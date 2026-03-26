Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

26 de marzo de 2026

ALLAN STOWHAS ABORDA DEMORA EN NOMBRAMIENTOS DE SEREMIS Y ADVIERTE CRISIS NACIONAL QUE JUSTIFICA UN “GOBIERNO DE EMERGENCIA”

Buenos días región.

astowhas

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el vicepresidente regional del Partido Republicano, Allan Stowhas, abordó diversos temas de contingencia nacional y regional, marcados por la demora en la conformación del gabinete regional, el concepto de “gobierno de emergencia” y la situación de proyectos estratégicos para Magallanes.

Respecto al retraso en el nombramiento de seremis en la región, Stowhas señaló que “suena un poquito contradictorio hablar de emergencia y no tener constituido todavía el gobierno regional pero en el bien entendido que siempre José Antonio Kast y el gobierno ha sido muy disciplinado en todas sus acciones, a veces conviene demorarse un poco mas al principio que estar después con una serie de ajustes o cambios en una primera etapa, el proceso ha sido muy meticuloso”. No obstante, reconoció que “como dirigente político y republicano reconozco que ha sido un tiempo bastante mayor del que nos hubiese gustado para tener ese gabinete regional listo”.

En cuanto al concepto de “gobierno de emergencia”, explicó que responde a una serie de problemáticas que afectan al país. “porque emergencia? porque obviamente estamos en una situación de crisis de migración irregular, delincuencia, seguridad grave en nuestro país, esta también el tema de las listas de espera en materia de salud, mas de 2.7 millones de personas en espera en chile, pacientes oncológicos, es una emergencia tener un país estancada desde el punto de vista del empleo, de la inversión, del crecimiento y las trabas que ponen para invertir, la perisología, todas esas cosas juntas conjugan una emergencia nacional, porque recibes un país donde tienes 3 años de crecimiento muy bajo pero con un déficit fiscal que no es menor, es definitivamente un problema de crisis y con una caja prácticamente en 0”.

Finalmente, el dirigente se refirió al escenario económico en Magallanes, particularmente por la pausa en proyectos de hidrógeno verde y otras industrias clave. “la expectativa se estanco un poco, el tema de la salmonicultura hay que revisarlo también esta trabado con los permisos con la sustentabilidad de esa industria, también el turismo, el efecto bencina va a cambiar algunos escenarios para peor, a nosotros nos va a pegar mas fuerte porque vivimos de la salmonicultura y del turismo”, advirtió.



Jose_Mujica_-_Director_Private_Equity

GOBIERNO NOMBRA A JOSÉ IGNACIO MUJICA, SOCIO FUNDADOR DE AMERIS, COMO VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE CORFO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

“TENEMOS UNA OPORTUNIDAD GIGANTESCA”: GOBERNADOR PARTICIPA DE LA FERIA ACUÍCOLA MÁS GRANDE DEL HEMISFERIO SUR Y GESTIONA BILATERAL ENTRE PESCADORES ARTESANALES Y SUBSECRETARIO DE PESCA

Leer Más

​La ceremonia inaugural contó con la presencia del Presidente de la República, José Antonio Kast.

​La ceremonia inaugural contó con la presencia del Presidente de la República, José Antonio Kast.

gobernadorconsejosalmon
nuestrospodcast
SERVIU - Diseño plaza Villa Renoval_3

SERVIU PRESENTÓ A LA COMUNIDAD DE VILLA RENOVAL EL DISEÑO PARA NUEVA PLAZA Y ESPACIOS PÚBLICOS

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
MPPS

SERNAMEG EXTIENDE INSCRIPCIONES DEL PROGRAMA MUJER Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL EN MAGALLANES

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO 250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
inachlaboratorio

LABORATORIO "EMB. JORGE BERGUÑO BARNES" IMPULSA LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO AVANZADO EN CIENCIA ANTÁRTICA

jorge-quiroz-750x400

QUIROZ POR OFICIO DE LA CGR TRAS POST DE "ESTADO EN QUIEBRA": "HAY QUE PREGUNTAR A QUIENES PUBLICARON"

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
diputadamorales

“SE OLVIDARON DE MAGALLANES”: DIPUTADA MORALES ACUSA AL GOBIERNO DE SUBIR LOS COMBUSTIBLES SIN MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LA REGIÓN

foto explora tu ciencia