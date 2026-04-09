MARLEY, EL NUEVO CAN DE ORDEN Y SEGURIDAD DE CARABINEROS QUE REFUERZA LABORES POLICIALES EN PUNTA ARENAS

En el marco de abril, Mes del Carabinero, el Sargento 2° Sebastián Villaseca, guía canino de la 1ª Comisaría de Punta Arenas, junto a la carabinero Javiera Henríquez Aguayo, participaron esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, instancia en la que informaron a la ciudadanía sobre el trabajo de los canes policiales en la comuna, destacando el rol del nuevo ejemplar Marley.

Marley es un pastor alemán de 1 año y 2 meses que cumple funciones como can de orden y seguridad en Punta Arenas, siendo parte del equipo especializado de Carabineros. Su labor se centra principalmente en el apoyo a procedimientos policiales, control del orden público y tareas preventivas, diferenciándose de otros ejemplares que cumplen funciones específicas como detección.

Actualmente, en la ciudad existen cuatro canes policiales con distintas especialidades: uno detector de personas, uno de explosivos, uno detector de drogas y Marley, enfocado en orden y seguridad. Esta distribución permite cubrir diversas necesidades operativas dentro de la labor policial en la comuna.

Durante la conversación, se abordaron también las diferencias entre los canes de Carabineros y los de otras instituciones como la PDI, explicando que cada uno responde a entrenamientos y objetivos específicos según su función, ya sea detección de sustancias, búsqueda de personas o labores disuasivas.

Asimismo, se detalló la vida diaria de estos ejemplares, la que contempla entrenamientos constantes, rutinas de trabajo y cuidados especializados. En ese sentido, se enfatizó la importancia de su alimentación, bienestar físico y vínculo con su guía, aspectos fundamentales para el correcto desempeño de sus funciones.

La participación permitió acercar a la comunidad el trabajo que realiza la unidad canina en Punta Arenas, relevando el aporte de estos ejemplares en materia de seguridad y prevención, especialmente en el contexto de la conmemoración del Mes del Carabinero.



