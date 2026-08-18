PUERTO NATALES FORTALECE SU CAPITAL HUMANO CON CERTIFICACIÓN DE CURSO DE OPERACIÓN DE GRÚA HORQUILLA

​La ceremonia de certificación se realizó en Puerto Natales y marcó el cierre de un proceso formativo ejecutado por Capacitación Integral Limitada, en el marco del Consejo Regional de Capacitación y el Programa de Becas Laborales.



La capacitación contempló 168 horas de formación teórico-práctica, desarrolladas entre el 24 de abril y el 12 de junio de 2026, beneficiando a personas que buscan mejorar sus opciones de inserción y permanencia en el mundo del trabajo.



El curso es parte del plan anual de capacitaciones aprobado por el Consejo Regional de Capacitación (CRC). En este contexto, el programa “Operación de Grúa Horquilla”, surgió como una respuesta concreta a los requerimientos de sectores productivos que demandan personal calificado para desempeñarse en labores logísticas, de almacenamiento y movimiento de carga, competencias cada vez más solicitadas por las empresas de la región.



La directora regional de SENCE Magallanes destacó el impacto territorial de este tipo de iniciativas y el trabajo realizado por el Consejo Regional de Capacitación para ampliar las oportunidades formativas en las distintas provincias.



“Uno de los objetivos en materia de capacitación, es poder llegar a todas las provincias de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. En dicho contexto, el Consejo Regional de Capacitación ha ido tomando decisiones pertinentes acorde a los requerimientos de los sectores productivos. Por tanto, el Curso de Operación de Grúas Horquillas con Licencia Clase D responde a fortalecer las habilidades y competencias de las personas, posibilitando una búsqueda de empleo acorde a las expectativas, ya que la formación contempló desde lo teórico a lo práctico, con un financiamiento de subsidios diarios, cuidados, seguros y pago por licencia de conducir.”, detalló la directora regional (s), Doris Manquian Cuminao.



Con este tipo de iniciativas, SENCE y el Consejo Regional de Capacitación continúan avanzando en la formación de capital humano pertinente para las necesidades del territorio, contribuyendo a mejorar la empleabilidad de las personas y a fortalecer el desarrollo productivo de las distintas provincias de Magallanes.

