Una serie de problemáticas relacionadas con la igualdad de género, las condiciones laborales y la protección social fueron parte de la conversación que sostuvo esta mañana Karen Palma, vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) a nivel nacional, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La dirigenta se encuentra en la Región de Magallanes desarrollando una agenda de actividades orientada a conocer las particularidades del territorio y recoger las principales inquietudes de las organizaciones sindicales y sociales. Entre los temas centrales de su visita se encuentra el trabajo conjunto con la Red de Cuidados de Magallanes para desarrollar un estudio sobre las condiciones de las personas que realizan labores de cuidado.

Mujer y equidad de género en el mundo sindical

Durante la entrevista, Palma explicó el funcionamiento de la vicepresidencia que encabeza, una de las seis áreas de trabajo de la CUT, cuyo objetivo es incorporar las problemáticas específicas de las mujeres en las discusiones y demandas del mundo laboral.

La dirigenta destacó que las agendas sindicales han ampliado sus materias de interés. Si bien las remuneraciones y las jornadas de trabajo continúan siendo preocupaciones fundamentales, actualmente también se abordan temas como la violencia laboral, la conciliación entre el trabajo remunerado y las responsabilidades familiares, los cuidados y la participación femenina en espacios de representación.

En ese contexto, valoró el aumento de mujeres en cargos directivos de organizaciones sindicales y la presencia femenina en instancias territoriales y nacionales de la central, lo que ha contribuido a visibilizar situaciones que anteriormente tenían menor reconocimiento dentro de las discusiones laborales.

Brechas salariales y desigualdad para las trabajadoras

Otro de los puntos relevantes fue la persistencia de diferencias entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Palma identificó la brecha salarial como una de las principales expresiones de desigualdad estructural, señalando que en algunos sectores las mujeres pueden recibir remuneraciones hasta un 25% inferiores a las de los hombres por realizar el mismo trabajo.

La problemática, según explicó, también se manifiesta en las posibilidades de acceder a cargos de mayor responsabilidad, especialmente en espacios de gerencia y puestos de alta dirección, donde las mujeres continúan enfrentando obstáculos para alcanzar condiciones equivalentes de remuneración y desarrollo profesional.

La vicepresidenta indicó que la CUT ha impulsado investigaciones para conocer las distintas expresiones de la violencia en el trabajo y evaluar la implementación de la Ley Karin. A ello se suma el levantamiento de estudios sobre los cuidados y las condiciones de las mujeres que viven y trabajan en sectores rurales, una realidad que considera insuficientemente incorporada en la agenda pública.

Asimismo, planteó la importancia de considerar las diferencias territoriales al momento de diseñar políticas públicas, debido a que las dificultades que enfrentan las trabajadoras y cuidadoras pueden variar considerablemente dependiendo de la disponibilidad de servicios, redes de apoyo y conectividad.

Investigación sobre las personas cuidadoras en Magallanes

Uno de los principales motivos de la visita de Karen Palma a la región corresponde al compromiso establecido anteriormente entre la CUT y la Red de Cuidados de Magallanes, vinculada a la Gobernación Regional, para desarrollar una investigación sobre las condiciones de quienes realizan labores de cuidado.

El estudio busca conocer las principales dificultades que enfrentan estas personas, especialmente en materia de salud, accidentes y enfermedades asociadas a las tareas que desempeñan. La investigación considera particularmente a quienes cuidan a niños y niñas, personas en situación de discapacidad y adultos mayores.

La dirigenta explicó que, aunque existen hombres que también realizan estas labores, la mayor parte del trabajo de cuidado continúa recayendo en mujeres, por lo que resulta necesario avanzar en su reconocimiento y protección, incorporando derechos y mejores condiciones para quienes cumplen esta función.

En el marco de esta agenda, el pasado 17 se realizó una actividad con cuidadoras de la región, instancia en la que se presentaron los objetivos de la investigación y se recogieron experiencias sobre las dificultades cotidianas que enfrentan. La CUT espera posteriormente regresar a Magallanes para compartir los resultados del trabajo con las participantes.

La investigación también busca considerar las particularidades geográficas de la región, especialmente las dificultades que pueden experimentar las personas que viven en localidades apartadas y deben trasladarse para acceder a hospitales, centros de salud y otros servicios. En ese sentido, se busca identificar cómo la distancia, el transporte y la disponibilidad de redes de apoyo influyen en las condiciones en que se desarrollan las labores de cuidado.

