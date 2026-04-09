Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

9 de abril de 2026

ALCALDE DE PORVENIR ADVIERTE FUERTE IMPACTO DEL ALZA DE COMBUSTIBLES Y PIDE CLARIDAD POR FUTURO DEL PEDZE

Buenos días región.

alcaldeporvenir

El alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, abordó esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones la compleja situación que enfrenta la comuna y la provincia de Tierra del Fuego debido al alza en los combustibles, así como la incertidumbre en torno a eventuales modificaciones en la redistribución de recursos del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE).

En relación al incremento en los precios de los combustibles, la autoridad comunal fue enfática en señalar el impacto que esto genera en territorios aislados como Porvenir. “nos golpea mucho, mas que el resto del país por la condición insular que tiene porvenir, no afecta solo al transporte de la conectividad sino a todo el valor de la cadena productiva”, afirmó. En esa misma línea, agregó que “el tema del mepco para nada estamos conformes, ni vamos a discutir la forma pero de que influye en toda la vida cotidiana del fueguino no solo en porvenir sino también en la provincia”.

El alcalde también manifestó su preocupación por la eventual redistribución de recursos del PEDZE y la posibilidad de que se reprioricen proyectos ya considerados fundamentales para el desarrollo local. “la ruta Porvenir - manantiales sino hubiese pedze esa ruta no se hubiese pavimentado nunca”, sostuvo, destacando la relevancia de esta política pública para territorios aislados.

Asimismo, recalcó que el PEDZE cumple un rol clave en el fortalecimiento de asentamientos humanos en zonas extremas, advirtiendo sobre la necesidad de mantener su continuidad. “el pedze es una política de estado que llega reforzar los asentamientos humanos en territorios tan aislados, estamos pidiendo una reunión los alcaldes para que no expliquen de primera fuente como va a funcionar el pedze, no puede desaparecer puede tener una reprogramación financiera pero los proyectos que están ahí son vitales para nuestro desarrollo”, indicó.

En este contexto, el jefe comunal ejemplificó la importancia de iniciativas actualmente contempladas para Porvenir, entre ellas el relleno sanitario, la mejora de servicios básicos en sectores periurbanos, la construcción de una nueva escuela y proyectos de conectividad, los cuales —según señaló— resultan esenciales para el crecimiento y calidad de vida de la comunidad fueguina.

LANZAMIENTO BASES (3)

MUNICIPIO ABRE INSCRIPCIONES PARA PRE-FESTIVAL Y FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUTORIDADES VISITAN NUEVO CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE PREVIO A APERTURA

Leer Más

La moderna infraestructura de salud primaria beneficiará a miles de vecinos del sector.

La moderna infraestructura de salud primaria beneficiará a miles de vecinos del sector.

NUEVO CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE (1)
nuestrospodcast
pdiprofugohospital

RECAPTURAN A IMPUTADO POR ROBOS VIOLENTOS TRAS FUGA DESDE EL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
alcaldeporvenir

ALCALDE DE PORVENIR ADVIERTE FUERTE IMPACTO DEL ALZA DE COMBUSTIBLES Y PIDE CLARIDAD POR FUTURO DEL PEDZE

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
mazaprofe

"NOS HUBIERA SALVADO EL PELLEJO": PROFE MAZA CRITICA EL LENTO AVANCE DEL HIDRÓGENO VERDE EN CHILE

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
campañavacunacion

SERVICIO DE SALUD INFORMA QUE CAMPAÑA DE VACUNACIÓN EN MAGALLANES ALCANZA UN 42,18% DE COBERTURA