Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

9 de abril de 2026

MARLEY, EL NUEVO CAN DE ORDEN Y SEGURIDAD DE CARABINEROS QUE REFUERZA LABORES POLICIALES EN PUNTA ARENAS

Buenos días región.

marley

En el marco de abril, Mes del Carabinero, el Sargento 2° Sebastián Villaseca, guía canino de la 1ª Comisaría de Punta Arenas, junto a la carabinero Javiera Henríquez Aguayo, participaron esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, instancia en la que informaron a la ciudadanía sobre el trabajo de los canes policiales en la comuna, destacando el rol del nuevo ejemplar Marley.

Marley es un pastor alemán de 1 año y 2 meses que cumple funciones como can de orden y seguridad en Punta Arenas, siendo parte del equipo especializado de Carabineros. Su labor se centra principalmente en el apoyo a procedimientos policiales, control del orden público y tareas preventivas, diferenciándose de otros ejemplares que cumplen funciones específicas como detección.

Actualmente, en la ciudad existen cuatro canes policiales con distintas especialidades: uno detector de personas, uno de explosivos, uno detector de drogas y Marley, enfocado en orden y seguridad. Esta distribución permite cubrir diversas necesidades operativas dentro de la labor policial en la comuna.

Durante la conversación, se abordaron también las diferencias entre los canes de Carabineros y los de otras instituciones como la PDI, explicando que cada uno responde a entrenamientos y objetivos específicos según su función, ya sea detección de sustancias, búsqueda de personas o labores disuasivas.

Asimismo, se detalló la vida diaria de estos ejemplares, la que contempla entrenamientos constantes, rutinas de trabajo y cuidados especializados. En ese sentido, se enfatizó la importancia de su alimentación, bienestar físico y vínculo con su guía, aspectos fundamentales para el correcto desempeño de sus funciones.

La participación permitió acercar a la comunidad el trabajo que realiza la unidad canina en Punta Arenas, relevando el aporte de estos ejemplares en materia de seguridad y prevención, especialmente en el contexto de la conmemoración del Mes del Carabinero.


incendioreferencial

HOMBRE INCENDIÓ SU PROPIA CASA EN PUNTA ARENAS TRAS DISPUTA POR HERENCIA: LO HIZO POR "ENOJO"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SLEP MAGALLANES PRESENTÓ QUERELLA POR AMENAZA EN EL LICEO POLITÉCNICO CARDENAL SILVA HENRÍQUEZ

Leer Más

La querella fue ingresada por el director ejecutivo subrogante del SLEP Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, quien llegó al tribunal acompañado por el abogado de esta institución, Rodrigo Gatica Valenzuela.

La querella fue ingresada por el director ejecutivo subrogante del SLEP Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, quien llegó al tribunal acompañado por el abogado de esta institución, Rodrigo Gatica Valenzuela.

querellaslep
nuestrospodcast
pdiprofugohospital

RECAPTURAN A IMPUTADO POR ROBOS VIOLENTOS TRAS FUGA DESDE EL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
marley

MARLEY, EL NUEVO CAN DE ORDEN Y SEGURIDAD DE CARABINEROS QUE REFUERZA LABORES POLICIALES EN PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
simulacronatales

DPP DE ÚLTIMA ESPERANZA REFUERZA PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS E INVITA A PARTICIPAR EN SIMULACRO DE EVACUACIÓN POR TSUNAMI EN PUERTO NATALES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
fondossegegob

SEREMI DE GOBIERNO INVITA A ORGANIZACIONES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN A POSTULAR A FONDOS CONCURSABLES