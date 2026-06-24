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24 de junio de 2026

SEREMI DE EDUCACIÓN SOSTUVO REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE MAGALLANES PARA ABORDAR SUS INQUIETUDES LABORALES

Durante el encuentro, los dirigentes dieron a conocer su preocupación por la situación que afecta a cientos de trabajadores del sistema educativo, particularmente respecto del pago de la Asignación de Zona (40%), bonos y otros beneficios que consideran derechos adquiridos.

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Durante la mañana de este miércoles 24 de junio, el Seremi de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Raúl Alvarado Díaz, sostuvo una reunión con representantes de las asociaciones de Asistentes de la Educación de la región, quienes solicitaron ser recibidos por la autoridad para exponer las preocupaciones y dificultades que enfrentan producto del retraso en el pago de diversos beneficios laborales. La instancia se concretó luego de que los dirigentes señalaran no haber encontrado espacios de diálogo con otras autoridades para abordar esta situación.

 
Durante el encuentro, los dirigentes dieron a conocer su preocupación por la situación que afecta a cientos de trabajadores del sistema educativo, particularmente respecto del pago de la Asignación de Zona (40%), bonos y otros beneficios que consideran derechos adquiridos. Asimismo, manifestaron la incertidumbre que esta situación ha generado entre los funcionarios y sus familias.

 
Al respecto, el Seremi José Raúl Alvarado señaló: “Conocí en detalle la problemática que están atravesando. Como Secretaría Regional Ministerial de Educación, vamos a realizar todas las gestiones que estén a nuestro alcance para informar esta situación a las instancias correspondientes”.

 
La autoridad explicó que, tras la reunión, sostendrá conversaciones con Jorge Valdés, Director Ejecutivo (subrogante) del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, con representantes de la Dirección de Educación Pública e informará al nivel central del Ministerio de Educación, con el propósito de transmitir la preocupación planteada por los trabajadores y recabar antecedentes que permitan orientar una respuesta a sus inquietudes.

 
Por su parte, Claudia González, representante del Sindicato N°1 de Asistentes de la Educación, valoró la disposición mostrada por la autoridad regional. “Queremos agradecer al seremi por habernos recibido. Hoy pudimos informarle nuestras preocupaciones y el complejo escenario que estamos viviendo. Valoramos que nos haya escuchado y que se comprometiera a realizar las gestiones correspondientes para ayudarnos a obtener respuestas”, señaló.

 
Desde la Secretaría Regional Ministerial de Educación se continuará promoviendo el diálogo y la coordinación con los distintos actores del sistema educativo, con el objetivo de contribuir a la búsqueda de soluciones y mantener abiertos los canales de comunicación frente a situaciones que impactan a las comunidades educativas y a sus trabajadores de la región de Magallanes.



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