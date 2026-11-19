La organización de una fuerza de tarea combinada frente a una catástrofe fue uno de los desafíos planteados durante el ejercicio de gabinete “Avutarda Austral 2026”, realizado entre el 19 y el 23 de octubre en Punta Arenas. La actividad reunió a integrantes de la V División de Ejército de Chile y de la XI Brigada Mecanizada del Ejército Argentino, quienes desarrollaron un proceso de planificación militar orientado a coordinar procedimientos de actuación y apoyo a la población ante situaciones de emergencia.



Su nombre hace referencia a la avutarda, también conocida como caiquén, un ave característica de la Patagonia que habita en ambos países. Los antecedentes de esta iniciativa se remontan a los acuerdos de cooperación bilateral y, particularmente, a la VII Reunión Bilateral de Comandos Regionales Fronterizos, efectuada en octubre de 2024 en el Cuartel General de la V División.



A diferencia de las maniobras que consideran el despliegue de tropas en terreno, la modalidad de gabinete permite entrenar, mediante situaciones simuladas, sin movimiento de tropas. Para ello, se conformó un Estado Mayor Combinado, cuyos integrantes debieron analizar los datos, elaborar cursos de acción y determinar los recursos necesarios para cumplir las misiones asignadas. El trabajo también contempló mecanismos de enlace con autoridades civiles y organismos de respuesta ante desastres naturales.



El Jefe de la Célula Blanca y de la Dirección Operativa de “Avutarda Austral 2026”, Coronel Davor Versalovic S., destacó que “entre los principales resultados, estuvo el avance en la homologación de procedimientos de trabajo propios de un Estado Mayor Combinado, así como la identificación de aspectos que permitirán incrementar progresivamente la interoperabilidad”.



En las distintas células participaron oficiales y suboficiales que asumieron responsabilidades durante el desarrollo del entrenamiento. Entre ellos, el Sargento 1º Jonatan Zieballe J., quien se desempeñó como auxiliar de planificación en la Célula Blanca. Sobre esta experiencia, expresó que “pude conocer sus metodologías de trabajo, criterios de planificación y experiencias profesionales, identificando similitudes y diferencias en los procedimientos utilizados por ambas instituciones”.



Conviene precisar que el alistamiento operacional en el extremo austral presenta exigencias particulares debido a las grandes distancias, las condiciones meteorológicas y el aislamiento de algunas localidades. En este contexto, el personal de la V División aportó su conocimiento del territorio y de las dificultades logísticas que implica movilizar medios hacia sectores apartados de Magallanes, antecedentes relevantes para la evaluación de eventuales contingencias.



La siguiente etapa de entrenamiento contempla un ejercicio con tropas durante el primer semestre de 2027, en la provincia argentina de Santa Cruz, donde se pondrán en práctica los procedimientos establecidos durante esta fase de gabinete.

