ALCALDE DE PORVENIR ADVIERTE FUERTE IMPACTO DEL ALZA DE COMBUSTIBLES Y PIDE CLARIDAD POR FUTURO DEL PEDZE

El alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, abordó esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones la compleja situación que enfrenta la comuna y la provincia de Tierra del Fuego debido al alza en los combustibles, así como la incertidumbre en torno a eventuales modificaciones en la redistribución de recursos del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE).

En relación al incremento en los precios de los combustibles, la autoridad comunal fue enfática en señalar el impacto que esto genera en territorios aislados como Porvenir. “nos golpea mucho, mas que el resto del país por la condición insular que tiene porvenir, no afecta solo al transporte de la conectividad sino a todo el valor de la cadena productiva”, afirmó. En esa misma línea, agregó que “el tema del mepco para nada estamos conformes, ni vamos a discutir la forma pero de que influye en toda la vida cotidiana del fueguino no solo en porvenir sino también en la provincia”.

El alcalde también manifestó su preocupación por la eventual redistribución de recursos del PEDZE y la posibilidad de que se reprioricen proyectos ya considerados fundamentales para el desarrollo local. “la ruta Porvenir - manantiales sino hubiese pedze esa ruta no se hubiese pavimentado nunca”, sostuvo, destacando la relevancia de esta política pública para territorios aislados.

Asimismo, recalcó que el PEDZE cumple un rol clave en el fortalecimiento de asentamientos humanos en zonas extremas, advirtiendo sobre la necesidad de mantener su continuidad. “el pedze es una política de estado que llega reforzar los asentamientos humanos en territorios tan aislados, estamos pidiendo una reunión los alcaldes para que no expliquen de primera fuente como va a funcionar el pedze, no puede desaparecer puede tener una reprogramación financiera pero los proyectos que están ahí son vitales para nuestro desarrollo”, indicó.

En este contexto, el jefe comunal ejemplificó la importancia de iniciativas actualmente contempladas para Porvenir, entre ellas el relleno sanitario, la mejora de servicios básicos en sectores periurbanos, la construcción de una nueva escuela y proyectos de conectividad, los cuales —según señaló— resultan esenciales para el crecimiento y calidad de vida de la comunidad fueguina.