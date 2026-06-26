Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

26 de junio de 2026

RECASUR INVITA A PREPARAR EL VEHÍCULO PARA EL INVIERNO Y ANUNCIA GRAN VENTA CARNAVAL CON MÁS DE 6.000 PRODUCTOS EN OFERTA

Buenos días región.

recasur

Preparar el vehículo para enfrentar el invierno, conocer las alternativas disponibles en neumáticos y accesorios, además de aprovechar importantes descuentos, fueron parte de los temas abordados por Oniel Henríquez, encargado de Ventas Neumáticos de Recasur, durante su participación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, Henríquez destacó que la empresa cuenta con una amplia variedad de neumáticos para distintos tipos de vehículos y necesidades, considerando las condiciones climáticas de Magallanes y los cambios que han experimentado los inviernos en los últimos años.

"Trabajamos con 3 marcas, principalmente la marca Hankook, que somos representantes en la zona, y marca Maxxis y hace una buena cantidad de años, también la marca Goodride", señaló.

Asimismo, explicó que la oferta incluye neumáticos tradicionales con clavos, neumáticos de laminilla —conocidos popularmente como siliconados— y modelos All Season, que se han transformado en una alternativa cada vez más utilizada por los conductores de la región.

"Mira, la verdad que un detalle importante, los neumáticos de laminilla que la gente los bautizó y se conocen normalmente en la zona como siliconados. Eso también una muy buena opción para todo el año", afirmó.

Junto con los neumáticos, el ejecutivo destacó la disponibilidad de servicios asociados para facilitar la instalación de los productos.

"Aparte de lo que es la instalación propia del neumático, contamos ahí con servicio de alineación, balanceo, frenos, reparación de piquetes de parabrisas. La verdad que hay una gama bien importante de trabajo que ofrece la neumática", indicó.

Durante la entrevista también abordó la evolución de los accesorios para la conducción invernal, señalando que actualmente existe una mayor variedad de alternativas para quienes circulan tanto en la ciudad como en sectores rurales.

"La verdad que tenemos una gama importante para SUV y camionetas. También lo que es la línea más pesada para camiones y buses, cadenas, la típica cadena rompehielo, como se conoce la antigua, y manejamos también una cadena de emergencia que es muy liviana y muy buena", comentó.

Henríquez agregó que la denominada cadena líquida ha ganado espacio entre los conductores.

"Funciona muy bien, más o menos entre 14 y 18 kilómetros dura dependiendo del estado del piso o del hielo, pero la verdad que anda muy bien", explicó.

Además, destacó que actualmente existen diversos productos para proteger los vehículos durante la temporada invernal, entre ellos anticongelantes, líquidos para evitar el congelamiento de cerraduras y sprays anti escarcha para parabrisas.

Respecto al comportamiento de los clientes, señaló que los conductores jóvenes suelen inclinarse por nuevas tecnologías y accesorios, mientras que los usuarios de mayor edad mantienen preferencia por soluciones tradicionales.

"La gente mayor va por lo clásico... pero en la gente joven todo lo que es cadena líquida, todo este tipo de productos nuevos que tenemos de accesorios, se los recomendamos y hoy día llegan consultando por los productos", sostuvo.

En la parte final de la entrevista, Henríquez invitó a la comunidad a participar de la Gran Venta Carnaval que Recasur desarrollará este viernes 27 de junio en su sucursal de Zona Franca.

"Bueno, mañana nuestra gran venta carnaval parte a las 17:00 horas, desde las 17:00 horas de la tarde hasta las 21:00 horas de la noche", anunció.

La actividad contempla música en vivo con el grupo Fortaleza, sorteos cada media hora, entretención para niños, promociones especiales y el sorteo de una motocicleta entre quienes realicen compras desde $20.000.

"Tenemos más de 6.000 productos en oferta. Todos los pasillos desde un 20% y hasta un 35%. Herramientas, accesorios, anticongelante, aceites, neumáticos, llantas, ropa de trabajo", detalló.



recasur

RECASUR INVITA A PREPARAR EL VEHÍCULO PARA EL INVIERNO Y ANUNCIA GRAN VENTA CARNAVAL CON MÁS DE 6.000 PRODUCTOS EN OFERTA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

NUEVA INFRAESTRUCTURA HABILITANTE CLAVE PARA ENAP Y RESPALDO A PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO WILLIAMS MARCAN SESIÓN DE LA COMISIÓN REGIONAL DE USO DE BORDE COSTERO

Leer Más

Con la presencia de 34 de los 40 integrantes, la sesión tuvo por objeto revisar cinco solicitudes de concesión de uso marítimo.

Con la presencia de 34 de los 40 integrantes, la sesión tuvo por objeto revisar cinco solicitudes de concesión de uso marítimo.

core25062026
nuestrospodcast
soportevital

EQUIPOS DEL HOSPITAL DE NATALES FORTALECIERON SUS COMPETENCIAS EN SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
centro cultural claudio paredes

COMPAÑÍA FOLKLÓRICA BRISA AUSTRAL CELEBRA CON GALA ANIVERSARIO SUS 16 AÑOS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
gemma

PROYECTO NAM LIDERADO POR GEMMA Y KRENLAB CONCLUYE EXITOSO ESTUDIO SOBRE MONITOREO MOLECULAR DE LA SALUD EN 90 ADULTOS MAYORES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
BANNER CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Felipe-Trueba-autor-1-768x512

CIENTÍFICOS INVESTIGAN EL IMPACTO DE LOS «QUÍMICOS ETERNOS» EN LA ANTÁRTICA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250