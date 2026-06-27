ESTUDIANTE DEL COLEGIO BRITÁNICO DE PUNTA ARENAS DESTACA EN CONCURSO INTERNACIONAL DE HISTORIA CON INVESTIGACIÓN SOBRE SU FAMILIA

La estudiante de tercero medio del Colegio Británico de Punta Arenas, Pía Fernanda González Saldivia, fue una de las invitadas de Y tú qué opinas, espacio de Polar Comunicaciones donde compartió la experiencia que la llevó a posicionarse entre los 30 mejores videos de la edición mundial del concurso History Roots & Reels, gracias a una investigación basada en la historia de su familia y los procesos migratorios en Magallanes.

Acompañada por el profesor de Historia Félix Alonso González, la estudiante explicó que el trabajo nació a partir de un concurso de investigación histórica centrado en la temática "Mi familia en la historia". A través de entrevistas a integrantes de su familia y la revisión de fuentes históricas, logró conectar la historia de sus abuelos, vinculada a una carnicería familiar y a la migración chilota, con procesos sociales más amplios ocurridos en la región de Magallanes.

Durante la conversación en Y tú qué opinas, el docente destacó el enfoque del Bachillerato Internacional, modelo que promueve el desarrollo del pensamiento crítico y la argumentación por sobre la memorización de contenidos. En ese contexto, valoró la participación de estudiantes en concursos nacionales e internacionales como una oportunidad para proyectar el aprendizaje más allá del aula y demostrar el nivel de las investigaciones realizadas desde Magallanes.

Pía González también reflexionó sobre el impacto personal que tuvo el proceso investigativo, señalando que conocer en profundidad la historia de su familia le permitió comprender mejor sus raíces y valorar el patrimonio familiar como parte de la historia regional. Tanto ella como su profesor coincidieron en que este tipo de iniciativas incentivan a más jóvenes a investigar, rescatar memorias locales y difundir la historia de la región a nivel internacional, temática abordada en Y tú qué opinas a través de Polar Comunicaciones.





​

