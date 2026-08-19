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19 de agosto de 2026

METHANEX CHILE CELEBRA 38 AÑOS EN MAGALLANES DESTACANDO SU VÍNCULO CON LA REGIÓN

​La empresa conmemoró su aniversario resaltando su historia en Cabo Negro, el trabajo de sus equipos y el compromiso de seguir aportando al desarrollo regional junto a la comunidad.

methanex chile

Methanex Chile celebró 38 años de presencia en Magallanes, destacando una historia compartida con la región y el vínculo construido durante casi cuatro décadas junto a trabajadores, trabajadoras, familias, colaboradores, organizaciones y comunidad.

Desde su operación en Cabo Negro, la empresa señaló que continúa trabajando con el compromiso de aportar al desarrollo de Magallanes y fortalecer los lazos con quienes han sido parte de este camino.

En el marco de su aniversario, Methanex compartió imágenes de su planta, equipos de trabajo, actividades comunitarias y paisajes regionales, reforzando el mensaje de una trayectoria vinculada al territorio, la producción y la responsabilidad social.

“Seguimos construyendo futuro junto a Magallanes”, expresó la empresa en su mensaje conmemorativo, agradeciendo a todas las personas e instituciones que han acompañado su presencia en la región durante estos 38 años.

https://www.instagram.com/p/DcJdh4jmeg5/?img_index=1&igsh=am96ajlvdjNiY29n
methanex chile

METHANEX CHILE CELEBRA 38 AÑOS EN MAGALLANES DESTACANDO SU VÍNCULO CON LA REGIÓN

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