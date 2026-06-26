RECASUR INVITA A PREPARAR EL VEHÍCULO PARA EL INVIERNO Y ANUNCIA GRAN VENTA CARNAVAL CON MÁS DE 6.000 PRODUCTOS EN OFERTA

Preparar el vehículo para enfrentar el invierno, conocer las alternativas disponibles en neumáticos y accesorios, además de aprovechar importantes descuentos, fueron parte de los temas abordados por Oniel Henríquez, encargado de Ventas Neumáticos de Recasur, durante su participación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, Henríquez destacó que la empresa cuenta con una amplia variedad de neumáticos para distintos tipos de vehículos y necesidades, considerando las condiciones climáticas de Magallanes y los cambios que han experimentado los inviernos en los últimos años.

"Trabajamos con 3 marcas, principalmente la marca Hankook, que somos representantes en la zona, y marca Maxxis y hace una buena cantidad de años, también la marca Goodride", señaló.

Asimismo, explicó que la oferta incluye neumáticos tradicionales con clavos, neumáticos de laminilla —conocidos popularmente como siliconados— y modelos All Season, que se han transformado en una alternativa cada vez más utilizada por los conductores de la región.

"Mira, la verdad que un detalle importante, los neumáticos de laminilla que la gente los bautizó y se conocen normalmente en la zona como siliconados. Eso también una muy buena opción para todo el año", afirmó.

Junto con los neumáticos, el ejecutivo destacó la disponibilidad de servicios asociados para facilitar la instalación de los productos.

"Aparte de lo que es la instalación propia del neumático, contamos ahí con servicio de alineación, balanceo, frenos, reparación de piquetes de parabrisas. La verdad que hay una gama bien importante de trabajo que ofrece la neumática", indicó.

Durante la entrevista también abordó la evolución de los accesorios para la conducción invernal, señalando que actualmente existe una mayor variedad de alternativas para quienes circulan tanto en la ciudad como en sectores rurales.

"La verdad que tenemos una gama importante para SUV y camionetas. También lo que es la línea más pesada para camiones y buses, cadenas, la típica cadena rompehielo, como se conoce la antigua, y manejamos también una cadena de emergencia que es muy liviana y muy buena", comentó.

Henríquez agregó que la denominada cadena líquida ha ganado espacio entre los conductores.

"Funciona muy bien, más o menos entre 14 y 18 kilómetros dura dependiendo del estado del piso o del hielo, pero la verdad que anda muy bien", explicó.

Además, destacó que actualmente existen diversos productos para proteger los vehículos durante la temporada invernal, entre ellos anticongelantes, líquidos para evitar el congelamiento de cerraduras y sprays anti escarcha para parabrisas.

Respecto al comportamiento de los clientes, señaló que los conductores jóvenes suelen inclinarse por nuevas tecnologías y accesorios, mientras que los usuarios de mayor edad mantienen preferencia por soluciones tradicionales.

"La gente mayor va por lo clásico... pero en la gente joven todo lo que es cadena líquida, todo este tipo de productos nuevos que tenemos de accesorios, se los recomendamos y hoy día llegan consultando por los productos", sostuvo.

En la parte final de la entrevista, Henríquez invitó a la comunidad a participar de la Gran Venta Carnaval que Recasur desarrollará este viernes 27 de junio en su sucursal de Zona Franca.

"Bueno, mañana nuestra gran venta carnaval parte a las 17:00 horas, desde las 17:00 horas de la tarde hasta las 21:00 horas de la noche", anunció.

La actividad contempla música en vivo con el grupo Fortaleza, sorteos cada media hora, entretención para niños, promociones especiales y el sorteo de una motocicleta entre quienes realicen compras desde $20.000.

"Tenemos más de 6.000 productos en oferta. Todos los pasillos desde un 20% y hasta un 35%. Herramientas, accesorios, anticongelante, aceites, neumáticos, llantas, ropa de trabajo", detalló.





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