Rechazo a recortes presupuestarios y preocupación por el escenario económico

Durante su visita, Palma también participó en la movilización realizada en Magallanes en rechazo al presupuesto nacional y a los recortes presupuestarios, convocatoria que se desarrolló a nivel nacional por iniciativa de la CUT.

La organización manifestó su preocupación por las posibles consecuencias de las reducciones de recursos en áreas fundamentales para las familias, particularmente salud, educación y vivienda.

Dentro de las actividades contempladas en su agenda regional también se encontraba una charla sobre el presupuesto y las proyecciones económicas para 2027, encabezada por profesionales de la Fundación FIEL, entidad vinculada a la central sindical. La instancia tenía como propósito analizar las principales inquietudes respecto de la distribución de recursos y sus posibles efectos en las condiciones sociales y laborales del país.

Críticas al Gobierno y a la agenda de flexibilidad laboral

En cuanto a la relación entre la CUT y el actual Ejecutivo, la vicepresidenta señaló que el diálogo con las autoridades ha sido limitado y que las principales instancias de conversación se han concentrado en los espacios institucionales establecidos, como el Consejo Superior Laboral.

Palma cuestionó la disposición del Gobierno para recoger las observaciones de las organizaciones sindicales en distintas iniciativas, mencionando especialmente las discusiones relacionadas con el proyecto de Sala Cuna Universal, su financiamiento y los recursos destinados a la educación inicial, incluyendo instituciones como JUNJI e Integra.

También expresó preocupación por las propuestas que, desde la perspectiva de la CUT, podrían flexibilizar las condiciones laborales y afectar derechos adquiridos por los trabajadores, entre ellos la jornada de 40 horas y la indemnización por años de servicio.

La dirigenta advirtió que el debate sobre el empleo no debería centrarse únicamente en la cantidad de derechos laborales existentes, sino que también debe considerar los factores estructurales que influyen en el mercado del trabajo y en el desarrollo económico del país.

En esa línea, planteó la necesidad de discutir el futuro del modelo productivo, considerando los efectos del cambio climático y los desafíos que enfrentan las distintas actividades económicas. Asimismo, destacó que regiones como Magallanes cuentan con oportunidades de crecimiento que requieren incorporar la participación de los trabajadores y sus organizaciones en las discusiones sobre desarrollo.

Ley Karin y protección frente a la violencia laboral

La implementación de la Ley Karin también fue parte de las preocupaciones expuestas durante la conversación. Palma manifestó reparos frente a las modificaciones impulsadas por el Gobierno, debido a que, según la evaluación de la CUT, podrían establecer mayores dificultades para presentar denuncias por situaciones de acoso y violencia en los espacios de trabajo.

La vicepresidenta sostuvo que la protección de los trabajadores debe mantenerse como una prioridad y que las modificaciones a la normativa deben contribuir a resolver las situaciones denunciadas, en lugar de generar obstáculos para quienes buscan ejercer sus derechos.

En este contexto, destacó que la agenda de la organización no se limita a las condiciones contractuales, sino que también considera la calidad de vida de las familias y el acceso a derechos fundamentales.

Alza del costo de la vida y dificultades económicas de los hogares

Finalmente, la representante de la CUT abordó el escenario económico nacional y sus consecuencias en el presupuesto de las familias, manifestando preocupación por el incremento del costo de la vida y el impacto que tienen las alzas de precios en el consumo cotidiano.

La dirigenta recordó las críticas de la central al aumento de los combustibles y señaló que las dificultades económicas se reflejan directamente en las decisiones de compra de las personas, especialmente en productos básicos adquiridos en ferias y supermercados.

A su juicio, la situación económica debe analizarse considerando no solamente los indicadores generales, sino también las limitaciones que enfrentan los hogares cuando sus ingresos dejan de ser suficientes para cubrir las necesidades habituales.

La entrevista permitió conocer las principales líneas de trabajo de la vicepresidencia de la Mujer y Equidad de Género de la CUT, así como las preocupaciones de la organización frente a los cambios en materia laboral, las desigualdades que afectan a las mujeres y la necesidad de avanzar en políticas que reconozcan y protejan las labores de cuidado.

La visita de Karen Palma a Magallanes contempla, además, el fortalecimiento del vínculo con las organizaciones regionales y la recopilación de antecedentes que permitan incorporar las particularidades de los territorios australes en las propuestas y estudios que desarrolla la central sindical.





​

