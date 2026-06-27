MESA REGIONAL DE MEDIACIÓN DESTACÓ AVANCES DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA PARA ADOLESCENTES EN MAGALLANES

La Mesa Regional de Mediación Penal Adolescente sesionó en dependencias del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil para evaluar los avances de la justicia restaurativa en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La instancia contó con la participación del seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, además de representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y la Corporación Opción.

Durante la jornada se presentaron los resultados del primer año de implementación de la mediación penal adolescente, mecanismo voluntario que busca resolver de manera colaborativa los conflictos derivados de delitos que no tuvieron consecuencias graves. Según se informó, desde 2025 se han recibido más de 60 causas de mediación desarrolladas en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.

El seremi Cristóbal Fernández destacó que esta herramienta ha permitido alcanzar acuerdos reparatorios en cerca del 50% de los casos y valoró experiencias en las que los jóvenes han desarrollado trabajos comunitarios como parte de sus procesos de reparación. La autoridad sostuvo que estas acciones favorecen la reflexión sobre las consecuencias de los hechos y contribuyen a la reinserción social.

Por su parte, la mediadora penal juvenil Sindy Hechenleitner Filipic señaló que la mesa permite coordinar el trabajo entre las distintas instituciones involucradas en la aplicación de la Ley N° 20.084. Agregó que la mediación busca promover el diálogo, la responsabilización del adolescente y la reparación del daño causado, fortaleciendo las oportunidades de reinserción y la atención a las víctimas.