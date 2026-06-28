PUNTA ARENAS FUTSAL CAYÓ FRENTE A SANTIAGO WANDERERS EN EL GIMNASIO FISCAL

Punta Arenas sufrió una ajustada derrota por 5-4 frente a Santiago Wanderers en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas, en un encuentro correspondiente a la liguilla por el título de la Liga de Primera ANFP. El elenco local llegó a estar 3-0 arriba en el marcador, pero no logró sostener la ventaja y terminó cediendo ante la reacción del conjunto porteño.

El equipo magallánico mostró un sólido inicio y consiguió una importante diferencia en los primeros pasajes del compromiso. Sin embargo, Santiago Wanderers fue descontando con el paso de los minutos hasta completar la remontada y quedarse con la victoria en un intenso partido disputado en la capital regional.

Los goles de Punta Arenas fueron convertidos por Piero Guerrero, Leo Briones, Serfan Suárez y Martín Aránguiz, quien aportó uno de los cuatro tantos del conjunto local. Pese al esfuerzo ofensivo, el resultado dejó al equipo sin poder celebrar su primera victoria en esta fase del campeonato.

Con este resultado, Punta Arenas continúa sin conocer de triunfos en la liguilla por el título de la Liga de Primera ANFP y buscará revertir su campaña en los próximos compromisos para mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

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