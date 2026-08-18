Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

18 de agosto de 2026

PUERTO NATALES FORTALECE SU CAPITAL HUMANO CON CERTIFICACIÓN DE CURSO DE OPERACIÓN DE GRÚA HORQUILLA

Once personas de Puerto Natales recibieron su certificación tras completar con éxito el curso de Operación de Grúa Horquilla con Licencia Clase D, una iniciativa impulsada por el Consejo Regional de Capacitación.

CURSO GRUA HORQUILLA

​La ceremonia de certificación se realizó en Puerto Natales y marcó el cierre de un proceso formativo ejecutado por Capacitación Integral Limitada, en el marco del Consejo Regional de Capacitación y el Programa de Becas Laborales.

 
La capacitación contempló 168 horas de formación teórico-práctica, desarrolladas entre el 24 de abril y el 12 de junio de 2026, beneficiando a personas que buscan mejorar sus opciones de inserción y permanencia en el mundo del trabajo.

 
El curso es parte del plan anual de capacitaciones aprobado por el Consejo Regional de Capacitación (CRC). En este contexto, el programa “Operación de Grúa Horquilla”, surgió como una respuesta concreta a los requerimientos de sectores productivos que demandan personal calificado para desempeñarse en labores logísticas, de almacenamiento y movimiento de carga, competencias cada vez más solicitadas por las empresas de la región.

 
La directora regional de SENCE Magallanes destacó el impacto territorial de este tipo de iniciativas y el trabajo realizado por el Consejo Regional de Capacitación para ampliar las oportunidades formativas en las distintas provincias.

 
“Uno de los objetivos en materia de capacitación, es poder llegar a todas las provincias de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. En dicho contexto, el Consejo Regional de Capacitación ha ido tomando decisiones pertinentes acorde a los requerimientos de los sectores productivos. Por tanto, el Curso de Operación de Grúas Horquillas con Licencia Clase D responde a fortalecer las habilidades y competencias de las personas, posibilitando una búsqueda de empleo acorde a las expectativas, ya que la formación contempló desde lo teórico a lo práctico, con un financiamiento de subsidios diarios, cuidados, seguros y pago por licencia de conducir.”, detalló la directora regional (s), Doris Manquian Cuminao.

 
Con este tipo de iniciativas, SENCE y el Consejo Regional de Capacitación continúan avanzando en la formación de capital humano pertinente para las necesidades del territorio, contribuyendo a mejorar la empleabilidad de las personas y a fortalecer el desarrollo productivo de las distintas provincias de Magallanes.

diputadamorales

DIPUTADA MORALES CRITICA CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO POR OBRAS EN AERÓDROMO DE NATALES Y EXIGE MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR SU IMPACTO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

SEA DE MAGALLANES ADMITE A TRÁMITE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE ENAP PARA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA EN TIERRA DEL FUEGO

Leer Más

El Servicio de Evaluación Ambiental acogió a trámite el proyecto de US$ 5 millones para fracturar ocho pozos en el Multipozo Picuyo ZG-D e impulsar la extracción de gas no convencional.

El Servicio de Evaluación Ambiental acogió a trámite el proyecto de US$ 5 millones para fracturar ocho pozos en el Multipozo Picuyo ZG-D e impulsar la extracción de gas no convencional.

ENAP genérica
nuestrospodcast
regimientochacabucopuq

EL REGIMIENTO CHACABUCO DEL EJÉRCITO DE CHILE ARRIBA A PUNTA ARENAS EN LA LST RANCAGUA PARA EL EJERCICIO JAUKEN

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
CURSO GRUA HORQUILLA

PUERTO NATALES FORTALECE SU CAPITAL HUMANO CON CERTIFICACIÓN DE CURSO DE OPERACIÓN DE GRÚA HORQUILLA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
NL trade mission Magallanes 3

DELEGACIÓN DE EMPRESAS DE PAÍSES BAJOS VISITARÁ MAGALLANES PARA FORTALECER LA COOPERACIÓN EN INFRAESTRUCTURA, LOGÍSTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
fiscalización marítima

OPERATIVO CONJUNTO DE AUTORIDAD MARÍTIMA Y PDI FISCALIZÓ EMBARCACIONES Y PERSONAS EN BAHÍA CHILOTA

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.