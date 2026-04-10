NUEVO SEREMI DEL MOP RELEVA PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA MAGALLANES Y RECIENTE HABILITACIÓN DEL PUENTE CHABUNCO EN RUTA 9 NORTE

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Magallanes, Alejandro Marusic Kusanovic, abordó sus primeras jornadas al frente de la cartera, destacando su amplia trayectoria dentro de la institución y los desafíos que implica liderar el desarrollo de infraestructura en la región.

“me desenvolví como abogado del mop por mas de 30 años, conozco la realidad de la institución por dentro”, señaló la autoridad, agregando que “conozco a sus funcionarios, el desarrollo de los proyectos, como ha ido evolucionando la región con la infraestructura que el mop ha construido, conozco los problemas, es un equipo humano importante son mas de 320 funcionarios quienes cumplen diversas funciones en nuestra región”.

Respecto a su regreso al ministerio, Marusic indicó que “cuando me ofrecieron este cargo fue tremendo desafío porque yo ya me había retirado del ministerio pero creo que todavía puedo aportarle algo al desarrollo de la infraestructura en la región, tengo la camiseta puesta del mop siempre lo he hecho...para mi fue un orgullo que me hayan considerado el gobierno del presidente José Antonio Kast”.

Durante la conversación, el seremi destacó los avances que ha tenido Magallanes en materia de conectividad e infraestructura habilitante en los últimos años, junto con iniciativas actualmente en desarrollo como el muelle multipropósito, aeródromos y la ruta Vicuña–Yendegaia, subrayando que “los temas de infraestructura en general son temas de largo aliento un ejemplo clásico que tenemos en la región es el camino vicuña yendegaia”.

Asimismo, informó sobre la habilitación del tránsito vehicular por la Ruta 9 Norte a través del nuevo puente Chabunco, obra que consideró una inversión total de M$6.737.248, financiada mediante inversión sectorial del Ministerio de Obras Públicas.

En relación con el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) y la redistribución de recursos, la autoridad valoró la instancia de planificación, señalando que “todos los planes de inversión son bienvenidos y además involucramos a la comunidad sobre su proyección que tienen de la región donde quieren desarrollarse y vivir”. En esa línea, destacó el enfoque de evaluación de proyectos, indicando que “a este plan (pedze) uno de los méritos que hay que reconocer es la forma de medir la evaluación de los proyectos con el sistema costo/eficiencia eso es algo que no lo tenemos en los proyectos a nivel sectorial”.

No obstante, también enfatizó la necesidad de priorizar en el actual contexto, afirmando que “en momento de estrechez de emergencia económica y de seguridad hay que tener los pies en la tierra y priorizar bien, utilizar nuestro plan (pedze) priorizando los proyectos mas importante lo que mas necesita la gente y lo que podemos realizar y hay muchos que por sus envergaduras y montos quizás no es el momento de abordarlo podrá ser un par de años mas pero no parar la maquina este es un tractor que tiene que seguir adelante, las responsabilidades de las autoridades es poder priorizar bien el plan pedze”.

​

