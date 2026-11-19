​En el marco del seminario "El Futuro del Trabajo en la Región: Evidencias para la Toma de Decisiones", organizado por el Observatorio Laboral de Magallanes, ejecutado por INACAP y financiado por la Subsecretaría del Trabajo, se presentaron los resultados de tres estudios que aportan evidencia para comprender las dinámicas del empleo y el desarrollo productivo en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.



La actividad reunió a representantes del sector público, privado y académico para conocer y analizar los hallazgos de estas investigaciones, enfocadas en la conmutación laboral en el sector construcción; la relación entre la actividad económica regional y el empleo asociado al turismo; y los encadenamientos productivos, el empleo, las brechas de competencias y las oportunidades de desarrollo territorial en la Provincia de Tierra del Fuego.



Al respecto, el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas Ponce, señaló que “estos estudios nos entregan información muy relevante sobre tres sectores fundamentales para nuestra región. En construcción, nos muestran la importancia de fortalecer la capacitación y contar con mano de obra especializada local; en turismo, confirman su impacto en la generación de empleo y en la dinamización de otras actividades económicas; y en Tierra del Fuego, nos permiten identificar las principales oportunidades productivas de sus comunas. Toda esta información es fundamental para orientar nuestros esfuerzos como Gobierno y avanzar en la generación de más y mejores empleos para los habitantes de Magallanes”.



Por su parte, el coordinador del Observatorio Laboral de Magallanes, Pablo Barrientos Lara, destacó que "el objetivo de este seminario fue compartir y analizar los resultados de las investigaciones que desarrolla el Observatorio Laboral, porque entendemos que la generación de evidencia adquiere mayor valor cuando es conocida, discutida y utilizada por quienes toman decisiones. Por eso es especialmente relevante contar con la participación de representantes del sector público, privado y de la academia, ya que son actores que pueden aportar distintas miradas y contribuir a que estos resultados se transformen en insumos para el desarrollo regional".



Tras las exposiciones, un panel integrado por Mauricio Peña y Lillo Correa, director regional de Sernatur Magallanes; Cristóbal Bascuñán Illanes, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Magallanes; y Juan Pablo Jainaga, ejecutivo de proyectos de Corfo Magallanes, analizó los principales hallazgos de los estudios y sus implicancias para los distintos sectores productivos de la región.



Principales resultados



El Estudio de Realidad Comunal de Tierra del Fuego, presentado por el Analista del Observatorio Laboral de Magallanes, Jornan Huentelicán Soto, identificó que la provincia cuenta con actividades económicas capaces de generar empleo y dinamizar la demanda de bienes y servicios, pero que parte importante de esos requerimientos continúa siendo cubierta por proveedores ubicados fuera del territorio.



La investigación analizó los encadenamientos productivos de las comunas de Porvenir, Primavera y Timaukel, examinando cómo las actividades económicas se relacionan con los bienes y servicios necesarios para operar y comercializar sus productos.



Los resultados muestran que sectores como la ganadería, la pesca, la acuicultura, los hidrocarburos y el turismo mantienen importantes vínculos con proveedores localizados principalmente en Punta Arenas y Río Grande (Argentina), lo que limita la captura local de valor económico.



En este contexto, el estudio plantea como oportunidad fortalecer las capacidades de los proveedores fueguinos y promover una mayor participación local en las cadenas productivas, con el fin de ampliar el impacto económico de las inversiones y potenciar el desarrollo territorial.



Turismo y actividad económica regional



La Analista Cuantitativa del observatorio laboral regional, Francisca Astorga González presentó los principales resultados del Estudio de Prospección Laboral 2026: Turismo y actividad económica regional, que concluye que existe una relación positiva y significativa entre la actividad económica del sector servicios y el empleo vinculado al turismo en Magallanes.



El principal aporte de la investigación consiste en transformar información histórica sobre actividad económica y empleo en una herramienta de análisis prospectivo para la región. A diferencia de las proyecciones basadas exclusivamente en el comportamiento pasado de la ocupación, este enfoque incorpora variables económicas relacionadas con el mercado laboral, permitiendo explorar cómo diferentes escenarios de crecimiento o contracción podrían asociarse con la evolución del empleo turístico.

