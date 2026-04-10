SEREMI DE ENERGÍA Y SEC MAGALLANES REVISAN LOS PLANES DE INVIERNO PRESENTADOS POR ENAP, GASCO Y EDELMAG

En la sala de reuniones de la Seremi de Energía, representantes de ENAP, de la empresa distribuidora de gas (GASCO) y de su par de electricidad (EDELMAG), expusieron al titular del ramo de Magallanes, Marco Antonio Pinto, y a la Directora Regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Fernanda Garrido, sus respectivos planes de invierno.

En este sentido, las empresas del sector detallaron a las autoridades regionales de Energía las medidas y acciones que contemplan sus procedimientos para una oportuna respuesta a contingencias propias de la temporada invernal.

PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN

La instancia fue valorada por el titular regional de Energía, Marco Antonio Pinto, quien destacó el encuentro y agradeció la participación de las empresas sectoriales, "pues nos permite, por un lado, una mayor y mejor preparación, y por otro, responder coordinadamente frente a imprevisto ocasionados en el marco de los meses de invierno".

"Durante la reunión no interiorizamos en detalle los preparativos que están desarrollando las empresas proveedoras de gas y electricidad de cara a los meses de invierno, a fin de tener un sistema adecuadamente monitoreado, para poder anticipar riesgos y prevenir eventos que puedan afectar el correcto suministro de los servicios de gas y luz", sostuvo el Seremi Pinto.

La autoridad regional de Energía enfatizó que esta cita de trabajo permitirá activar coordinadamente protocolos de acción rápida cuando se producen eventos no previstos, pero que, si son enfrentados a tiempo, podrán resolverse de manera diligente, disminuyendo así el grado afectación a los clientes.

"Y un ejemplo de esto son los pacientes electrodependientes, pues su vida está condicionada al suministro continuo del servicio eléctrico", dijo y agregó que la instrucción del Gobierno del Presidente Kast y de la ministra Ximena Rincón en esta materia, "es que nos preparemos, nos coordinemos y actuemos a tiempo cuando la situación así lo requiera", remarcó.

Asimismo, la Directora Regional de la SEC, Fernanda Garrido, apuntó que la Superintendencia en su rol fiscalizador, convocaron junto al Seremi Pinto a las empresas que prestan el servicio de distribución de gas y electricidad, "a fin de conocer sus planes de acción para la época invernal, a fin de que puedan cumplir con su obligación de entregar un suministro, ya sea eléctrico o de gas, continuo y seguro a las familias de nuestra región".

INVIERNO MÁS LLUVIOSO

Ante el pronto inicio del período invernal, y lo informado por la DGAC (a partir de las proyecciones de la International Research Institute for Climate and Society [IRI-Columbia]) sobre una intensificación del fenómeno de El Niño durante los meses de junio a agosto, lo que incrementaría las precipitaciones en la zona centro-sur del país, "es que esta instancia cobra más sentido, pues nos ayuda a trabajar en forma preventiva en el plan de invierno para resguardar a los usuarios", apuntó el Seremi Pinto, añadiendo que dicho escenario podría generar cambios bruscos en las condiciones climáticas de la región, derivando en períodos de intensas lluvias y/o disminución de temperaturas durante las noches.

Por ello, cada año las empresas distribuidoras de gas y electricidad, presentan sus planes de contingencia que actualizan y mejoran para poder identificar alertas tempranamente y, en lo posible, adelantarse a ellas.

En este contexto, Juan Carlos Würth, Gerente de Generación, Distribución y Medio Ambiente de EDELMAG dijo que "como empresa, estamos preparados para gestionar de manera inmediata cualquier tipo de contingencia, poniendo especial énfasis en la temporada invernal. De manera preventiva, durante febrero realizamos labores de mantenimiento en la línea de transmisión de 66 kV que conecta la Central Tres Puentes con la Subestación Punta Arenas. Asimismo, junto a técnicos de fábrica, ejecutamos los mantenimientos preinvernales a las principales unidades generadoras de los sistemas eléctricos de la región. Por último, en el marco de la reunión con el Seremi de Energía, presentamos nuestro plan de invierno y reafirmamos que estamos en condiciones de enfrentar eventuales eventos climatológicos, resguardando la continuidad del suministro eléctrico".

Por su parte, el gerente de Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante señaló que "el abastecimiento energético de Magallanes es una prioridad estratégica y un compromiso para Enap. Por eso mantenemos una operación responsable, planificada y segura, que se traduce en acciones concretas que nos permiten anticiparnos a los períodos con mayor exigencia climática y aumento de demanda como el invierno. A través de un monitoreo constante de nuestras instalaciones y de un trabajo preventivo permanente, seguiremos dando continuidad al suministro para la comunidad y los distintos sectores productivos de la región", señaló.

Finalmente, Pedro Martin, gerente de Operaciones de GASCO Magallanes, resaltó la pertinencia de la reunión dadas las condiciones climáticas que caracterizan a la región más austral del país.

"La coordinación es muy importante para las empresas de servicio, pues deben darle al cliente, tanto en lo referido a gas como a electricidad, la confiabilidad y seguridad de que estamos preparados para enfrentar el invierno en diferentes instancias. La reunión de hoy fue muy provechosa y donde cada empresa presentó a la Seremi sus planes de acción para el invierno. Esperamos poder seguir trabajando en estas coordinaciones, porque los que somos de esta región sabemos la importancia que tiene esto", dijo el ejecutivo.