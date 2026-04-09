9 de abril de 2026
MARLEY, EL NUEVO CAN DE ORDEN Y SEGURIDAD DE CARABINEROS QUE REFUERZA LABORES POLICIALES EN PUNTA ARENAS
Buenos días región.
En el marco de abril, Mes del Carabinero, el Sargento 2° Sebastián Villaseca, guía canino de la 1ª Comisaría de Punta Arenas, junto a la carabinero Javiera Henríquez Aguayo, participaron esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, instancia en la que informaron a la ciudadanía sobre el trabajo de los canes policiales en la comuna, destacando el rol del nuevo ejemplar Marley.
Marley es un pastor alemán de 1 año y 2 meses que cumple funciones como can de orden y seguridad en Punta Arenas, siendo parte del equipo especializado de Carabineros. Su labor se centra principalmente en el apoyo a procedimientos policiales, control del orden público y tareas preventivas, diferenciándose de otros ejemplares que cumplen funciones específicas como detección.
Actualmente, en la ciudad existen cuatro canes policiales con distintas especialidades: uno detector de personas, uno de explosivos, uno detector de drogas y Marley, enfocado en orden y seguridad. Esta distribución permite cubrir diversas necesidades operativas dentro de la labor policial en la comuna.
Durante la conversación, se abordaron también las diferencias entre los canes de Carabineros y los de otras instituciones como la PDI, explicando que cada uno responde a entrenamientos y objetivos específicos según su función, ya sea detección de sustancias, búsqueda de personas o labores disuasivas.
Asimismo, se detalló la vida diaria de estos ejemplares, la que contempla entrenamientos constantes, rutinas de trabajo y cuidados especializados. En ese sentido, se enfatizó la importancia de su alimentación, bienestar físico y vínculo con su guía, aspectos fundamentales para el correcto desempeño de sus funciones.
La participación permitió acercar a la comunidad el trabajo que realiza la unidad canina en Punta Arenas, relevando el aporte de estos ejemplares en materia de seguridad y prevención, especialmente en el contexto de la conmemoración del Mes del Carabinero.
La querella fue ingresada por el director ejecutivo subrogante del SLEP Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, quien llegó al tribunal acompañado por el abogado de esta institución, Rodrigo Gatica Valenzuela.
La querella fue ingresada por el director ejecutivo subrogante del SLEP Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, quien llegó al tribunal acompañado por el abogado de esta institución, Rodrigo Gatica Valenzuela.