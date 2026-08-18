MARIO MARCEL ABORDA ESCENARIO ECONÓMICO, POLARIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EN MAGALLANES: “EL CENTRALISMO LE CUESTA MUCHO AL PAÍS”

El economista y exministro de Hacienda Mario Marcel abordó esta mañana, en entrevista con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el escenario económico que enfrenta Chile, los efectos de la polarización política sobre las expectativas, las perspectivas de crecimiento, la denominada “mega reforma” impulsada por el actual Gobierno y uno de los temas que calificó como particularmente pendiente de su paso por la administración anterior: la descentralización.

La conversación se produjo horas antes de la presentación en Punta Arenas de su libro “La montaña rusa: crónica de una crisis y cómo se superó (2019-2024)”, actividad programada para esta tarde en el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes, instancia en la que también participarán el expresidente Gabriel Boric, la exsenadora Carolina Goic y el rector de la Universidad de Magallanes, José Maripani.

El libro, explicó Marcel, busca reconstruir desde una perspectiva personal los principales acontecimientos económicos que marcaron el periodo comprendido entre 2019 y 2024, años en los que ejerció responsabilidades tanto como presidente del Banco Central como posteriormente ministro de Hacienda.

“Bueno, primero creo importante destacar que el título del libro tiene que ver con lo que todos vivimos durante ese período, que fue un periodo, yo diría, de vértigo. De caídas profundas de la actividad, recuperaciones, inflación, déficit de balance de pagos. Y bueno, además todo eso, rodeado de las circunstancias políticas, sanitarias, institucionales que tuvimos entonces. De ahí viene el título”, explicó.

Marcel relató que comenzó a escribir prácticamente inmediatamente después de dejar el Ministerio de Hacienda, motivado por la necesidad de dejar un registro de los acontecimientos que le correspondió vivir desde el interior de las principales instituciones económicas del país.

“Cuando dejé el Ministerio, de lo cual está a punto de cumplirse un año, tenía muchas ganas de escribir y de contar lo que había pasado durante ese periodo. Así que empecé a escribir al día siguiente de salir del Ministerio de Hacienda y no paré hasta seis meses más tarde cuando terminé el texto y lo entregué a la editorial”, señaló.

Para elaborar el texto, indicó que recurrió tanto a sus propias anotaciones como a entrevistas con protagonistas de distintos episodios y a un proceso de revisión de datos. “Para armar este libro, aparte de lo que tenía en mi memoria, recurrí a tres recursos. Primero libretas donde yo voy tomando nota. Donde tenía varias de esas libretas acumuladas con notas de todo ese periodo. En segundo lugar, hice más de 20 entrevistas a actores que tuvieron un papel relevante en ciertos episodios, por ejemplo, si en el estallido o en los retiros de fondos de pensiones, en fin, y en tercer lugar tuve ahí un equipo que me apoyó en ir revisando cada cifra, cada dato que se citaba para asegurarse que fueran lo que los números y los datos tuvieran correcto, la fecha, etcétera. Así que en fin es un trabajo minucioso, pero la verdad es que yo personalmente lo disfruté”.

Tres shocks para Chile entre 2019 y 2024

Uno de los principales análisis planteados por Marcel durante la entrevista fue que Chile enfrentó, entre 2019 y 2024, una combinación de shocks que fue particularmente intensa en comparación con otras economías.

Según explicó, mientras el resto del mundo enfrentó principalmente el impacto de la pandemia, Chile sumó el estallido social y posteriormente los efectos derivados de los retiros de fondos de pensiones y las ayudas fiscales implementadas durante la pandemia.

“Pero en fin, por diversas razones nos ha tocado un periodo especialmente volátil. Ahora Chile ha construido durante los últimos 20 años muchos mecanismos de defensa para amortiguar el impacto de estos shocks”, sostuvo.

En ese contexto, Marcel destacó el papel de mecanismos como el tipo de cambio para absorber parte de las perturbaciones externas, aunque señaló que el periodo 2019-2024 tuvo características particulares.

“Pero claro, en el periodo 2019-2024 nosotros tuvimos tres shocks, no uno. El resto del mundo tuvo uno, solo que fue el COVID-19, pero nosotros tuvimos también el estallido social y lo que en el libro llamo el shock populista, que es el que se produce a partir de los retiros de fondos de pensiones, los tres retiros y las ayudas masivas durante el año 2020, el IFE universal, que generaron un gran desequilibrio fiscal que a su vez generó inflación y luego hubo que buscar ajuste en la economía para controlar esa inflación”, afirmó.

