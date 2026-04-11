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11 de abril de 2026

CORTE SUPREMA RESPALDA A MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA Y RECHAZA RECURSO POR CASO DE DIRECTOR DE POSTA

​El máximo tribunal descartó ilegalidades en el actuar del municipio y confirmó que el cargo debe proveerse mediante concurso público.

Posta de Laguna Blanca

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y rechazó el recurso de protección presentado por el exdirector de la Posta de Salud Rural de Villa Tehuelches, Jaime Arteaga Vera, en contra de la Municipalidad de Laguna Blanca. La resolución, dictada el 23 de marzo de 2026, concluyó que no existieron actos ilegales ni arbitrarios por parte de la administración comunal.

El fallo estableció que el cargo en cuestión se rige por el artículo 33 de la Ley N° 19.378, el cual dispone que los directores de establecimientos de atención primaria de salud municipal deben ser designados mediante concurso público y por un período determinado. En ese contexto, el tribunal determinó que el municipio actuó conforme a la normativa vigente.

Con esta resolución, se descarta la tesis planteada en torno a una eventual persecución política, señalada previamente en el marco del conflicto. El caso queda así cerrado en sede constitucional tras la dictación del cúmplase por parte de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

Desde el municipio informaron que se mantienen en curso sumarios administrativos vinculados al exfuncionario, tanto a nivel comunal como en la Contraloría. Además, indicaron que se encuentran evaluando acciones respecto de declaraciones públicas realizadas por el consejero regional Rodolfo Arecheta.




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