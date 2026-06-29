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29 de junio de 2026

MERCADO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS SE SUMA A LAS INVERNADAS 2026 CON DESCUENTOS ESPECIALES

​Dieciocho locales del recinto ofrecerán rebajas de entre un 5% y un 10% hasta el 5 de julio, como parte del programa de beneficios impulsado durante las Invernadas 2026.

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El Mercado Municipal de Punta Arenas se incorporó al programa de descuentos de las Invernadas 2026, permitiendo que vecinos y visitantes accedan a rebajas en 18 locales de pescadería, cocinerías y artesanía hasta el próximo 5 de julio. La iniciativa busca fortalecer la actividad comercial durante las vacaciones de invierno y complementar las actividades organizadas en el marco de la tradicional celebración.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, informó que el público podrá acceder a un 5% de descuento en los locales adheridos, mientras que quienes participen en el Chapuzón del Estrecho y presenten su pulsera obtendrán un 10% de rebaja. La autoridad invitó a la comunidad y a los turistas a visitar el recinto, destacando que funciona con normalidad durante este periodo.

La directora de Fomento Productivo, Elizabeth Mansilla, señaló que con la incorporación del Mercado Municipal ya son 72 los comercios que participan en el programa de descuentos de las Invernadas, incluyendo establecimientos de rubros como gastronomía, artesanía, turismo, hotelería y rent a car. Agregó que el detalle de los beneficios está disponible en el sitio web Ciudad Antártica.

Los locatarios también valoraron la iniciativa. Adriana Bustamante, de Cocinería Anita, invitó a disfrutar de preparaciones típicas de la zona, mientras que Eliana Lastra, de la pescadería El Delfín, destacó que los descuentos permitirán atraer más público durante la temporada invernal y dar a conocer la variedad de productos disponibles en el Mercado Municipal.


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TEDX PUNTA ARENAS PUBLICÓ LAS CHARLAS DE SU ÚLTIMA EDICIÓN Y LANZÓ SORTEO PARA SU COMUNIDAD

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