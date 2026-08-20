SEREMI DE SEGURIDAD PÚBLICA ASEGURA QUE “EL DIAGNÓSTICO PASÓ” Y ANUNCIA NUEVAS ACCIONES CONTRA LA DELINCUENCIA EN MAGALLANES

El seremi de Seguridad Pública de Magallanes, Ronald López Rivas, aseguró que la región ya dejó atrás la etapa de diagnóstico en materia de seguridad y se encuentra actualmente en una fase de ejecución de medidas, con énfasis en el despliegue territorial, la coordinación entre instituciones y la adaptación de las políticas nacionales a la realidad regional.

La autoridad abordó este jueves los principales desafíos de seguridad de Magallanes durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde repasó el trabajo desarrollado durante los últimos meses y entregó antecedentes sobre las próximas acciones que se implementarán en la región.

López explicó que durante abril se desarrolló el diagnóstico de las principales problemáticas delictuales de Magallanes, mientras que en julio culminó la planificación regional que posteriormente fue remitida al Ministerio de Seguridad. A partir de ese proceso, sostuvo, el foco actual está puesto en la ejecución.

“Nosotros ya estamos en una fase de aplicación de lo que diagnosticamos, que se planificó y ahora el sistema de seguridad está trabajando en la aplicación de esas medidas, o sea, estamos ejecutando las tareas”, afirmó.

En esa línea, señaló que la estrategia regional se desarrolla a partir de dos elementos: la planificación construida desde el diagnóstico regional y la implementación de las distintas políticas y anuncios impulsados desde el nivel central.

Uno de los aspectos que el seremi destacó fue la necesidad de que las políticas de seguridad sean adaptadas a las particularidades de Magallanes, considerando especialmente su extensión territorial, características geográficas y condición fronteriza.

“También es responsabilidad y quizás tiene una mayor connotación hacer la bajada, cómo hacemos nosotros, ver de qué manera se va a aplicar cada una de las medidas que se están impulsando a nivel central con las particularidades que tiene la región”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que Magallanes posee más de mil kilómetros de frontera y una superficie terrestre y marítima de gran extensión, situación que, a su juicio, obliga a contar con un sistema de seguridad capaz de responder a las características propias del territorio.

“La geografía es muy potente al momento de gestionar políticas públicas en general y el ámbito de la seguridad no queda ajeno a esa realidad territorial, con más de 1.000 km de frontera, con una superficie que es mayor a Grecia. Estamos hablando de que la superficie terrestre y marítima de Magallanes es muy extensa”, señaló.

Crimen organizado y nuevas herramientas

Durante la conversación, López Rivas también abordó los anuncios legislativos relacionados con el combate al crimen organizado y sostuvo que Magallanes no puede esperar a experimentar los mismos niveles de violencia registrados en otras zonas del país para adoptar herramientas de prevención y persecución.

El seremi planteó que existen indicadores que permiten advertir la presencia de dinámicas asociadas al crimen organizado en la región y que, por lo mismo, la estrategia debe anticiparse a escenarios de mayor complejidad.

“No debemos esperar tener números que sean tristes, en el sentido de cómo están siendo atacadas por el crimen organizado otras regiones, para poder crear una estrategia o considerar dentro de la estrategia regional todas aquellas herramientas que nos permita la legalidad y la legitimidad de la acción del sistema de seguridad para contener el crimen organizado”, manifestó.

Respecto de las iniciativas que actualmente se discuten a nivel nacional, sostuvo que el debate legislativo puede contribuir a fortalecer las herramientas disponibles para las policías y las instituciones encargadas de la seguridad.

“Creo que este mismo proceso que se produce dentro del Congreso es muy enriquecedor, en el sentido de que cada una de estas medidas se vaya robusteciendo y sea una mejor implementación, o una mejor redacción de la ley, una mejor disposición para las policías y del constructo de seguridad del Estado”, indicó.

A juicio de López, uno de los principales desafíos consiste precisamente en evitar que los vacíos legales sean aprovechados por organizaciones criminales.

“No hay que diagnosticar tanto y hacer más”

El seremi enfatizó que la ciudadanía espera resultados concretos y mayor presencia policial en los barrios, destacando el trabajo desarrollado por Carabineros y la Policía de Investigaciones mediante unidades especializadas.

“El ciudadano quiere acción, quiere la policía en la calle, quiere tener detenidos, quiere que encontremos los prófugos de la justicia en los barrios a través del accionar de la Policía de Investigaciones, unidades específicas de microtráfico que están trabajando en los barrios de la ciudad de Magallanes, la unidad Centauro que son especializados en ejecutar diferentes tipos de procedimientos”, afirmó.

La autoridad recalcó que estos esfuerzos forman parte de un trabajo permanente y que la estrategia no puede depender exclusivamente de grandes operativos visibles para la comunidad.