El exministro también abordó el impacto que las nuevas tecnologías y las redes sociales han tenido sobre la velocidad con que se transmiten las señales económicas y políticas. A su juicio, este fenómeno ha contribuido a una mayor rapidez —y en ocasiones mayor intensidad— de los procesos económicos.

“Entonces claro, todos estos elementos van haciendo que la economía se comporte de una manera un poco distinta, mucho más rápida y a veces más explosiva que tradicionalmente”, señaló.

“La discusión económica se ha sobrepolitizado”

Durante la entrevista, Marcel también puso el foco en la relación entre economía, política y redes sociales, planteando que la polarización política ha terminado permeando el debate económico.

“Yo diría que la polarización que tiende a alimentarse desde las redes sociales también ha llegado a la economía. De hecho, yo creo que en Chile la discusión económica se ha sobrepolitizado durante ya varios años y hemos transformado la economía también en un campo de confrontación política”, afirmó.

El exministro sostuvo que existe una diferencia entre la percepción interna y la evaluación que realizan inversionistas y analistas internacionales sobre la economía chilena. En su opinión, los mercados internacionales tienden a formar sus propias evaluaciones a partir de indicadores objetivos, mientras que el debate interno puede adquirir niveles de confrontación mayores.

Marcel cuestionó particularmente las narrativas excesivamente negativas respecto del desempeño del país y llamó a reconocer los avances existentes para, a partir de ellos, enfrentar los desafíos pendientes.

“¿Qué es mejor en términos de clima de opinión? El decirle a la gente, mire todo aquí en Chile todo es un desastre, pero nosotros lo vamos a arreglar. ¿O decirle, mire Chile ha ido progresando, hay cosas buenas que se han hecho, hay otras que no son buenas, pero nosotros vamos a construir sobre esto y vamos a dar los pasos adicionales para desarrollarnos como país? Creo que lo segundo es mucho más constructivo desde el punto de vista de la opinión pública”, planteó.

A su juicio, esta discusión no tiene solamente consecuencias comunicacionales, sino también económicas, debido a que las expectativas influyen en las decisiones de hogares, empresas e inversionistas.

“La opinión pública no es simplemente una cuestión de encuestas, porque se manifiesta en el comportamiento económico. O sea, la gente en función de su optimismo, pesimismo, toma de decisiones de inversión, de empleo, de contratación, de innovación, de emprendimiento. Entonces cuando hay mucho pesimismo, los actores económicos, la gente tiende a ser más conservadora y eso hace que el país crezca menos”, explicó.

Una economía que se enfrió durante el primer semestre

Respecto de la situación económica actual, Marcel analizó las últimas cifras de actividad y señaló que el primer semestre estuvo marcado por un enfriamiento de la economía.

“Acaban de salir las del segundo trimestre, que mostraron una cifra negativa para la actividad en 12 meses y un crecimiento de cero respecto del primer trimestre desestacionalizado. Eso muestra una economía que se enfrió en esta primera mitad del año”, indicó.

El economista atribuyó parte importante de este comportamiento a factores relacionados con sectores de oferta, como la minería, la agricultura y la pesca, además de un debilitamiento del consumo durante el segundo trimestre.

“Y en el segundo trimestre lo que hemos tenido es un consumo que se debilitó fundamentalmente como producto de, como respuesta de los consumidores al bencinazo, como le llamamos en su momento este momento de los precios de los combustibles. Y donde también la inversión, o la formación bruta de capital fijo, estuvo estancada respecto del trimestre anterior”, sostuvo.

Pese a este escenario, Marcel manifestó una perspectiva relativamente favorable hacia el segundo semestre y planteó que algunos de los factores que afectaron la actividad deberían comenzar a disiparse.

“Ahora en general, los economistas y yo participo de esa opinión, piensan que vamos a tener un segundo semestre que va a ser mejor porque se van a ir disipando estos factores”, señaló.

No obstante, advirtió que las proyecciones actuales apuntan a un crecimiento cercano al 1,5% durante el año, cifra inferior a la registrada en los dos años anteriores.

Críticas y cautela frente a la “mega reforma”

Otro de los puntos abordados fue la denominada “mega reforma” impulsada por el actual Gobierno, que contempla una reducción de impuestos para empresas y personas de mayor patrimonio, bajo la expectativa de estimular la inversión y el crecimiento.

Marcel sostuvo que Chile tiene condiciones para crecer a tasas cercanas al 3%, recordando el desempeño registrado durante 2024 y 2025.

“Yo diría que la economía chilena está en condiciones de crecer al 3%, como decía en el 2024 la economía creció 2,8. Y en el 2025 crecimos 2,5, pero con la minería negativa, entonces el PIB no minero creció 3 y en la economía no se produjo ningún desequilibrio nuevo, presiones inflacionarias no hubo, necesidad de estabilizar nada. Entonces a mí me dice eso. A mí me dice que la economía puede crecer al 3%”, afirmó.

