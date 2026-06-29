BIBLIOTECA NACIONAL Y FUCOA CONMEMORAN EL 33° ANIVERSARIO DEL ARCHIVO DE LITERATURA ORAL Y TRADICIONES POPULARES

La Biblioteca Nacional y la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA) conmemoraron el 33° aniversario del Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares, creado oficialmente el 24 de junio de 1993, en coincidencia con la tradicional Noche de San Juan. El archivo tiene como misión recopilar, preservar, investigar y difundir expresiones de la cultura tradicional y popular de Chile en diversos soportes documentales.

Durante la ceremonia, la directora de la Biblioteca Nacional, Soledad Abarca, destacó el valor de la memoria oral, los relatos y las tradiciones populares como parte del patrimonio cultural del país. Asimismo, relevó la importancia del Plan Nacional de la Lectura, Escritura y Oralidad y su vínculo con el Año de la Mitología en Chile para fortalecer el conocimiento de la cultura inmaterial.

La jefa del Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares, Carolina Tapia, recordó los orígenes de la iniciativa y agradeció el trabajo de las distintas unidades que colaboran en la difusión de sus contenidos. También reconoció el aporte de Micaela Navarrete, creadora y primera encargada del archivo.

En la actividad, FUCOA destacó que cada año miles de obras participantes del concurso Historias de Nuestra Tierra, organizado por el Ministerio de Agricultura, son incorporadas al archivo como parte de su patrimonio documental. Además, el director ejecutivo de la fundación, Francisco Contardo, invitó a participar en la convocatoria 2026 del certamen, que permanecerá abierta hasta el 10 de julio y busca rescatar tradiciones, costumbres, mitos y leyendas del mundo rural chileno. El archivo puede consultarse tanto en la Biblioteca Nacional, en Santiago, como a través de su plataforma digital.

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