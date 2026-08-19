19 de agosto de 2026
METHANEX CHILE CELEBRA 38 AÑOS EN MAGALLANES DESTACANDO SU VÍNCULO CON LA REGIÓN
La empresa conmemoró su aniversario resaltando su historia en Cabo Negro, el trabajo de sus equipos y el compromiso de seguir aportando al desarrollo regional junto a la comunidad.
Methanex Chile celebró 38 años de presencia en Magallanes, destacando una historia compartida con la región y el vínculo construido durante casi cuatro décadas junto a trabajadores, trabajadoras, familias, colaboradores, organizaciones y comunidad.
Desde su operación en Cabo Negro, la empresa señaló que continúa trabajando con el compromiso de aportar al desarrollo de Magallanes y fortalecer los lazos con quienes han sido parte de este camino.
En el marco de su aniversario, Methanex compartió imágenes de su planta, equipos de trabajo, actividades comunitarias y paisajes regionales, reforzando el mensaje de una trayectoria vinculada al territorio, la producción y la responsabilidad social.
“Seguimos construyendo futuro junto a Magallanes”, expresó la empresa en su mensaje conmemorativo, agradeciendo a todas las personas e instituciones que han acompañado su presencia en la región durante estos 38 años.
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