DELEGACIÓN ANTÁRTICA CHILENA COORDINA SOLUCIONES PARA TRAMOS AFECTADOS EN RUTAS DE ISLA NAVARINO

Con motivo de visualizar los trabajos de mantención en caminos supervisados por la Dirección Regional de Vialidad, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, se desplegó a sectores de Isla Navarino que resultaron afectados por precipitaciones y aumentos de caudal, y que provocaron problemáticas de conectividad para vecinos de zonas rurales.

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En primer lugar, la máxima autoridad provincial, junto a personal de emergencias de la Delegación que lidera, concurrió al sector de Guerrico -a unos 17 kilómetros al oeste de Puerto Williams-, donde, mientras el homónimo puente se encuentra en mantención, se habilitó un bypass provisorio. Posteriormente, se dirigió a Huertos Familiares –a unos cinco kilómetros al este de la capital provincial-, donde un tramo del camino colinda con una castorera.

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La visita a estos dos lugares se produjo luego que el delegado Moncada recibiera inquietudes de vecinos sobre la poca continuidad en las labores de mantención y reperfilamiento que ejecuta la empresa contratista, lo que, sumado a las precipitaciones y aumentos de caudal, deterioraron los estados de estas rutas.

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"A inicios de esta semana sostuvimos una reunión con Vialidad y le manifestamos justamente esta situación, y ellos intensificaron el mantenimiento del camino. Han estado pasando la máquina de manera más continua. Aquí hay un compromiso de ir cumpliendo con los contratos existentes respecto de la frecuencia con que arreglan los caminos, y justamente se animó a ver que efectivamente se haya pasado la máquina, que se esté trabajando en ello", manifestó el delegado Moncada.

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En esta conversación telemática con la Dirección Regional de Vialidad, el representante gubernamental enfatizó que la empresa hiciera las mejoras pertinentes. "Hoy día estuve hablando con una usuaria en particular y me manifestó su agradecimiento porque el camino quedó en buenas condiciones. Nosotros pudimos comprobar eso, que se puede transitar sin problemas, no tuvimos mayores dificultades, pero vamos a estar atentos frente a cualquier contingencia, como lluvias intensas, a que se estén haciendo las mantenciones de rigor y que la empresa esté constantemente rellenando y poniendo material si es necesario", complementó.

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Desde la Dirección Regional de Vialidad, se explicó que los trabajos de reperfilamiento de caminos de la empresa contratista se distribuyen en una programación que comienza desde la ruta de mayor hasta de menor longitud, es decir, se inicia hacia Puerto Navarino, luego Caleta Eugenia, Huertos Familiares y, finalmente, bocatoma, lo que posibilita una frecuencia de dos recorridos de mantención mensuales. Esta programación puede verse alterada por condiciones meteorológicas o caminos con exceso de humedad que imposibiliten una eficiente ejecución del reperfilado, lo cual se va informando constantemente.

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Con respecto a las obras en el puente Guerrico, la unidad dependiente de la Seremi de Obras Públicas informó que deberían finalizar a fines de abril. En el intertanto, se ha fortalecido el bypass con cargamento de más material, lo que se complementará con rodillado para concretar su sellado. Vialidad precisó que por este desvío transita un flujo de camiones con alto tonelaje de empresas constructoras que ejecutan obras en Puerto Williams, lo cual produce el desgaste correspondiente.