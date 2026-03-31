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31 de marzo de 2026

MUNICIPIO LANZA CALENDARIO DE INVERNADAS 2026 EN PUNTA ARENAS

​La programación se extenderá por tres meses con actividades masivas y tradicionales.

LANZAMIENO DE INVERNADAS 2026 (2)

La Municipalidad de Punta Arenas presentó oficialmente el calendario de las Invernadas 2026, una programación que contempla 11 actividades y que se desarrollará entre el 31 de mayo y el 30 de agosto, con el objetivo de fortalecer la oferta cultural y turística durante la temporada invernal.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta planificación permitirá a la comunidad y a los visitantes organizarse con anticipación. "Finalmente podemos tener claras las fechas. Son 11 actividades que parten el 31 de mayo y concluyen el 30 de agosto. Esta es nuestra base, a la que se podrían sumar nuevas iniciativas", señaló.

Entre las principales novedades, el jefe comunal explicó que el calendario comenzará con el Pre-Festival Folclórico en la Patagonia, instancia donde se seleccionarán las canciones regionales. "Las bases estarán disponibles para que puedan participar artistas locales y también de otras zonas, manteniendo este espacio abierto", indicó.

Uno de los hitos más esperados será el tradicional Chapuzón del Estrecho, que este año se realizará el sábado 27 de junio y aumentará su capacidad a 8.000 participantes. "Queremos que venga mucho turista, porque esto también apoya directamente al comercio local en temporada baja", afirmó Radonich.

El Carnaval de Invierno, que en 2026 cumplirá 30 años, se desarrollará los días 4 y 5 de julio, incorporando además un show de apertura el viernes 3 de julio. "Será una semana con múltiples actividades para que nuestros vecinos disfruten y también para atraer visitantes a la ciudad", agregó el alcalde.

En tanto, el Festival de la Luz ampliará su espacio en el centro, extendiéndose por calle Bories entre Sarmiento y la Plaza de Armas, integrando durante varios días al comercio, hoteles y restaurantes del sector.

El encargado de la Unidad de Eventos del municipio, Javier Biskupovic, señaló que ya se encuentran en marcha los procesos administrativos para la ejecución del programa. "El calendario será más extenso este año, con una variedad de actividades y la posibilidad de incorporar nuevas propuestas. Invitamos a la comunidad a estar atenta a la publicación de bases e inscripciones en los próximos días", explicó.

Desde el municipio recalcaron que esta programación está pensada para coincidir con las vacaciones de invierno a nivel nacional, facilitando la llegada de turistas y promoviendo la reactivación económica local.

Finalmente, la autoridad comunal reiteró la invitación a participar en cada una de las actividades. "Lo que buscamos es que la ciudad se active, que nuestros vecinos lo pasen bien y que Punta Arenas siga posicionándose como un destino atractivo durante el invierno", concluyó Radonich.



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