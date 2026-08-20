EDELMAG REALIZA TRABAJOS PREVENTIVOS DE PODA JUNTO A SEC Y SEREMI DE ENERGÍA

​Con el objetivo de mantener despejada la infraestructura eléctrica y evitar el contacto de las ramas con los conductores de baja tensión, EDELMAG realizó labores de poda en calle Arauco, entre Independencia y Boliviana. La actividad contó con la participación del Seremi de Energía, Marco Antonio Pinto, y la directora regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Fernanda Garrido.



Estas labores se enmarcan en el plan recurrente de mantenimiento de la compañía, que contempla la revisión periódica de árboles y vegetación que puedan encontrarse próximos a las estructuras eléctricas.



“Esta poda forma parte de nuestro plan recurrente, donde hacemos revisiones periódicas de los árboles que están tocando las estructuras eléctricas, para evitar cortes de suministro. En lo que va del año ya van 120 puntos de poda en Punta Arenas.”, señaló Juan Carlos Würth, gerente de Generación y Distribución de EDELMAG.



El ejecutivo explicó que EDELMAG cuenta con distintas vías para identificar los puntos que requieren intervención, entre ellas las inspecciones de sus equipos técnicos, solicitudes de la Municipalidad y avisos recibidos a través de sus canales de contacto. Estos antecedentes son evaluados de acuerdo con la criticidad de cada punto, determinando si la intervención debe realizarse de manera inmediata o incorporarse al plan de mantenimiento.



En tanto, la directora regional de la SEC, Fernanda Garrido, señaló que estas acciones forman parte de las labores de mantenimiento que deben realizar las empresas eléctricas y relevó también el rol que puede cumplir la comunidad.

“Estamos acompañando a EDELMAG en esta labor de poda, que es parte de su plan anual de mantenimiento y que las empresas eléctricas declaran cada año ante la Superintendencia para nuestra fiscalización. Si bien es responsabilidad de la empresa mantener la franja de seguridad despejada de cualquier objeto, no solamente de vegetación, también queremos invitar a que nosotros, como ciudadanos, seamos corresponsables. Cuando un ciudadano se acerca a la empresa, a la Municipalidad o a la Superintendencia para informar sobre un punto donde existe contacto de vegetación con los cables eléctricos, podemos tomar acciones mucho más rápidas para despejar esa posible falla”, señaló Fernanda Garrido, directora regional de la SEC.



Por su parte, el Seremi de Energía, Marco Antonio Pinto, destacó el carácter preventivo de estas labores y la importancia de la coordinación entre las distintas instituciones.



“Esta labor preventiva está enmarcada en lo que busca el Gobierno, el Ministerio de Energía y la Seremi del ramo a través del plan nacional ‘Empecemos por Casa’. Esto significa que estamos coordinando con las empresas, municipalidades y distintas entidades para que entre todos mantengamos un adecuado estado del sistema eléctrico, y evitemos problemas que puedan generar la interrupción del suministro. En Punta Arenas esto se realiza con la colaboración de los vecinos, la Municipalidad y EDELMAG, que trabaja durante todo el año realizando estas podas en postes y tendidos eléctricos cercanos”, indicó el Seremi.



Desde EDELMAG reiteraron el llamado a la comunidad a informar oportunamente aquellos puntos donde exista vegetación próxima a las redes eléctricas, utilizando los canales de contacto disponibles, y a no realizar intervenciones de manera particular cuando exista riesgo de contacto con la infraestructura eléctrica.



Ante cualquier consulta o requerimiento, los clientes pueden comunicarse a través de Clientes 800 800 400, WhatsApp +56 9 8370 0595 y la Oficina Virtual disponible en www.edelmag.cl.



