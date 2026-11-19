El investigador, ufólogo y escritor Freddy Alexis, autor del libro Ovnis del Fin del Mundo, participó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que analizó distintos antecedentes relacionados con fenómenos aéreos no identificados en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, destacando el potencial que presenta el territorio para el desarrollo de investigaciones en esta materia.

Durante la conversación, el investigador explicó que la ubicación geográfica de Magallanes, sus particulares condiciones climáticas, las características del magnetismo terrestre y la menor densidad poblacional son elementos que despiertan interés al momento de estudiar los avistamientos registrados en la zona. A su juicio, la región mantiene una importante cantidad de antecedentes que todavía requieren investigación y análisis.

Uno de los aspectos abordados fue la relación entre los fenómenos luminosos y las creencias de los pueblos originarios. Alexis planteó que existen relatos ancestrales de comunidades que habitaron el territorio austral y que describían luces vinculadas a sus antepasados, historias que presentan similitudes con narraciones de otras culturas indígenas del continente americano.

En ese contexto, también hizo referencia a las interpretaciones tradicionales que distintas comunidades han dado a los fenómenos observados en el cielo, señalando que las explicaciones y denominaciones han cambiado con el paso del tiempo, de acuerdo con los conocimientos y las tecnologías disponibles en cada época.

Antecedentes históricos y trayectoria de la ufología en Magallanes

Durante la entrevista, Freddy Alexis destacó el trabajo de investigadores que han desarrollado parte de su trayectoria en la región, mencionando a Walter Vera y Eugenio Bahamonde, además de Rodrigo Bravo, reconocido por la creación del concepto de ufología aeronáutica, disciplina que estudia los encuentros entre fenómenos no identificados y aeronaves.

Entre los antecedentes regionales mencionados estuvo el caso de Juan Maldonado, quien habría experimentado un encuentro con una supuesta inteligencia extraterrestre y al que se le atribuyeron capacidades telepáticas y de predicción. También recordó relatos de efectivos del Ejército que habrían observado luces durante patrullajes y otros registros vinculados a fenómenos detectados en distintos sectores de Magallanes.

El investigador manifestó que uno de los elementos que más llama su atención es la proporción entre la cantidad de habitantes de la región y los avistamientos que se han reportado, situación que, desde su perspectiva, convierte a Magallanes en uno de los territorios con mayor potencial para profundizar este tipo de estudios en Chile.

En esa misma línea, mencionó otros puntos del país que cuentan con antecedentes relevantes, como el Valle de Elqui y la ruta ufológica de San Clemente, incorporando también a la Antártica Chilena por los registros de observaciones realizadas por equipos científicos durante distintas expediciones.

Nuevos registros en Última Esperanza y observaciones en Torres del Paine

Otro de los temas centrales fue la existencia de nuevos antecedentes en la provincia de Última Esperanza. Alexis relató que, junto a un investigador de Puerto Natales, recientemente identificaron un segundo sector con una formación triangular en el pasto, similar a otro caso conocido en la zona y que ha despertado interés entre quienes investigan fenómenos no identificados.

Según explicó, los antecedentes de este nuevo hallazgo fueron compartidos con agrupaciones ufológicas de Magallanes y Santiago, con el propósito de que puedan realizar nuevas observaciones e investigaciones en el lugar. El sector se encuentra en la ladera de un cerro y, debido a su exposición a las condiciones climáticas, existe la posibilidad de que las marcas desaparezcan con el tiempo.

Alexis enfatizó que este tipo de registros no permite establecer de manera inmediata una explicación sobre su origen, por lo que considera necesario mantener abiertas distintas hipótesis, incluyendo posibles causas meteorológicas, fenómenos de naturaleza desconocida o explicaciones que todavía no han sido comprendidas.

Asimismo, se refirió a registros audiovisuales captados por guías turísticos en las cercanías del Parque Nacional Torres del Paine. Uno de ellos correspondería a una esfera metálica aparentemente suspendida en el aire durante una tormenta, mientras que otro mostraría un objeto luminoso observado desde un sector cercano a una laguna, que habría permanecido visible durante más de 30 minutos.

El investigador sostuvo que estos registros forman parte de los antecedentes que deben ser recopilados y examinados, evitando atribuirles un origen específico antes de contar con elementos suficientes para determinar qué pudo haber ocurrido.

Fenómenos UAP y los registros internacionales

En otro momento de la conversación, Alexis abordó la evolución de la investigación ufológica a nivel internacional y la utilización del concepto de fenómenos anómalos no identificados, conocido como UAP.

Como referencia, mencionó los encuentros registrados entre 2004 y 2017 por personal militar estadounidense en la costa del Pacífico, particularmente los casos vinculados al portaaviones Nimitz y los objetos conocidos como Tic Tac y Gimbal. Estos acontecimientos fueron registrados mediante cámaras infrarrojas instaladas en aeronaves y han sido objeto de análisis debido a los movimientos y características atribuidas a los objetos observados.

