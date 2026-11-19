El concejal de Punta Arenas, Jonathan Cárcamo Gómez, participó esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, instancia en la que realizó un análisis de distintos temas relacionados con el desarrollo urbano, las necesidades de infraestructura, la atención de emergencias, la seguridad ciudadana y la gestión gubernamental en la Región de Magallanes.

Durante la conversación, el edil planteó la importancia de avanzar en proyectos que permitan responder al crecimiento de la comuna, cuestionando la falta de planificación sostenida en algunas áreas y llamando a priorizar las necesidades de los habitantes por sobre las diferencias políticas.

Edificio consistorial: una oportunidad para centralizar los servicios municipales

Uno de los principales temas abordados fue el proyecto del nuevo edificio consistorial, iniciativa que Cárcamo calificó como una oportunidad importante para saldar una deuda histórica con la comunidad puntarenense, permitiendo concentrar las distintas dependencias municipales en un solo lugar.

El concejal explicó que actualmente los vecinos deben trasladarse entre diferentes oficinas para realizar trámites, situación que afecta especialmente a las personas mayores y a quienes requieren acceder a más de un servicio municipal.

“Yo creo que el proyecto del edificio consistorial y lo he dicho de manera recurrente y constante, en el entendido de que cuando tú como municipio primero nunca has podido saldar una deuda histórica con la misma comunidad de Magallanes, en el entendido de que somos cierto la ciudad capital y obviamente no has podido saldar esta deuda con tu misma comunidad que reside en Punta Arenas, yo le quiero decir a la gente que nos está viendo y escuchando que esta es una gran oportunidad que tiene el municipio. Punta Arenas para poder tener su casa centralizada y para poder tener todos los servicios a disposición de quienes realizan trámites”, manifestó.

En esa línea, destacó que el financiamiento proveniente del Gobierno Regional representa una posibilidad para concretar una obra de alto costo sin comprometer directamente los recursos municipales, salvo eventuales gastos complementarios.

Cárcamo también puso sobre la mesa el gasto que actualmente representa el arriendo de dependencias municipales, particularmente en relación con el edificio ubicado en Colón con Bories.

“Hoy día el municipio en gasta alrededor de 650.000.000 de pesos anuales y va a seguir subiendo en arriendo y eso, obviamente, al tener un edificio consistorial, son 650.000.000 que quedan en las arcas del presupuesto municipal para poder ejecutar distintos otros tipos de programas y otros tipos de cosas que tiene que hacer el municipio”, sostuvo.

Respecto de las diferencias que han surgido en torno al proyecto, el concejal consideró que la discusión debe centrarse en las necesidades de la ciudad y no en posiciones individuales o disputas políticas. Asimismo, cuestionó que no se haya concretado una instancia de conversación conjunta entre el alcalde, el gobernador regional y los integrantes del concejo municipal.

“Yo creo que esto está centrado en temas de egos políticos y mi análisis siempre va a determinar de que efectivamente tienen que ver con esto”, afirmó.

Polideportivo y planificación urbana: infraestructura que debe ir acompañada de mejoras viales

En materia de infraestructura deportiva, Cárcamo abordó la posibilidad de desarrollar un polideportivo en el sector del Gimnasio Fiscal, señalando que este tipo de iniciativas responden a necesidades reales de la comuna, pero deben considerar previamente las condiciones de conectividad y los efectos que podrían generar en los barrios cercanos.

El edil recordó que en sectores donde se concentran actividades deportivas y eventos masivos, los residentes enfrentan dificultades por el estacionamiento de vehículos, la ocupación de accesos domiciliarios y el uso inadecuado de espacios destinados a personas con movilidad reducida.

Por ello, planteó que los proyectos de esta magnitud deben incorporar mejoramientos viales y procesos de participación ciudadana.

“Entonces para poder hacer un polideportivo en el sector que se está posicionando que el sector del gimnasio fiscal tiene que haber eso, porque al final no podemos tampoco una mejora y un y un desarrollo en ese aspecto. No puede quizás disminuir la calidad de vida de las personas”, expresó.

En su análisis, también apuntó a la falta de infraestructura deportiva municipal y a la necesidad de responder al crecimiento demográfico de Punta Arenas, especialmente en sectores que han experimentado una expansión habitacional.

Como ejemplo de avances pendientes, mencionó los proyectos de mejoramiento de los gimnasios del Pingüino y Alfredo Lorca, iniciativas que, según indicó, recién han logrado avanzar después de varios años de espera.

