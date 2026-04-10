Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

10 de abril de 2026

JORNADA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL AUTISMO MARCA NUEVO GOBIERNO EN TERRENO EN PUNTA ARENAS

La instancia promovió la inclusión y el acceso a la oferta del Estado, reforzando el trabajo territorial y la atención directa a la comunidad.

GET DIAAUT 1

​En el marco de una nueva jornada de Gobierno en Terreno, se desarrolló una plaza ciudadana en la Escuela Rotario Paul Harris, en conmemoración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. La actividad reunió a servicios públicos, autoridades regionales y comunidad, en un espacio orientado a acercar la oferta estatal y facilitar el acceso a beneficios y orientación en terreno.

 
Gobierno en Terreno es una iniciativa que, de manera sostenida, ha permitido acercar los servicios públicos a la ciudadanía, fortaleciendo la presencia del Estado en los territorios y facilitando una atención más oportuna y directa.
En este contexto, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha relevado la importancia de avanzar hacia un país más inclusivo, promoviendo la accesibilidad, la coordinación de los servicios públicos y una atención más pertinente a las necesidades de las personas con discapacidad y neurodivergencias.

 
El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo que forma parte de la diversidad humana y se expresa de múltiples formas. Su comprensión resulta fundamental para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, que reconozca y respete las distintas maneras de comunicarse, aprender y relacionarse, así como los desafíos que enfrentan las personas autistas y sus familias.

 
La Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías Guerra, destacó el impacto de estos operativos en el territorio: “Este es un operativo que permite que las distintas instituciones del Estado lleguen más cerca de los ciudadanos, a distintos sectores. Vamos a realizarlos de manera frecuente en Punta Arenas y en otras comunas de la región. Han tenido muy buena acogida, porque las personas pueden hacer sus trámites en un lugar cercano a sus casas, evitando desplazamientos, especialmente en días como hoy, con lluvia”.

 
Durante la jornada, se dispusieron diversos stands informativos y de atención ciudadana, permitiendo a vecinas y vecinos acceder a trámites, resolver inquietudes y conocer la oferta pública sin necesidad de desplazamientos.

 
En materia de salud y apoyo psicosocial, participaron dispositivos como Cosam, Compin y la Seremi de Salud, entregando orientación y atención directa a la comunidad. A su vez, en el ámbito de la inclusión y protección social, estuvieron presentes Senadis, la Seremi de Desarrollo Social y la Oficina de la Discapacidad, reforzando el acceso a beneficios y programas dirigidos a personas con discapacidad y sus familias.

 
En el área educativa, se contó con la participación de Junji, Fundación Integra, Junaeb, Slep, la Seremi de Educación y la Superintendencia de Educación, difundiendo la oferta disponible y los apoyos existentes para niños, niñas y adolescentes dentro del espectro autista. Asimismo, instituciones como el Registro Civil y Cormupa facilitaron la realización de trámites y gestiones en terreno.

 
Por su parte, la directora de la Escuela Rotario Paul Harris, Elizabeth Ulloa Saavedra, relevó la importancia del trabajo articulado: “El abordaje de la discapacidad tiene que ser intersectorial. Esta instancia permite a las familias recibir información, saber qué hacer, dónde acudir y qué apoyos existen. Es fundamental el trabajo conjunto en beneficio de personas dentro del espectro autista”.

 
En tanto, la presidenta de la Fundación Te Abrazo Magallanes, Rosita Miranda, valoró la presencia de los servicios públicos: “Agradecemos a todos los servicios públicos que estuvieron presentes, porque son un apoyo concreto para las familias que viven el autismo día a día. Esta jornada es muy significativa para nosotros como organización y para la comunidad”.

 
Finalmente, el director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, destacó el rol de la institución en materia de inclusión: “Como Fundación Integra, hemos puesto a disposición nuestra oferta educativa en la región, junto con recursos y materiales que fortalecen el trabajo en inclusión educativa”.

 
La actividad reafirma el compromiso del Gobierno con la inclusión, la equidad y el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas dentro del espectro autista y sus familias.

MINVU - Visita piloto del proyecto DS19 Ciudad de los vientos_10

FAMILIAS BENEFICIARIAS CONOCIERON SUS FUTURAS VIVIENDAS EN EL PROYECTO CIUDAD DE LOS VIENTOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUTORIDADES VISITAN NUEVO CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE PREVIO A APERTURA

Leer Más

La moderna infraestructura de salud primaria beneficiará a miles de vecinos del sector.

La moderna infraestructura de salud primaria beneficiará a miles de vecinos del sector.

NUEVO CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE (1)
nuestrospodcast
gabinetepesca

MAGALLANES CONFORMA SU PRIMER GABINETE DE PESCA PARA FORTALECER COORDINACION DEL SECTOR

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
GET DIAAUT 1

JORNADA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL AUTISMO MARCA NUEVO GOBIERNO EN TERRENO EN PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
foto2 reunion seremi

DIRECTORA EJECUTIVA DEL PAR EXPLORA MAGALLANES JUNTO A LA COORDINADORA DE RUTA FORMATIVA SE REUNIÓ CON EL SEREMI DE CIENCIA PARA FORTALECER EL TRABAJO EN CONJUNTO EN LA REGIÓN

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Sala 75 años (1)

CCHC MAGALLANES IMPULSA LA FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL CON FONDO PARA SALA TECNOLÓGICA