Sin embargo, manifestó cautela frente a la estrategia tributaria planteada por el Ejecutivo, principalmente debido a que los efectos sobre el crecimiento pueden demorar en materializarse, mientras que el impacto sobre los ingresos fiscales puede producirse de manera más inmediata.

“Pero lo que pasa es que los plazos para que eso se materialice son largos, eh, pero el efecto fiscal es inmediato, o sea, nosotros ya el próximo año ya vamos a ver, cierto, cifras fiscales que en algunos componentes de recaudación van a empezar a bajar, a crecer menos. Entonces el problema que yo veo es que hay ahí una apuesta que es una apuesta arriesgada. Pero donde, cierto, quien se perjudica si es que no se cumple la expectativa es el país en su conjunto”, advirtió.

Descentralización: “El centralismo le cuesta mucho al país”

Uno de los momentos centrales de la conversación para la audiencia regional estuvo marcado por la evaluación que realizó Marcel respecto del proceso de descentralización y las tareas que quedaron pendientes durante su paso por el Gobierno.

Consultado específicamente por Magallanes y las regiones, el exministro reconoció que la descentralización constituye uno de los ámbitos en los que siente que no se logró avanzar como esperaba.

“Para mí uno de los temas, por así decirlo, dolorosos en los que no pudimos avanzar fue en el tema de descentralización”, señaló.

Marcel destacó que el royalty minero permitió aumentar los recursos disponibles para gobiernos regionales y municipios, pero sostuvo que otras iniciativas orientadas a fortalecer a las regiones quedaron truncadas.

“Es cierto que estuvo el royalty minero, eso cierto le significó más recursos a los gobiernos regionales y a los municipios en todo el país. Pero la reforma que impulsamos que este proyecto de regiones más fuertes no logramos hacer porque a medio camino se encontró con todo el, la crisis de los convenios, donde había varios gobiernos regionales que habían sido parte de esto y los enemigos de la descentralización, que son muchos en Chile, aprovecharon en buena medida esa coyuntura para frenar ese impulso descentralizador”, explicó.

Para Marcel, el centralismo no solamente constituye un problema político o administrativo, sino también económico, debido a las dificultades que genera para que las regiones puedan aprovechar sus propias ventajas y relacionarse directamente con otros territorios y mercados.

“Yo soy santiaguino, nací en Chile, me crié aquí en Chile, hecho todavía, o sea, en Santiago, de hecho, todavía en Santiago, pero siendo economista, yo creo que el centralismo le cuesta mucho al país, le cuesta mucho a la economía”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que una mayor autonomía regional podría incluso contribuir a elevar el potencial de crecimiento de Chile.

“La limitación que le impone en buena medida a las regiones para relacionarse con el resto del mundo, para aprovechar sus ventajas comparativas. Todo eso le pesa a la economía chilena. Nosotros podíamos decir con un país más descentralizado, podríamos crecer más que lo que crecemos hoy día”, agregó.

Frente al argumento de que las regiones todavía no estarían preparadas para asumir mayores responsabilidades, Marcel defendió un proceso gradual que permita adquirir experiencia y capacidades.

“Yo digo esto es como andar en bicicleta, o sea, si usted le dice a su hijo: te voy a regalar una bicicleta cuando sepas andar, seguro que no se la va a regalar nunca porque va a andar en bicicleta uno tiene que probar y se tiene que caer. Y cuando aprende ya no se cae nunca más. Entonces la descentralización es un proceso que tiene que ser de ensayo y error, pero en el cual hay que tener la voluntad y el valor de empezar”, sostuvo.

Una tarea que, a su juicio, sigue ausente de la agenda

Consultado finalmente por si el actual enfoque económico del Gobierno podría dificultar el escenario para regiones como Magallanes, Marcel planteó que la discusión no debería limitarse a los instrumentos tributarios y que existen otras vías para impulsar el crecimiento.

“Pero en el fondo, si estamos haciendo esa mega reforma porque queremos crecer más, hay varias otras formas de impulsar el crecimiento, entre los cuales está la descentralización y que no están ahí presentes ni están en la agenda actual del Gobierno”, concluyó.

La entrevista se desarrolló durante la mañana de este martes en Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, horas antes de que Mario Marcel participe en Punta Arenas en la presentación de La montaña rusa: crónica de una crisis y cómo se superó (2019-2024), libro en el que reconstruye desde su experiencia los principales episodios económicos y políticos que marcaron uno de los periodos de mayor volatilidad reciente para la economía chilena.