“Hay que poner la pelota al piso. Carabineros, la PDI, la Policía Marítima, Aduanas, todos los días ejecutan operaciones. Todos los días ejecutan operativos y es por eso que todos los días, tanto en las redes sociales como en la prensa, tenemos noticias de lo que está ocurriendo”, sostuvo.

En ese contexto, destacó la coordinación entre organismos como Carabineros, PDI, Policía Marítima, Aduanas, Servicio de Impuestos Internos y Dirección del Trabajo, entre otras instituciones que participan de fiscalizaciones y procedimientos conjuntos.

“Toda esta articulación interagencial, que yo también he sido majadero en decir que es el camino, la articulación entre instituciones, nos permite que el alcance legal de cada una de esas instituciones pueda llegar al ilícito, al delincuente y poder detenerlo”, señaló.

El seremi también reconoció que la situación de seguridad no se solucionará de manera inmediata y que se trata de un trabajo permanente.

“Yo creo que va a ser una tarea compleja, una tarea de día a día, una tarea de tener comprensión que todas estas redes de ilícitos, de delincuenciales, son difíciles de tener de forma rápida, pero hay que accionar rápido, hay que accionar rápido, hay que accionar día a día. No hay que diagnosticar tanto y hacer más, y en ese es el espíritu que tenemos hoy en día en la seremía”, enfatizó.

Intervención en el centro de Punta Arenas

Entre los anuncios abordados durante la entrevista, López Rivas confirmó que se trabaja en una medida específica para enfrentar las problemáticas de seguridad existentes en el centro de Punta Arenas, particularmente en sectores que han sido identificados como complejos.

La autoridad explicó que la iniciativa surgió a partir del análisis de la realidad local y de conversaciones con el nivel central.

“En algún momento se le presenta al subsecretario, a su equipo de trabajo, que era necesario abordar la temática en el centro de Punta Arenas. Tenemos una calle Bories, que es compleja, listo, y desde el punto de vista viene una asignación que estamos realizando, la tramitación, una asignación especial para un programa en el centro de la ciudad”, indicó.

López precisó que la implementación deberá desarrollarse de manera coordinada con el municipio y posteriormente con las policías, de manera de definir las acciones que se ejecutarán en terreno.

La medida se suma al despliegue de fiscalizaciones y operativos que ya se realizan en distintos sectores de Punta Arenas y otras comunas de la región.

Violencia intrafamiliar y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes

Otro de los aspectos abordados fue la priorización de determinados delitos, entre ellos la violencia intrafamiliar y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Sobre esta última problemática, el seremi valoró la discusión desarrollada en la Comisión de Seguridad del Senado, instancia en la que se expuso la realidad regional.

“La ganancia principal para nosotros es hacer visible que Magallanes tiene problemas delincuenciales, tipos de crímenes, y hablar específicamente de la explotación sexual de niños y adolescentes fue, considero que fue un acierto desde el punto de vista de visibilizar que nosotros tenemos este problema”, afirmó.

Según explicó, uno de los objetivos de llevar estas materias al nivel central es conseguir que otras instituciones del Estado conozcan las problemáticas específicas que enfrenta la región y puedan contribuir a su abordaje.

Escuela de Formación de Carabineros

Durante la entrevista también se abordó el proyecto para avanzar hacia una futura Escuela de Formación de Carabineros en Magallanes, iniciativa que el seremi calificó como estratégica para fortalecer la presencia institucional en el territorio.

López Rivas explicó que durante la sesión de la Comisión de Seguridad del Senado se expusieron las necesidades regionales y la importancia de contar con una instancia de formación en la zona.

“La postura por parte del Ministerio de Seguridad es completamente positiva. Hubo una fase de primero informar cuáles son las necesidades que nosotros tenemos y cómo va esta futura Escuela de Formación de Carabineros a fortalecer la institución y su presencia territorial en Magallanes. Y eso fue comprendido”, señaló.

Asimismo, informó que Carabineros ya cuenta con la posibilidad de avanzar en los estudios preliminares necesarios para el proyecto.

“Carabineros ya tiene la posibilidad de hacer el estudio de suelo, entonces estamos avanzando. Eso es lo principal ya: estudio de suelo y fase de diseño. Eso ya viene por delante, así que es clave tener una escuela de formación en la región y es clave para el fortalecimiento de la institución en el ámbito regional”, afirmó.

De esta manera, el seremi sostuvo que la estrategia de seguridad para Magallanes continuará combinando las políticas nacionales con medidas diseñadas a partir de las características propias de la región, manteniendo como eje la coordinación entre las instituciones y el despliegue operativo.

“El diagnóstico es de abril y nosotros ya estamos en la fase acción. Nosotros tomamos el diagnóstico, se planificó con las comunas, se planificó con todos los estamentos policiales, todos aquellos que quieren construir con ejecución de tareas. En una planificación se llevó a cabo toda la metodología para poder producir un plan, el plan fue presentado al Ministerio de Seguridad y ahora estamos ejecutando acciones”, concluyó López Rivas durante su conversación en Buenos Días Región.





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