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29 de marzo de 2026

DESPLIEGUE NOCTURNO EN PUNTA ARENAS DEJA DOS DETENIDOS POR PORTE DE ARMA BLANCA

​Operativo conjunto entre el municipio y Carabineros incluyó controles vehiculares, fiscalización a botillerías y patrullajes preventivos en distintos sectores de la ciudad.

Operativo

Un amplio operativo de Seguridad Municipal en coordinación con Carabineros dejó como resultado dos personas detenidas por porte de armas blancas, tres vehículos retirados de circulación y diversos controles durante la madrugada del domingo en Punta Arenas. El despliegue se concentró en distintos puntos de la ciudad, con énfasis en sectores residenciales y zonas de alta circulación nocturna.

El alcalde Claudio Radonich valoró la realización de estos procedimientos, destacando que se trata de una realidad que requiere respuestas concretas. En ese contexto, subrayó la importancia de fortalecer la presencia policial y el trabajo conjunto, indicando que el municipio desplegó seis camionetas en terreno, lo que permitió reforzar la cobertura preventiva junto a Carabineros.

Según detalló la autoridad comunal, uno de los hechos más graves se registró en la población Raúl Silva Henríquez, donde funcionarios municipales acudieron a un llamado por la presencia de personas con machetes y cuchillos en la vía pública. La rápida coordinación con Carabineros permitió concretar la detención de dos individuos, evitando una posible situación de mayor riesgo para los vecinos del sector.

Por su parte, el director de Seguridad Pública, Carlos Sanhueza Schwarzenberg, explicó que el operativo incluyó fiscalizaciones a botillerías en el barrio Prat, controles vehiculares y patrullajes preventivos. Asimismo, precisó que la detención se originó tras un aviso a la línea 800 800 134, lo que permitió una respuesta oportuna ante la denuncia ciudadana.

Desde el municipio informaron que los detenidos, de 17 y 20 años, mantenían antecedentes penales, y reiteraron que estos operativos continuarán desarrollándose durante los fines de semana.


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