Sin embargo, el investigador consideró que los antecedentes difundidos en Estados Unidos no necesariamente representan los casos más relevantes, ya que, desde su perspectiva, la cantidad y características de los registros existentes en Magallanes merecen una atención mayor.

También se refirió a la liberación de archivos gubernamentales relacionados con estos fenómenos y planteó que las declaraciones sobre una eventual recuperación de tecnología extraterrestre deben ser analizadas considerando sus posibles implicancias geopolíticas. En ese sentido, cuestionó que se establezcan conclusiones definitivas sobre el origen de los objetos sin contar con evidencia que permita sostenerlas.

Alexis sostuvo que los fenómenos observados podrían tener distintas explicaciones y que no necesariamente deben atribuirse a visitantes de otros planetas. Entre las posibilidades que considera necesario estudiar mencionó formas de vida desconocidas, fenómenos que podrían tener relación con otras dimensiones y manifestaciones que todavía no cuentan con una explicación científica.

Críticas a la investigación ufológica y el impacto de las redes sociales

El entrevistado también realizó una evaluación del desarrollo de la ufología durante las últimas décadas, señalando que la expansión de las redes sociales ha permitido que numerosos creadores de contenido e influencers difundan información sobre estos temas, aunque no siempre con el rigor que requiere una investigación.

En su análisis, recordó el trabajo de investigadores de generaciones anteriores y sostuvo que actualmente existe una mayor necesidad de fortalecer la preparación de quienes se dedican a estudiar los fenómenos no identificados.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la ausencia de un método científico consolidado dentro de la ufología, situación que, a su juicio, obliga a quienes investigan a mantener una actitud crítica frente a sus propios planteamientos y a no presentar hipótesis como hechos comprobados.

En ese sentido, destacó la importancia de incorporar conocimientos provenientes de otras disciplinas, especialmente antropología, sociología, aeronáutica, electricidad y meteorología, debido a que los fenómenos observados pueden estar relacionados con distintas condiciones naturales, tecnológicas y culturales.

También advirtió sobre la influencia que han tenido algunas producciones de la cultura popular, como series y películas sobre extraterrestres y conspiraciones gubernamentales, en la manera en que parte de la comunidad interpreta los avistamientos. Según su análisis, estas representaciones han contribuido a instalar determinadas ideas que no necesariamente se corresponden con los antecedentes disponibles.

El desafío de incorporar la ufología al ámbito universitario

Uno de los planteamientos centrales de Freddy Alexis fue la necesidad de que las universidades comiencen a considerar estos fenómenos como un área que merece espacios de investigación y formación, especialmente en territorios que cuentan con una cantidad importante de antecedentes, como Magallanes.

Para ejemplificarlo, mencionó el trabajo académico desarrollado en Hessdalen, Noruega, donde existen investigaciones universitarias sobre las luces observadas en ese sector, además de iniciativas en Brasil que han incorporado programas de formación relacionados con la ufología.

A partir de estas experiencias, planteó que la región podría avanzar en la creación de instancias académicas, incluso mediante talleres o espacios de estudio que permitan recopilar testimonios, revisar registros y analizar los distintos casos documentados.

Asimismo, destacó la importancia de recibir los relatos de personas que aseguran haber observado fenómenos extraños, evitando descartarlos de manera inmediata y procurando que puedan ser evaluados mediante procedimientos de investigación.

Agrupaciones regionales y difusión de sus investigaciones

En la parte final de la entrevista, el investigador valoró el trabajo de agrupaciones que desarrollan actividades de observación y recopilación de antecedentes en Magallanes. Entre ellas mencionó a Skywatchers y UFO PUC, organizaciones que mantienen registros de fenómenos reportados en distintos puntos del territorio.

También destacó la labor de Rodrigo Bravo en el ámbito de la ufología aeronáutica e invitó a la comunidad a conocer el trabajo de los investigadores que se encuentran desarrollando actividades en la región.

Respecto de su trayectoria personal, Alexis recordó que su libro El Gran Otro, publicado en 2020, fue incluido entre los diez mejores libros de ufología en habla hispana en España. Además, entregó sus redes sociales para quienes deseen conocer sus investigaciones y acceder a sus publicaciones.

El escritor se encuentra en TikTok como Cazador de Mitos, plataforma en la que indicó contar con alrededor de 227 mil seguidores. También mantiene presencia en Instagram y YouTube, donde continúa compartiendo contenidos relacionados con el estudio de fenómenos no identificados.

La visita a Punta Arenas estuvo marcada por la presentación de su libro Ovnis del Fin del Mundo, una compilación de casos, testimonios y antecedentes vinculados a la actividad ufológica en Magallanes. La publicación busca reunir parte de la historia de estos fenómenos en el extremo austral y contribuir a que nuevos investigadores se interesen por analizar los registros existentes en la región.



