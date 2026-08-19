MOP GARANTIZA ACCESO PERMANENTE AL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE MIENTRAS SE EJECUTAN OBRAS EN LAGUNA AMARGA

La Seremi de Obras Públicas y la Dirección Regional de Vialidad, presentaron este lunes 17 de agosto en Cerro Castillo la programación actualizada de cierres y desvíos para las obras de mejoramiento de las rutas Y-160 e Y-156, elaborada tras las observaciones planteadas por la comunidad y los gremios turísticos durante la anterior actividad de participación ciudadana desarrollada en el mes de julio.



El principal cambio corresponde a las obras que inicialmente se ejecutarían entre septiembre de 2026 y febrero de 2027 en el tramo que permite el ingreso por la Ruta Y-166. Vialidad revisó la secuencia constructiva con la empresa contratista y trasladó estas intervenciones hacia 2027, evitando las mayores restricciones durante el próximo verano.



“La comunidad y los gremios plantearon preocupaciones concretas, Vialidad las recogió y hoy presentamos una programación mejorada, que reduce la afectación durante la próxima temporada alta y que hemos coordinado con CONAF”, señaló el Seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic.



Cierre de la Y-156 y alternativas de acceso



Desde el 1 de septiembre de 2026 y hasta octubre de 2028, la Ruta Y-156 permanecerá cerrada en el tramo intervenido, sin interrumpir el acceso al Parque. Durante la mayor parte del contrato existirán dos alternativas: Y-160/Y-166 hacia Laguna Amarga y Y-150 por Portería Sarmiento, con tiempos adicionales de viaje de hasta 30 minutos.



Las mayores restricciones se concentrarán entre marzo y junio y entre septiembre y diciembre de 2027. Durante esos períodos el acceso se mantendrá por la Ruta Y-150 y Portería Sarmiento; entre ambas etapas se habilitará nuevamente la alternativa Y-160/Y-166.



“Logramos sacar del próximo verano las intervenciones que generaban las mayores restricciones. No podemos eliminar completamente las afectaciones, pero sí reducirlas, mantener siempre un acceso al Parque y entregar información anticipada para que residentes, operadores turísticos y visitantes puedan planificarse”, explicó el Director Regional de Vialidad, Franco Serafini.



La programación fue coordinada con CONAF, especialmente por el mayor flujo que recibirá Portería Sarmiento. Además, la empresa contratista dispondrá de una cuadrilla permanente para conservar los desvíos y caminos alternativos mientras se encuentren operativos.



El proyecto contempla aproximadamente 12 kilómetros de mejoramiento y pavimentación en hormigón, con una inversión superior a $23 mil millones. Una vez terminado, Magallanes contará con sus dos accesos norte al Parque Nacional Torres del Paine pavimentados.



El plano de cierres y rutas alternativas estará disponible en los canales oficiales del MOP.

