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27 de junio de 2026

SEREMI DE AGRICULTURA CONDENA NUEVO ATAQUE DE PERROS A GANADO EN PRIMAVERA Y PLANTEA CAMBIOS A LA NORMATIVA

​La autoridad regional señaló que el ataque, que dejó 29 ovinos muertos en un predio de Tierra del Fuego, evidencia la necesidad de modificar la normativa vigente para enfrentar el problema de las jaurías asilvestradas.

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El seremi de Agricultura de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Juan Ignacio Cavada, se refirió al ataque de perros registrado esta semana en un predio ganadero de la comuna de Primavera, en Tierra del Fuego, donde murieron 29 ovinos. A través de una declaración pública, la autoridad condenó lo ocurrido y expresó su solidaridad con el productor afectado.

Según indicó el seremi, este hecho se suma a una serie de ataques ocurridos en distintos sectores de la región durante los últimos años, afectando a productores de Tierra del Fuego, Última Esperanza, Magallanes e Isla Navarino. En ese contexto, sostuvo que la problemática requiere una respuesta de alcance regional.

La autoridad afirmó que la actual Ley de Tenencia Responsable de Mascotas fue concebida para perros con dueño en contextos urbanos y que el Reglamento de la Ley de Caza no considera a los perros asilvestrados como especie dañina. A su juicio, esta situación limita las facultades de organismos como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y de los propios productores para enfrentar este tipo de ataques.

Finalmente, el seremi informó que el Ministerio de Agricultura trabaja en una propuesta de modificación reglamentaria que permita reconocer a las jaurías asilvestradas como especie dañina y otorgar herramientas legales al SAG y a los productores rurales para abordar esta problemática. Agregó que la iniciativa se encuentra en desarrollo y forma parte del trabajo técnico impulsado por la cartera.


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