AMENAZAS CON ARMA BLANCA TERMINAN CON UN DETENIDO EN PUNTA ARENAS

Un procedimiento policial por agresión y amenazas se registró la tarde del domingo 12 de abril en Punta Arenas, luego que una denuncia alertara a la Central de Comunicaciones de Carabineros.

El hecho ocurrió cerca de las 16:00 horas en calle Presidente José Balmaceda, donde personal policial se entrevistó con la víctima, quien relató que momentos antes había compartido bebidas alcohólicas con dos sujetos, ambos residentes de un hogar del Hogar de Cristo del sector.

De acuerdo con su testimonio, en un momento los individuos comenzaron a agredirlo, por lo que decidió huir del lugar. En ese contexto, uno de los sujetos, identificado con las iniciales G.G.R.C., le habría exhibido un arma cortopunzante, amenazándolo de muerte.

Tras recabar los antecedentes, Carabineros concurrió al domicilio, logrando la detención del imputado sindicado como autor de las amenazas. No obstante, en el procedimiento no se logró encontrar el arma blanca denunciada.

Por instrucción del Ministerio Público, el detenido pasará a control de detención este lunes 13 de abril.

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