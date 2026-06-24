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24 de junio de 2026

DESVINCULACIONES EN SENDA Y SOBRECARGA POR COBRANZA DEL CAE MARCARON LA VOZ DE LA ANEF EN MAGALLANES

​La voz de la ANEF en Magallanes

anef barria

Las desvinculaciones en servicios públicos, la sobrecarga laboral y los desafíos que enfrentan las organizaciones gremiales fueron abordados en una nueva edición de La voz de la ANEF en Magallanes, programa conducido por Evelyn Córdova en Polar Comunicaciones.

En el primer bloque participó Paola Valencia, directora de ANFUSENDA en la Región de O’Higgins, quien explicó las acciones desarrolladas por la organización tras doce términos anticipados de contrato en el servicio. De los ocho casos presentados ante una mesa de reconsideración, solamente uno fue acogido, mientras los funcionarios afectados continúan evaluando acciones administrativas y judiciales.

La dirigenta advirtió que estas desvinculaciones se producen en un escenario de reducción presupuestaria y cargos vacantes que no han sido repuestos, generando una mayor carga para los equipos regionales. También expresó preocupación por el impacto que estas decisiones pueden tener en la ejecución de políticas públicas relacionadas con la prevención, el tratamiento y la recuperación frente al consumo de alcohol y otras drogas.

En el segundo bloque, Marco Barría Velásquez presentó su trabajo como nuevo presidente de AET Magallanes. El dirigente destacó la importancia de fortalecer la organización regional, incorporar a nuevos asociados y visibilizar la función que cumplen los trabajadores de la Tesorería General de la República en la recaudación, entrega de beneficios y orientación a contribuyentes.

Barría también abordó el aumento de consultas, reclamos y requerimientos generado por la política de cobranza del Crédito con Aval del Estado. Explicó que los funcionarios deben aplicar las instrucciones y procedimientos establecidos, pese a que el descontento ciudadano suele dirigirse hacia quienes realizan labores de atención y cobranza.

En La voz de la ANEF en Magallanes, el presidente de AET señaló que en Punta Arenas no se han registrado situaciones graves vinculadas con esta materia, pero reconoció que otras oficinas del país han enfrentado episodios de tensión y una alta demanda. Por ello, destacó la necesidad de entregar información clara, evitar la difusión de antecedentes erróneos y resguardar la integridad de los funcionarios públicos.





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