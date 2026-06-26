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26 de junio de 2026

ESPECIALISTA DE REDSALUD MAGALLANES DESTACA BENEFICIOS Y REQUISITOS PARA ACCEDER A LA ABDOMINOPLASTÍA CON BONO PAD

Buenos días región.

dradeichler

La posibilidad de acceder a una abdominoplastía mediante el Bono PAD de Fonasa ha permitido que un mayor número de pacientes pueda optar a una cirugía que, en muchos casos, trasciende el ámbito estético y contribuye directamente a mejorar su calidad de vida. Así lo explicó la cirujana plástica de RedSalud Magallanes, Dra. Fernanda Deichler, durante una entrevista realizada este viernes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La especialista destacó que hace poco más de un año el centro de salud comenzó a trabajar con esta modalidad de financiamiento, ampliando el acceso a personas que cumplen los requisitos establecidos por Fonasa.

"Hace ya casi 1 año, más o menos justo 1 año un poquito más, comenzamos a trabajar en Red Salud con el Bono PAD de la abdominoplastia, que ha permitido que muchos pacientes tengan la oportunidad de acceder a este tipo de cirugía".

La profesional explicó que la abdominoplastía consiste en retirar el exceso de piel y tejido graso del abdomen, una condición frecuente en personas que han experimentado una baja importante de peso, especialmente tras una cirugía bariátrica.

"Es una cirugía en la que nosotros podemos sacar el exceso de piel y grasita del abdomen y eso mejora significativamente la calidad de vida de muchos pacientes".

Según detalló, en pacientes bariátricos la intervención tiene un carácter reconstructivo, ya que busca solucionar problemas funcionales derivados del exceso de piel, como dificultades para realizar actividad física, molestias al vestir e incluso infecciones en los pliegues cutáneos.

No obstante, aclaró que el beneficio no está restringido únicamente a quienes se sometieron a una cirugía bariátrica.

"El Bono PAD está pensado para todos los pacientes, hay que cumplir ciertos requisitos".

Entre ellos mencionó mantener las enfermedades controladas, no fumar —o suspender el tabaco por al menos cuatro meses antes de la intervención— y presentar un índice de masa corporal inferior a 28, condición que busca disminuir el riesgo de complicaciones postoperatorias.

"Cuando un paciente se opera con este tipo de cirugías teniendo un índice de masa corporal sobre 28, tenemos cuatro veces más riesgo de tener complicaciones como infecciones, que se junte líquido en las heridas o que se nos abran las heridas", explicó.

Asimismo, indicó que uno de los requisitos establecidos para acceder al Bono PAD es presentar un pliegue abdominal superior a cinco centímetros sobre la zona inguinal, condición conocida popularmente como "guatita de delantal".

Evaluación y acompañamiento integral

La Dra. Deichler explicó que el primer paso siempre es una evaluación médica para determinar si la cirugía está indicada y verificar que el paciente cumpla con los criterios clínicos necesarios.

Posteriormente se solicita una serie de exámenes preoperatorios, entre ellos análisis de sangre, electrocardiograma y una ecografía de pared abdominal, que permite detectar eventuales hernias que puedan ser reparadas durante la misma intervención.

Una vez autorizada la cirugía y adquirido el Bono PAD, el proceso contempla un seguimiento multidisciplinario que involucra kinesiólogos especializados en rehabilitación dermatofuncional, enfermería y controles periódicos con el equipo quirúrgico.

La especialista enfatizó que la recuperación no termina con el alta médica. Los drenajes se retiran aproximadamente al sexto día, los puntos durante las dos semanas siguientes y posteriormente comienza un proceso de manejo de cicatrices que puede extenderse hasta un año.

Redes sociales y expectativas reales

Durante la conversación también abordó el impacto que tienen las redes sociales en las expectativas de los pacientes frente a este tipo de intervenciones.

"Las redes sociales aguantan todo, el Photoshop aguanta todo".

Por ello, recalcó que cada paciente presenta una evolución distinta y que el acompañamiento del cirujano durante el postoperatorio resulta fundamental para indicar cuándo retomar actividades como el ejercicio físico.

"En general uno les dice seis semanas... el cuerpo es sabio, si tú empiezas a hacer actividad física y no te sientes bien es porque hiciste mucho", señaló.

Finalmente, la Dra. Deichler invitó a quienes estén interesados a solicitar una evaluación en RedSalud Magallanes, donde además reciben orientación en caso de que aún no cumplan los requisitos para acceder a la cirugía.

"Lo primero que tenemos que hacer es evaluarte. Entonces es pedir la hora, ir a la evaluación; si no cumples los criterios, también vamos a orientar... cuando tienen que bajar de peso, las derivamos a la nutrióloga o a nutricionista; si tienen que suspender el tabaco, les damos todas las indicaciones para que en el fondo puedan cumplir todos los requisitos para poder operarse con el Bono PAD".


dradeichler

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