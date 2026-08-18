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18 de agosto de 2026

NIÑAS Y NIÑOS REALIZAN AVISTAMIENTO DE DELFINES EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES

La actividad fue liderada por la educadora Aylin Delgado, junto a las técnicos Sara Barrientos y Katheryne Catelicán, contando además con la participación de familiares de las y los párvulos.

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La comunidad educativa de Medio Mayor A del Jardín Infantil "Caperucita Roja" de Punta Arenas, realizó una hermosa excursión de avistamiento de delfines australes en el Estrecho de Magallanes, una experiencia educativa y significativa que permitió a niñas y niños acercarse y conocer la fauna marina de la región.

 

La actividad fue liderada por la educadora Aylin Delgado, junto a las técnicos Sara Barrientos y Katheryne Catelicán, contando además con la participación de familiares de las y los párvulos.

 

Las y los participantes agradecieron especialmente a KAF Patagonia, empresa que hizo posible la maravillosa experiencia, brindando la oportunidad de disfrutar, aprender y vivir una inolvidable jornada en contacto con la naturaleza y el entorno. #TodosAlJardín

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COMUNIDADES EDUCATIVAS DE LA JUNJI DE PUNTA ARENAS COMPARTIERON “VÍNCULOS QUE NUTREN”

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