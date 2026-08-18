NIÑAS Y NIÑOS REALIZAN AVISTAMIENTO DE DELFINES EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES

La comunidad educativa de Medio Mayor A del Jardín Infantil "Caperucita Roja" de Punta Arenas, realizó una hermosa excursión de avistamiento de delfines australes en el Estrecho de Magallanes, una experiencia educativa y significativa que permitió a niñas y niños acercarse y conocer la fauna marina de la región.

La actividad fue liderada por la educadora Aylin Delgado, junto a las técnicos Sara Barrientos y Katheryne Catelicán, contando además con la participación de familiares de las y los párvulos.

Las y los participantes agradecieron especialmente a KAF Patagonia, empresa que hizo posible la maravillosa experiencia, brindando la oportunidad de disfrutar, aprender y vivir una inolvidable jornada en contacto con la naturaleza y el entorno. #TodosAlJardín