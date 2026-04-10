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10 de abril de 2026

MAGALLANES CONFORMA SU PRIMER GABINETE DE PESCA PARA FORTALECER COORDINACION DEL SECTOR

Este primer gabinete marca el inicio de una línea de trabajo que busca consolidarse en el tiempo, con foco en una mayor coordinación, eficiencia institucional y una mejor respuesta a los desafíos del sector pesquero y acuícola en Magallanes.

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Con el objetivo de fortalecer la articulación institucional y mejorar la gestión del sector pesquero en la región, se conformó el primer Gabinete de Pesca de Magallanes, instancia encabezada por el Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Javier Birke, que reunió a los principales servicios públicos vinculados al área.

En la instancia participaron la Oficina Zonal de Subpesca, la Dirección Regional de Sernapesca, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal (Indespa), consolidando un espacio de trabajo conjunto orientado a mejorar la coordinación y el flujo de información entre las instituciones.

El Seremi de Economía, Francisco Javier Birke, destacó la relevancia de esta instancia para el desarrollo regional. “En relación con lo que significa la pesca en la economía regional y siguiendo los lineamientos del Ministerio de Economía y del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, esta instancia busca fortalecer el trabajo coordinado entre los servicios y mantenernos informados respecto de las acciones que cada uno está desarrollando”.

Desde el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), su jefe regional, Erik Daza, valoró el espacio de articulación técnica entre instituciones. “Ha sido una reunión que ha aglutinado a los servicios asociados a la pesca en la región, permitiendo coordinarnos y visualizar materias relevantes para el desarrollo de esta actividad”.

Por su parte, la directora regional de Sernapesca, Ximena Gallardo, subrayó el valor del trabajo conjunto. “Es un espacio muy importante en términos de coordinación interinstitucional, que permite compartir visiones y abordar los aspectos técnicos y regulatorios del sector pesquero y acuícola”.

Este primer gabinete marca el inicio de una línea de trabajo que busca consolidarse en el tiempo, con foco en una mayor coordinación, eficiencia institucional y una mejor respuesta a los desafíos del sector pesquero y acuícola en Magallanes.

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