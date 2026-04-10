JORNADA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL AUTISMO MARCA NUEVO GOBIERNO EN TERRENO EN PUNTA ARENAS

​En el marco de una nueva jornada de Gobierno en Terreno, se desarrolló una plaza ciudadana en la Escuela Rotario Paul Harris, en conmemoración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. La actividad reunió a servicios públicos, autoridades regionales y comunidad, en un espacio orientado a acercar la oferta estatal y facilitar el acceso a beneficios y orientación en terreno.



Gobierno en Terreno es una iniciativa que, de manera sostenida, ha permitido acercar los servicios públicos a la ciudadanía, fortaleciendo la presencia del Estado en los territorios y facilitando una atención más oportuna y directa.

En este contexto, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha relevado la importancia de avanzar hacia un país más inclusivo, promoviendo la accesibilidad, la coordinación de los servicios públicos y una atención más pertinente a las necesidades de las personas con discapacidad y neurodivergencias.



El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo que forma parte de la diversidad humana y se expresa de múltiples formas. Su comprensión resulta fundamental para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, que reconozca y respete las distintas maneras de comunicarse, aprender y relacionarse, así como los desafíos que enfrentan las personas autistas y sus familias.



La Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías Guerra, destacó el impacto de estos operativos en el territorio: “Este es un operativo que permite que las distintas instituciones del Estado lleguen más cerca de los ciudadanos, a distintos sectores. Vamos a realizarlos de manera frecuente en Punta Arenas y en otras comunas de la región. Han tenido muy buena acogida, porque las personas pueden hacer sus trámites en un lugar cercano a sus casas, evitando desplazamientos, especialmente en días como hoy, con lluvia”.



Durante la jornada, se dispusieron diversos stands informativos y de atención ciudadana, permitiendo a vecinas y vecinos acceder a trámites, resolver inquietudes y conocer la oferta pública sin necesidad de desplazamientos.



En materia de salud y apoyo psicosocial, participaron dispositivos como Cosam, Compin y la Seremi de Salud, entregando orientación y atención directa a la comunidad. A su vez, en el ámbito de la inclusión y protección social, estuvieron presentes Senadis, la Seremi de Desarrollo Social y la Oficina de la Discapacidad, reforzando el acceso a beneficios y programas dirigidos a personas con discapacidad y sus familias.



En el área educativa, se contó con la participación de Junji, Fundación Integra, Junaeb, Slep, la Seremi de Educación y la Superintendencia de Educación, difundiendo la oferta disponible y los apoyos existentes para niños, niñas y adolescentes dentro del espectro autista. Asimismo, instituciones como el Registro Civil y Cormupa facilitaron la realización de trámites y gestiones en terreno.



Por su parte, la directora de la Escuela Rotario Paul Harris, Elizabeth Ulloa Saavedra, relevó la importancia del trabajo articulado: “El abordaje de la discapacidad tiene que ser intersectorial. Esta instancia permite a las familias recibir información, saber qué hacer, dónde acudir y qué apoyos existen. Es fundamental el trabajo conjunto en beneficio de personas dentro del espectro autista”.



En tanto, la presidenta de la Fundación Te Abrazo Magallanes, Rosita Miranda, valoró la presencia de los servicios públicos: “Agradecemos a todos los servicios públicos que estuvieron presentes, porque son un apoyo concreto para las familias que viven el autismo día a día. Esta jornada es muy significativa para nosotros como organización y para la comunidad”.



Finalmente, el director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, destacó el rol de la institución en materia de inclusión: “Como Fundación Integra, hemos puesto a disposición nuestra oferta educativa en la región, junto con recursos y materiales que fortalecen el trabajo en inclusión educativa”.



La actividad reafirma el compromiso del Gobierno con la inclusión, la equidad y el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas dentro del espectro autista y sus familias.

