ALLAN STOWHAS ABORDA DEMORA EN NOMBRAMIENTOS DE SEREMIS Y ADVIERTE CRISIS NACIONAL QUE JUSTIFICA UN “GOBIERNO DE EMERGENCIA”

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el vicepresidente regional del Partido Republicano, Allan Stowhas, abordó diversos temas de contingencia nacional y regional, marcados por la demora en la conformación del gabinete regional, el concepto de “gobierno de emergencia” y la situación de proyectos estratégicos para Magallanes.

Respecto al retraso en el nombramiento de seremis en la región, Stowhas señaló que “suena un poquito contradictorio hablar de emergencia y no tener constituido todavía el gobierno regional pero en el bien entendido que siempre José Antonio Kast y el gobierno ha sido muy disciplinado en todas sus acciones, a veces conviene demorarse un poco mas al principio que estar después con una serie de ajustes o cambios en una primera etapa, el proceso ha sido muy meticuloso”. No obstante, reconoció que “como dirigente político y republicano reconozco que ha sido un tiempo bastante mayor del que nos hubiese gustado para tener ese gabinete regional listo”.

En cuanto al concepto de “gobierno de emergencia”, explicó que responde a una serie de problemáticas que afectan al país. “porque emergencia? porque obviamente estamos en una situación de crisis de migración irregular, delincuencia, seguridad grave en nuestro país, esta también el tema de las listas de espera en materia de salud, mas de 2.7 millones de personas en espera en chile, pacientes oncológicos, es una emergencia tener un país estancada desde el punto de vista del empleo, de la inversión, del crecimiento y las trabas que ponen para invertir, la perisología, todas esas cosas juntas conjugan una emergencia nacional, porque recibes un país donde tienes 3 años de crecimiento muy bajo pero con un déficit fiscal que no es menor, es definitivamente un problema de crisis y con una caja prácticamente en 0”.

Finalmente, el dirigente se refirió al escenario económico en Magallanes, particularmente por la pausa en proyectos de hidrógeno verde y otras industrias clave. “la expectativa se estanco un poco, el tema de la salmonicultura hay que revisarlo también esta trabado con los permisos con la sustentabilidad de esa industria, también el turismo, el efecto bencina va a cambiar algunos escenarios para peor, a nosotros nos va a pegar mas fuerte porque vivimos de la salmonicultura y del turismo”, advirtió.

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