La jefa de tienda de Mercado Blumar, Trinidad Amezaga, participó esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, donde destacó la participación de la empresa en las 39° Jornadas por la Rehabilitación, a través de las tradicionales Salmojornadas. Para este sábado 21 de noviembre se contempla la preparación de siete mil porciones de salmón a la vasca, cuya venta se realizará en distintos puntos de Punta Arenas y Puerto Natales, destinando la totalidad de los recursos recaudados al Centro de Rehabilitación.

En esta nueva edición, Mercado Blumar buscará superar las mil porciones comercializadas el año pasado en su sala de ventas. La iniciativa reúne a distintas empresas de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, establecimientos educacionales y otros colaboradores, en una articulación público-privada que permite preparar y distribuir las porciones para esta cruzada solidaria. La venta en Mercado Blumar comenzará a las 10:00 horas, mientras que los demás puntos habilitados iniciarán a las 10:30 horas. Cada porción tendrá un valor de $5.000 y el pago será exclusivamente en efectivo. Se recomienda acudir temprano, debido a que las ventas suelen agotarse durante las primeras horas.

Durante la entrevista, Amezaga también abordó el posicionamiento que ha alcanzado Mercado Blumar en sus cuatro años de funcionamiento, consolidándose como un espacio para adquirir salmón regional y participar en actividades abiertas a la comunidad. Entre estas iniciativas destacan las clases gratuitas de cocina que se realizan mensualmente, concursos, promociones y actividades especiales de aniversario, acciones que buscan acercar los productos del mar a las familias magallánicas y promover distintas formas de preparación y consumo.

Otro de los temas destacados fue la incorporación del salmón a la alimentación escolar mediante el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de JUNAEB. Según explicó la representante, actualmente se entregan más de 10 mil porciones mensuales a estudiantes de la región, en una experiencia piloto que convierte a Magallanes en la única zona del país donde este producto fue incorporado como parte obligatoria del menú del programa. La iniciativa busca acercar la producción regional a niños y niñas, además de proyectar su posible extensión a otras regiones salmonicultoras.

En materia de vinculación social, Amezaga destacó el financiamiento de Blumar para la atención especializada y gratuita de 30 niños y jóvenes con síndrome de Down en Magallanes, además del apoyo a actividades comunitarias como el Chapuzón de Invierno y el Chapuzón Kids. Asimismo, anunció que Mercado Blumar participará en la Campaña del Juguete de Radio Polar, habilitando un punto de recepción de donaciones y ofreciendo un 15% de descuento a quienes realicen compras y lleven un juguete para colaborar con esta iniciativa navideña.

Finalmente, la jefa de tienda se refirió a las proyecciones para el cierre de 2026 y la próxima temporada alta, período en que esperan un aumento de la actividad comercial asociado al turismo, el abastecimiento de hoteles, restaurantes, cruceros y otras embarcaciones. De esta manera, Mercado Blumar busca continuar fortaleciendo su presencia en Magallanes, combinando la comercialización de productos regionales con iniciativas solidarias, educativas y de participación comunitaria.





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