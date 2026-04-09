DIRECTORA EJECUTIVA DEL PAR EXPLORA MAGALLANES JUNTO A LA COORDINADORA DE RUTA FORMATIVA SE REUNIÓ CON EL SEREMI DE CIENCIA PARA FORTALECER EL TRABAJO EN CONJUNTO EN LA REGIÓN

Claudia Salinas, la directora ejecutiva del proyecto Asociativo Regional (PAR) Explora Magallanes junto a la coordinadora de Ruta Formativa, Piroscka Fuenzalida- iniciativa dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Magallanes-, se reunió con Carlos Olave Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, para coordinar y fortalecer el trabajo en conjunto en la región con la nueva autoridad.



Por su parte, el Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación Carlos Olave, comentó que “Es muy gratificante conocer el trabajo que durante años ha realizado el PAR Explora en nuestra región, acercando a los niños, niñas y adolescentes a las ciencias a través de herramientas novedosas que les permiten despertar su curiosidad, el asombro y el descubrimiento. Como MinCiencia este programa es muy relevante porque permite desarrollar el pensamiento crítico lo que en un futuro se puede transformar en respuestas concretas a problemas que afectan a la sociedad, como por ejemplo el cambio climático. Estoy muy agradecido de esta visita y seguiremos apoyando a Explora en todas las iniciativas que ejecuten en las comunidades educativas”.



Finalmente, la directora ejecutiva del PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas, dijo que “ fue una reunión muy productiva, ya que el objetivo fue presentar el proyecto a la nueva autoridad, destacando las líneas de acción y proyectar el trabajo colaborativo que permita seguir acercando la Ciencia, , Tecnología, Conocimiento e Innovación a las comunidades educativas de la región.









