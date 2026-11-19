A menos de dos semanas de que venza el plazo de rendición, el Fondo Concursable 2026 de Aguas Magallanes ya alcanzó un 70% de supervisión en terreno. De las 139 iniciativas financiadas este año en toda la región, 98 cuentan con su revisión lista y aprobada

El trabajo no se ha hecho desde el escritorio. Durante las últimas semanas, equipos del área de Comunidad de la sanitaria recorrieron sedes vecinales y espacios comunitarios en Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams para constatar cómo se ejecutaron los recursos entregados.

La próxima estación será Tierra del Fuego. Este lunes 23 de noviembre, profesionales de la compañía viajarán a Porvenir para reunirse con las directivas locales, revisar en terreno las obras o equipamientos adquiridos y resolver dudas administrativas antes de que cierre el calendario.

Para Andrea Benavente, jefa del departamento de Comunicaciones y Comunidad, llegar presencialmente a cada provincia marca la diferencia del programa. "El fondo no termina cuando transferimos los recursos; nuestro compromiso es acompañar a los dirigentes hasta que cierran su proyecto. Estar en terreno nos permite ver cómo las ideas de los vecinos ya forman parte de su equipamiento y por supuesto eso habla muy bien de la seriedad con que trabajan las organizaciones sociales", destacó.

Con la jornada en Porvenir ya agendada, la empresa espera completar durante la próxima semana el 30% de supervisiones pendientes para dar por cerrada, el viernes 27 de noviembre, la versión 2026 del Fondo de Desarrollo Comunitario de Aguas Magallanes.