Una mañana llena de colores, creatividad y experiencias de aprendizaje vivieron 152 niños y niñas de entre 3 y 6 años que participaron en la primera Feria de la Infancia Natalina, realizada en el Gimnasio Municipal José Miguel Carrera. La iniciativa, organizada por la carrera de Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia del Campus UMAG Puerto Natales, contó con el apoyo de la Red de Universidades Unidas por la Infancia y convocó a distintos establecimientos educativos y a la comunidad local.





La feria surgió como parte de las actividades de la Semana de la Educación Parvularia y tuvo, además, un propósito formativo para las estudiantes de la carrera: poner en práctica habilidades de gestión, organización de eventos y vinculación con el entorno. Así lo explicó la jefa de carrera, Aracelli Parada Martínez, quien destacó que se trató de una experiencia inédita en la comuna, inspirada en encuentros similares realizados en Punta Arenas.





"El objetivo central de la feria (...) fue iniciarse en las actividades en el marco de la Semana de la Educación Parvularia y también que ellas aprendieran a gestionar eventos, a vincularse con la comunidad natalina", señaló la académica.





Durante la jornada que convocó a distintos establecimientos e instituciones de toda la región, como Junji, Integra, establecimientos SLEP, establecimientos Salesianos, entre otras, las y los párvulos recorrieron distintos espacios diseñados para estimular sus sentidos, imaginación y aprendizaje. Las actividades incluyeron experiencias vinculadas al arte, la literatura y el pensamiento lógico-matemático; espacios de pintura, modelado, escultura y construcción con Lego; además de juegos de representación, como un supermercado, y propuestas musicales.





"Los niños y las niñas tuvieron la oportunidad de expresarse a través de distintos stands preparados y guiados por sus docentes, relacionados con el arte, el lógico-matemático y la literatura", detalló Parada. La académica también destacó las experiencias de juego e imaginación, donde pudieron disfrazarse, representar personajes y participar en actividades de juego centralizador.





La identidad territorial tuvo un lugar destacado mediante una mini ruta patrimonial, que permitió a niños y niñas acercarse a elementos de la flora, fauna y patrimonio local. "Los niños podían experimentar qué era la Cueva del Milodón o vincularse a conocer un poco más acerca de la flora y fauna local", explicó.





La feria también contó con la participación de estudiantes de Técnico de Nivel Superior en Turismo, quienes instalaron una carpa y llevaron kayaks para complementar las experiencias. Otro de los momentos más esperados fue la presentación de cinco estudiantes de Pedagogía en Artes Musicales de la UMAG, quienes viajaron desde Punta Arenas para interpretar canciones del programa infantil 31 Minutos, caracterizados como sus personajes.





"Los niños estaban muy contentos, fascinados, igual que el personal educativo", recordó la jefa de carrera, quien valoró el aporte de esta colaboración entre distintas áreas de formación de la Universidad.





La respuesta de los asistentes superó las expectativas de la organización. "Muchos opinaron que la actividad había sido excelente, que había superado sus expectativas, que estaba muy bien organizada, ya pensando qué va a pasar el otro año", comentó Parada. En total, la feria recibió a 152 niños y niñas de distintos establecimientos educativos.





La primera Feria de la Infancia Natalina se enmarca, además, en una serie de acciones impulsadas para enriquecer la formación de las futuras técnicas en Educación Parvularia, promoviendo experiencias prácticas y el vínculo entre la Universidad, las instituciones educativas y la comunidad de Última Esperanza.