Además, se refirió a una cartera de proyectos que se encontraría entrampada en distintas etapas de evaluación y financiamiento, entre ellos el Parque de los Dinosaurios, el Parque Ramón Rada y otras iniciativas vinculadas al desarrollo urbano y recreativo.

Parques y borde costero: recuperar espacios para la comunidad

Otro de los puntos de la entrevista estuvo relacionado con el aprovechamiento de los espacios existentes en el borde costero de Punta Arenas, particularmente algunas instalaciones que actualmente permanecen cerradas o sin una utilización definida.

Cárcamo explicó que parte de las dificultades se originaron en que, durante el diseño y ejecución de las mejoras de infraestructura de la costanera, no se consideraron adecuadamente las disposiciones del plano regulador, lo que limitó la posibilidad de instalar actividades comerciales en determinados espacios.

A su juicio, la actualización del instrumento de planificación territorial permitirá abrir nuevas alternativas para revitalizar estos lugares, incorporando servicios turísticos, culturales y comerciales mediante mecanismos como licitaciones públicas o concesiones.

“Yo creo que lo más sensato es que algunos tengan algún tema de información turística, cultural, cierto que se pueden compartir espacio y el resto puedan ser también oportunidad para distintas personas que tengan comercio y hagan algún tipo de actividad comercial vía una licitación pública, cierto, una concesión, etcétera, donde podamos tener café en la costanera, tener distintos espacios que también aporten a la recreación”, señaló.

El concejal también destacó la importancia de continuar desarrollando infraestructura hacia el sector sur de la ciudad. En ese contexto, mencionó un proyecto impulsado a través del Serviu que considera intervenciones desde el estacionamiento ubicado frente a la Empresa Portuaria Austral hasta el sector de la industrial.

Según explicó, durante las solicitudes realizadas se planteó incorporar accesos y pasarelas para personas con movilidad reducida, espacios de juegos sensoriales y un sector tipo anfiteatro, además de evaluar modificaciones viales para mejorar la seguridad de quienes transitan por el lugar.

Respecto del Parque de los Dinosaurios, valoró su función como uno de los espacios recreativos que permite reunir a niños, niñas y familias, mientras que sobre el Parque Ramón Rada señaló que requiere condiciones adecuadas para convertirse en un parque urbano, considerando sus características inundables y la necesidad de contar con iluminación y otros elementos de seguridad.

Base del SAMU en el sector sur: “Es un tema ciudad”

En materia de salud y atención de emergencias, Jonathan Cárcamo se refirió a la propuesta de contar con una base del SAMU en el sector sur de Punta Arenas, iniciativa que consideró necesaria debido al crecimiento de la ciudad y a los tiempos de desplazamiento que deben enfrentar los equipos de emergencia.

El concejal explicó que la ambulancia del Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) tiene una función de baja complejidad, por lo que no reemplaza las prestaciones de una ambulancia del SAMU.

En ese sentido, llamó a la comunidad a comprender las diferencias entre ambos servicios y aclaró que los establecimientos de atención primaria deben solicitar la intervención del SAMU cuando se trata de emergencias que requieren un nivel de complejidad mayor.

“Entonces, lo que yo quiero dejar en claro es que el SAR tiene una ambulancia de baja complejidad y ese es su norte y eso es su operatoria. Eso quiere decir que voy a decirlo con mucho respeto, pero si alguien tiene, por ejemplo, no sé, una luxación, una fractura, algo por el estilo que no requiera de un de un de un del otro nivel de complejidad, puede ser trasladado por la ambulancia del SAR, pero todo lo otro sí o sí, sea el SAR, sea un CESFAM, sea un CECOF, tiene que llamar al SAMU sí o sí”, explicó.

Cárcamo indicó que la propuesta busca articular financiamiento del Gobierno Regional y del Ministerio de Salud, junto con la disposición de espacios por parte de la Corporación Municipal, para establecer una base transitoria en el sector sur.

El objetivo, agregó, es que en el futuro esta infraestructura pueda contar con dos ambulancias, considerando las necesidades de una población que continúa expandiéndose hacia sectores como Pueblo Unido y el entorno del río Los Ciervos.

