HABILITAN CENTRO DE ACOPIO EN PUNTA ARENAS PARA APOYAR A DAMNIFICADOS POR TERREMOTO EN VENEZUELA

La comunidad venezolana residente en Punta Arenas inició una campaña solidaria para reunir ayuda destinada a las personas afectadas por el reciente terremoto registrado en Venezuela. La iniciativa busca canalizar el apoyo de la comunidad mediante la recepción de insumos que serán enviados a las familias damnificadas.

El único centro de acopio habilitado en Punta Arenas funciona en Almer Hostal, ubicado en Avenida Colón N°29. La recepción de donaciones se extenderá durante lo que resta de esta semana y toda la próxima, periodo en el que se espera reunir artículos de primera necesidad para colaborar con las zonas afectadas.

Los organizadores hicieron un llamado a revisar previamente el listado de insumos requeridos y de los artículos que no serán recibidos, además de seguir las recomendaciones para facilitar el envío de la ayuda humanitaria. La campaña es coordinada por integrantes de la comunidad venezolana radicada en la capital regional.

Desde la organización agradecieron el apoyo recibido e invitaron a la comunidad de Punta Arenas a sumarse a esta iniciativa solidaria, destacando que cada aporte puede contribuir a aliviar la situación de las familias que enfrentan las consecuencias del terremoto.

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