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30 de marzo de 2026

JACQUES ROUX ES DESIGNADO SEREMI DEL DEPORTE EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

El padelista Jacques Roux fue designado este 26 de marzo como nuevo Secretario Regional Ministerial (Seremi) del Deporte en la Región de Magallanes, en el marco de los nombramientos sectoriales del gobierno del presidente José Antonio Kast.

jacques roux matinal

Roux es cientista político, ex tenista y actual jugador de pádel, con experiencia en gestión pública y formación académica en ciencias políticas y comunicación. En el ámbito público, se desempeñó como jefe regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, además de cumplir funciones como asesor en la Academia de Capacitación Municipal y Regional de la Subdere a nivel nacional.

El nuevo seremi fue candidato a consejero regional (CORE) en las últimas elecciones por Evópoli, partido en el que milita actualmente. Su trayectoria combina experiencia en el ámbito deportivo, académico y de gestión pública, con énfasis en procesos de formación, capacitación y trabajo con organizaciones.

De acuerdo con su perfil profesional en Linkedin, su formación internacional incluye estudios en ciencias políticas en Estados Unidos, además de experiencia vinculada al deporte competitivo, lo que ha influido en su visión de desarrollo personal y trabajo en equipo, elementos relevantes en el impulso de políticas deportivas en la región.

El nombramiento se produce en un contexto donde el fortalecimiento del deporte formativo, la promoción de hábitos saludables y el desarrollo de infraestructura deportiva continúan siendo temas relevantes para la comunidad magallánica.


Vive Padel 23 de marzo

EL PÁDEL REGIONAL PROYECTA NUEVOS TORNEOS Y FORTALECE SU DESARROLLO CON LIGA DE MENORES

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