fue dada a conocer por la gerenta general de la asociación, Francisca Rojas Phillipi, durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde destacó que la publicación nace al alero de un convenio de colaboración con MSD Salud Animal y responde a la necesidad de acercar la industria a la ciudadanía.

“Es el segundo boletín. Tuvimos el lanzamiento a principio de año y ahora está el segundo que hacemos. El objetivo del boletín es poder transformarse en una plataforma de encuentro con la comunidad”, señaló.

Según explicó, la publicación reúne información sobre iniciativas impulsadas por las empresas socias junto a organizaciones y comunidades de la región, abarcando ámbitos medioambientales, deportivos y culturales. Asimismo, incorpora estadísticas regionales de la industria para aportar antecedentes al debate público sobre el desarrollo económico de Magallanes.

“Creemos que este boletín debiera constituirse luego en una herramienta que permita un debate en torno a cómo queremos crecer como industria, cómo queremos proyectarnos como región de Magallanes en torno a la salmonicultura y las voces de los actores relevantes en esa situación”, afirmó.

La nueva edición incluye además una columna del presidente del directorio de la asociación, Carlos Odebrecht, enfocada en las preocupaciones existentes respecto de la proyección de la actividad salmonera y los desafíos vinculados al ordenamiento territorial. Junto con ello, incorpora un reportaje sobre iniciativas de limpieza de playas desarrolladas en la provincia de Última Esperanza y el seno Skyring, destacando el trabajo realizado por proveedores regionales.

La publicación contará con una distribución física de 4.000 ejemplares y también estará disponible en formato digital a través de la página web de la asociación. Los ejemplares serán distribuidos en distintos puntos de la región, incluyendo tiendas de venta de productos del salmón y dependencias de las empresas socias.

Respecto a la periodicidad del boletín, Rojas indicó que durante este año la meta es publicar una edición por semestre, con la intención de avanzar gradualmente hacia una frecuencia trimestral.

Desafíos para el crecimiento

Durante la entrevista, la gerenta general también abordó diversos temas que actualmente marcan la agenda de la industria salmonera en Magallanes, entre ellos los procesos de ordenamiento territorial, la Ley Lafkenche, las solicitudes de Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO) y el desarrollo de nuevas concesiones acuícolas.

En ese contexto, valoró las mesas de trabajo impulsadas tanto por autoridades regionales como nacionales para abordar los desafíos que enfrenta el sector.

“La verdad es que hemos tenido muy buena aceptación por parte de las autoridades, tanto a nivel central como regionales”, sostuvo.

Rojas destacó especialmente los avances en torno a una solicitud de espacio costero indígena que mantiene congeladas diversas tramitaciones desde hace ocho años. Según explicó, recientemente el director nacional de Conadi comprometió agilizar los informes pendientes antes de fin de año, situación que podría destrabar procesos relevantes para el desarrollo de la actividad.

La dirigente gremial recordó que actualmente existen más de una decena de concesiones que cuentan con aprobación ambiental y que podrían avanzar si se resuelven las restricciones administrativas existentes.

“La región no puede crecer, la industria acuícola en Magallanes no puede crecer si no es por la vía de otorgamiento de nuevas concesiones y para eso necesitamos destrabar ambos instrumentos”, indicó.

Mercados internacionales y ventajas competitivas

Otro de los temas abordados fue el posicionamiento internacional del salmón producido en Magallanes. Rojas destacó las condiciones sanitarias y ambientales de la región, que permiten una producción con un uso muy reducido de antibióticos en comparación con otros territorios productores.

“Tenemos un nivel de uso antibiótico muy bajo, muy competitivo con nuestros competidores a nivel internacional”, afirmó.

La ejecutiva destacó que estas condiciones han favorecido la obtención de certificaciones internacionales valoradas por mercados como Estados Unidos. Asimismo, señaló que Brasil continúa siendo uno de los destinos más importantes para el salmón magallánico debido a las ventajas logísticas que permiten exportar producto fresco con rapidez.

En relación con la competencia global, mencionó el caso de Noruega y sus planes de expansión productiva, enfatizando la importancia de avanzar en una estrategia nacional que permita fortalecer el desarrollo de la industria chilena con criterios de sustentabilidad y coordinación público-privada.

Finalmente, adelantó que durante los próximos años continuarán realizándose encuentros y actividades vinculadas al sector acuícola en la región, instancias que buscan fortalecer la relación con proveedores, estudiantes y comunidades, además de difundir los avances tecnológicos y ambientales que impulsa la industria salmonera en Magallanes.



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