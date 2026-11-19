Con el fin de fortalecer la protección del patrimonio fito y zoosanitario y modernizar los procesos de inspección en los pasos fronterizos de la Región de Magallanes, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Última Esperanza inauguró un nuevo equipo de rayos X en el control fronterizo Río Don Guillermo, ubicado en la comuna de Torres del Paine.

La iniciativa reemplaza el equipamiento anterior por un sistema de inspección de doble vista, capaz de generar imágenes frontales y laterales del equipaje. Esta tecnología permite a los equipos inspectores contar con información visual más completa sobre los productos transportados por los pasajeros, facilitando la identificación de elementos que podrían representar un riesgo para la sanidad agropecuaria y los recursos naturales del país.

La actividad contó con la participación del delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro y la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas Rodríguez, quienes destacaron la importancia de la coordinación interinstitucional y la articulación territorial en zonas extremas, para fortalecer tanto la conectividad internacional como la protección del patrimonio sanitario regional.

Aunque el control fronterizo terrestre Río Don Guillermo presenta un funcionamiento marcadamente estacional, asociado principalmente a la actividad turística durante los meses de verano, ocupa el cuarto lugar regional en ingreso anual de pasajeros, después de los controles fronterizos Integración Austral, San Sebastián y Cerro Dorotea. Su importancia ha aumentado durante la última década, período en el que el número de pasajeros inspeccionados por el SAG pasó de 58.522 en 2015 a 80.588 en 2025, mientras que los medios de transporte fiscalizados aumentaron de 9.004 a 13.997 en el mismo período.

En este contexto, el encargado regional de Control Frontera del SAG Magallanes, Christian von Moltke Cornils, explicó las ventajas técnicas del nuevo equipamiento señalando "la principal diferencia respecto del sistema anterior es que ahora podemos visualizar el contenido de los equipajes desde dos ángulos distintos, lo que facilita la identificación de productos de origen animal o vegetal que podrían representar un riesgo sanitario. Esta tecnología nos entrega mayores antecedentes para orientar las inspecciones físicas, haciendo más eficiente el proceso de revisión y fortaleciendo nuestra capacidad preventiva, especialmente durante los períodos de mayor flujo de pasajeros".

La importancia de estas labores también se refleja en el volumen de productos de riesgo sanitario interceptados en este control fronterizo, que aumentó de 185 kilos en 2015 a 477 kilos durante 2025, lo que representa un incremento de 157,8% en una década. Estas cifras dan cuenta de la relevancia de mantener una vigilancia permanente y disponer de herramientas adecuadas para prevenir el ingreso de plagas y enfermedades que podrían afectar la producción agropecuaria y los ecosistemas regionales.

Alejandro Canales Helmer, jefe de la Oficina Provincial del SAG Última Esperanza, destacó los beneficios de esta modernización para el trabajo que se desarrolla en el territorio explicando "Río Don Guillermo es un paso fronterizo de gran importancia para nuestra provincia, especialmente durante la temporada turística, cuando aumenta considerablemente el movimiento de visitantes. Contar con un equipo de estas características nos permite fortalecer las inspecciones, facilitar el trabajo de nuestros funcionarios y entregar una atención más eficiente a quienes ingresan al país".

Por su parte, el director regional (s) del SAG Magallanes, Gustavo Stanton-Yonge Molkenbuhr, valoró la incorporación de esta tecnología que posibilita modernizar los sistemas de fiscalización y fortalecer la protección del patrimonio sanitario nacional destacando "Magallanes tiene características territoriales y productivas que hacen especialmente relevante la labor del SAG en frontera. La actividad ganadera, la riqueza de nuestros ecosistemas y el desarrollo del turismo dependen, en buena medida, de la capacidad del Servicio para prevenir el ingreso de plagas y enfermedades. Por eso, avanzar en tecnología e infraestructura de inspección no solo fortalece el trabajo del institucional, sino que también contribuye a proteger actividades fundamentales para el desarrollo económico y ambiental de la región y del país".

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a quienes ingresan a Chile a declarar todos los productos de origen animal y vegetal que transporten, recordando que la colaboración de los pasajeros es fundamental para prevenir el ingreso de plagas y enfermedades y contribuir a la protección del patrimonio sanitario nacional.