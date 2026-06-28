Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

28 de junio de 2026

HABILITAN CENTRO DE ACOPIO EN PUNTA ARENAS PARA APOYAR A DAMNIFICADOS POR TERREMOTO EN VENEZUELA

​La campaña solidaria busca reunir ayuda humanitaria para las familias afectadas por el sismo y funcionará durante esta semana y la próxima en un punto de recepción habilitado en la capital regional.

Centro de acopio venezuela

La comunidad venezolana residente en Punta Arenas inició una campaña solidaria para reunir ayuda destinada a las personas afectadas por el reciente terremoto registrado en Venezuela. La iniciativa busca canalizar el apoyo de la comunidad mediante la recepción de insumos que serán enviados a las familias damnificadas.

El único centro de acopio habilitado en Punta Arenas funciona en Almer Hostal, ubicado en Avenida Colón N°29. La recepción de donaciones se extenderá durante lo que resta de esta semana y toda la próxima, periodo en el que se espera reunir artículos de primera necesidad para colaborar con las zonas afectadas.

Los organizadores hicieron un llamado a revisar previamente el listado de insumos requeridos y de los artículos que no serán recibidos, además de seguir las recomendaciones para facilitar el envío de la ayuda humanitaria. La campaña es coordinada por integrantes de la comunidad venezolana radicada en la capital regional.

Desde la organización agradecieron el apoyo recibido e invitaron a la comunidad de Punta Arenas a sumarse a esta iniciativa solidaria, destacando que cada aporte puede contribuir a aliviar la situación de las familias que enfrentan las consecuencias del terremoto.


avepach

COMUNIDAD VENEZOLANA EN MAGALLANES COORDINA CAMPAÑA SOLIDARIA Y BUSCA APOYO LOGÍSTICO PARA ENVIAR AYUDA A SANTIAGO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ABRE INSCRIPCIONES PARA NUEVOS TALLERES DE INVIERNO DIRIGIDOS A MUJERES

Leer Más

​La Oficina Municipal de la Mujer ofrecerá cuatro talleres gratuitos durante julio, enfocados en el autocuidado físico y emocional, con un total de 95 cupos disponibles.

​La Oficina Municipal de la Mujer ofrecerá cuatro talleres gratuitos durante julio, enfocados en el autocuidado físico y emocional, con un total de 95 cupos disponibles.

MP 8
nuestrospodcast
Centro de acopio venezuela

HABILITAN CENTRO DE ACOPIO EN PUNTA ARENAS PARA APOYAR A DAMNIFICADOS POR TERREMOTO EN VENEZUELA

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Centro de acopio venezuela

HABILITAN CENTRO DE ACOPIO EN PUNTA ARENAS PARA APOYAR A DAMNIFICADOS POR TERREMOTO EN VENEZUELA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CP 50

MÁS DE 7.500 PERSONAS DESAFIARON EL FRÍO EN UNA NUEVA EDICIÓN DEL CHAPUZÓN DEL ESTRECHO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
BANNER CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
talleryeso

ARTE, ENCUENTRO Y BIENESTAR: PERSONAS MAYORES DE CABO DE HORNOS CULMINAN TALLER DE PINTURA SOBRE YESO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250