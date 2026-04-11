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11 de abril de 2026

ASTRONAUTAS DE LA MISIÓN ARTEMIS REGRESAN A LA TIERRA TRAS HISTÓRICO VIAJE ALREDEDOR DE LA LUNA

​La NASA compartió imágenes del aterrizaje y destacó el éxito de la misión en su programa Artemis.

artemis regreso

La NASA confirmó el regreso seguro a la Tierra de los astronautas de la misión Artemis, marcando un nuevo hito en la exploración espacial. El aterrizaje se produjo tras completar un viaje alrededor de la Luna, como parte de las pruebas clave para futuras misiones tripuladas.

A través de sus plataformas oficiales, la agencia difundió un registro audiovisual del descenso y amerizaje, mostrando los principales momentos del retorno. El material forma parte de una serie de contenidos que se irán liberando progresivamente, incluyendo imágenes y videos captados durante la misión.

El programa Artemis tiene como objetivo establecer una presencia humana sostenida en la Luna, sentando las bases para futuras exploraciones a Marte. En este contexto, la misión recientemente finalizada representa una etapa fundamental para validar tecnologías, sistemas de navegación y condiciones de viaje en el espacio profundo.

Desde la agencia destacaron que los datos obtenidos durante el vuelo permitirán avanzar en los próximos pasos del programa, que contempla nuevas misiones con tripulación en la superficie lunar durante los próximos años.

El regreso de los astronautas marca así un avance relevante dentro de la planificación de la NASA, en una iniciativa que busca retomar la exploración lunar con estándares actuales y proyección a largo plazo.


NASA ARTEMIS II

NASA CONFIRMA QUE MISIÓN ARTEMIS II VA A MITAD DE CAMINO HACIA LA LUNA

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