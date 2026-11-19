​“Estamos muy felices de hacer el viaje inaugural, en este servicio que ahora incluye una frecuencia adicional y que dura aproximadamente 40 minutos”, señaló el seremi de la cartera Allan Stowhas quien junto a la delegada presidencial regional Ericka Farías fueron recibidos en el aeródromo de Pampa Guanaco por la delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena y el alcalde de la comuna de Timaukel Luis Barría.



La delegada presidencial regional Ericka Farías destacó que con la entrega del subsidio del Estado para realizar este vuelo, la tarifa especial para residentes queda prácticamente a la mitad de una tarifa normal. “Lo que representa un gran beneficio. Pero además les otorga un gran ahorro de tiempo de al menos 5 horas por tierra en un viaje que tiene sus desafíos, por caminos de difícil acceso”, expresó, comentando que hay quienes se ahorran incluso un día al no tener que pernoctar en Porvenir.



Con la frecuencia adicional, desde este año el servicio quedó con 3 vuelos ida y vuelta a la semana los miércoles, viernes y domingo. Para el tramo Punta Arenas-Pampa Guanaco a las 18 horas y el de retorno Pampa Guanaco-Punta Arenas a las 19 horas hasta el mes de marzo. En abril, producto del cambio en las condiciones de luz, el vuelo desde Punta Arenas sale a las 16:30 y retorna desde Tierra del Fuego a las 17:30 horas.



Para la delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego Margarita Norambuena, “este es un tremendo avance para nuestra comuna de Timaukel y en general para la isla Tierra del Fuego, principalmente porque el vuelo adicional se realizará en día hábil, lo que permite que la gente que habita acá y que necesita hacer trámites en el continente o desplazarse rápidamente a otros destinos de la región lo haga con mucha más agilidad y en menos tiempo que antes”.



Como todos los servicios subsidiados por el MTT, este cuenta con tarifa diferenciada para residentes y no residentes. En el caso de quienes acreditan vivir en la comuna de Timaukel, adultos o estudiantes la tarifa es de $13.400. El pasaje para las personas mayores de la comuna tiene un valor de $6.710.



El alcalde de Timaukel Luis Barría tildó como un gran avance el vuelo adicional en día hábil “porque le sirve mucho a la comunidad para realizar trámites bancarios, asistir a hora médicas, etc.” y lo tildó como un gran logro, que se esperaba hace mucho tiempo “y hoy es una realidad”.



El servicio licitado se realiza en un avión Tecnam operado por Aerovías DAP y desarrolla un recorrido equivalente a 180 kilómetros sobre el Estrecho de Magallanes. Está dirigido a los residentes de la comuna de Timaukel, según explicó el seremitt Stowhas, pero si hay cupos disponibles igual puede ser realizado por público general y turistas.