“Entonces lo que nosotros estamos buscando es que había financiamiento gobierno regional, Ministerio de Salud, etcétera, con la disposición de la corporación y con los espacios que tiene, cierto. Poder generar una base transitoria y sin, obviamente, como tú bien dijiste, desvestir un santo para vestir otro, pero que podamos estar posicionado en el sector sur con una base samu y que en un futuro pueda tener 2 ambulancias”, manifestó.

El edil enfatizó que una respuesta más rápida puede resultar determinante frente a situaciones críticas, como un accidente cerebrovascular o un infarto, donde los minutos de traslado tienen consecuencias directas para los pacientes.

“Entonces creo que es un tema ciudad, es un tema que tiene que tener una resolución rápida, pronta, oportuna y va a tener que ver con la disposición de quienes poseen el financiamiento”, agregó.

Terminal Mina Loreto: mayor fiscalización y denuncias por canales formales

La seguridad ciudadana también formó parte de la conversación, particularmente por las situaciones de ruidos molestos y otros problemas denunciados en el entorno del terminal Mina Loreto.

Sobre este punto, el concejal llamó a mantener una mirada prudente respecto de las críticas realizadas públicamente, indicando que, según la información que maneja, han existido reuniones entre la Dirección de Seguridad Pública y los actores involucrados.

Cárcamo sostuvo que las denuncias deben realizarse mediante los canales institucionales correspondientes, ya que las publicaciones en redes sociales, aunque válidas como expresión ciudadana, no necesariamente llegan a las autoridades responsables de resolver los problemas.

“Entonces yo entiendo que los acercamientos han existido, entonces por eso no voy a caer entre los dimes y diretes o quién dijo más o quién dijo menos”, indicó.

En cuanto a las medidas que podrían contribuir a mejorar la situación del sector, planteó que se requiere una mayor fiscalización y continuidad en el seguimiento de las incivilidades que se registran en el lugar.

“Pero el tema de del terminal Mina Loreto tiene solución, una solución que es bastante, que es bastante quizás práctica en el mal entendido, que es una mayor fiscalización y una continuidad en el entorno de poder ver cuáles son las incivilidades que están aconteciendo”, sostuvo.

Asimismo, destacó el rol de los vecinos y vecinas que utilizan los canales formales para comunicar situaciones, entregar antecedentes y solicitar gestiones a las autoridades.

El concejal reconoció que las problemáticas de seguridad requieren un trabajo permanente y que las acciones desplegadas no siempre logran responder a todas las demandas de la comunidad.

Evaluación del Gobierno en Magallanes: cuestionamientos por ausencia y falta de respuestas

En el último tramo de la entrevista, Jonathan Cárcamo realizó una evaluación de la gestión del Gobierno en la Región de Magallanes, manifestando una mirada crítica respecto del despliegue de las secretarías regionales ministeriales y de las respuestas entregadas frente a distintas situaciones de contingencia.

El concejal calificó al Ejecutivo como una administración ausente en la región y cuestionó la estrategia comunicacional utilizada para abordar temas que han generado preocupación entre los habitantes.

“Yo creo que el gobierno ha sido en la región un gobierno bastante ausente, sobre todo en la postería de sus distintas secretarías regionales ministeriales. Creo que este vuelvo a posicionar que su plan de marketing político es deficiente”, afirmó.

Entre los asuntos mencionados estuvo la discusión por las alzas de los combustibles, la situación económica de las familias y las declaraciones realizadas durante el paro de camioneros. También hizo referencia a la necesidad de contar con vocerías más firmes frente a temas de relevancia internacional y regional, como aquellos relacionados con la soberanía en el Estrecho de Magallanes.

Cárcamo sostuvo que las dificultades económicas están modificando las prioridades de los hogares, que deben privilegiar gastos esenciales por sobre actividades recreativas o compras personales.

“Entonces yo creo Christopher que los silencios no son los adecuados, independiente de que no pensemos lo mismo con la administración del gobierno, pero creo que hay que darle respuesta a la ciudadanía. La ciudadanía se merece una respuesta constante en torno a sus quejas y a sus problemáticas”, concluyó.

La entrevista permitió al concejal Jonathan Cárcamo Gómez abordar distintas materias que inciden en el desarrollo de Punta Arenas, poniendo énfasis en la necesidad de avanzar en infraestructura municipal, mejorar la planificación urbana, fortalecer la atención de emergencias y mantener una coordinación efectiva entre las instituciones para responder a las demandas de la comunidad.





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