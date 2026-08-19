METHANEX CHILE CELEBRA 38 AÑOS EN MAGALLANES DESTACANDO SU VÍNCULO CON LA REGIÓN

Methanex Chile celebró 38 años de presencia en Magallanes, destacando una historia compartida con la región y el vínculo construido durante casi cuatro décadas junto a trabajadores, trabajadoras, familias, colaboradores, organizaciones y comunidad.

Desde su operación en Cabo Negro, la empresa señaló que continúa trabajando con el compromiso de aportar al desarrollo de Magallanes y fortalecer los lazos con quienes han sido parte de este camino.

En el marco de su aniversario, Methanex compartió imágenes de su planta, equipos de trabajo, actividades comunitarias y paisajes regionales, reforzando el mensaje de una trayectoria vinculada al territorio, la producción y la responsabilidad social.

“Seguimos construyendo futuro junto a Magallanes”, expresó la empresa en su mensaje conmemorativo, agradeciendo a todas las personas e instituciones que han acompañado su presencia en la región durante estos 38 años.