La temporada 2026-2027 contempla diez encuentros en la Escuela Argentina y seis jornadas en el Centro Artesanal Municipal, totalizando 16 actividades destinadas a fortalecer la comercialización de productos regionales. Además, el municipio anunció una Feria de Navidad con diez emprendimientos de manufactura local.

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Sonia Agüero, profesional de la Dirección de Fomento Productivo y Turismo de la Municipalidad de Punta Arenas, entregó detalles de la décima temporada de la Feria Gourmet, iniciativa que durante diez años ha generado espacios de comercialización para pequeños productores agrícolas y emprendedores del rubro de alimentos elaborados de la comuna.

La nueva temporada 2026-2027 contará con la participación de 30 microempresas locales y una programación de diez encuentros sabatinos en la Escuela Argentina. La primera jornada se realizará este sábado 21 de noviembre, entre las 09:00 y las 13:00 horas, mientras que la última está programada para el 8 de mayo de 2027.

La actividad se ha consolidado como una instancia de encuentro entre productores y consumidores, permitiendo que la comunidad acceda directamente a frutas, verduras, hortalizas y alimentos elaborados en la región. Su continuidad ha sido posible gracias al trabajo colaborativo entre el municipio, el Servicio Local de Educación Pública y la comunidad educativa de la Escuela Argentina, establecimiento que se ha convertido en el punto tradicional de realización de la feria.

Una década impulsando la producción local

Desde sus primeras ediciones, la Feria Gourmet ha experimentado un importante crecimiento, tanto en la cantidad de participantes como en la variedad de productos disponibles. Su primera temporada comenzó en enero de 2017, inicialmente bajo una modalidad itinerante que contemplaba distintos establecimientos educacionales de Punta Arenas.

Con el paso de los años, la organización decidió concentrar las jornadas en la Escuela Argentina, facilitando que los visitantes identificaran un lugar estable para realizar sus compras y seguir la programación de cada temporada.

Durante esta década, los productores también han fortalecido sus emprendimientos mediante mejoras en infraestructura, invernaderos y sistemas de cultivo. Entre los avances destaca una mayor incorporación de técnicas hidropónicas, que permiten extender los períodos de producción y ampliar la disponibilidad de productos durante distintas épocas del año.

La diversificación de los cultivos ha permitido encontrar en las ferias productos que tradicionalmente no se asociaban con la agricultura regional, como choclos, uvas, alcachofas, melones, zanahorias y zapallitos italianos. A ellos se suman frutos característicos de la zona, como calafate, grosellas y frambuesas.

Asimismo, algunos productores han avanzado hacia la elaboración de productos con valor agregado, incorporando mermeladas, alimentos preparados y verduras en conserva, ampliando así sus alternativas de comercialización.

Seis microferias llegarán al Centro Artesanal Municipal

Una de las principales novedades de esta décima temporada será la incorporación de seis microferias gourmet en el centro de Punta Arenas, que se desarrollarán los días viernes, una vez al mes, en el Centro Artesanal Municipal.

La primera jornada está programada para el viernes 27 de noviembre, entre las 10:30 y las 14:30 horas, en el primer hall del recinto. Estas instancias tendrán una cantidad menor de expositores y compartirán el espacio con artesanos y artesanas de la comuna, generando una oportunidad de colaboración entre distintos rubros del emprendimiento local.

La incorporación de este segundo punto de comercialización busca ampliar la presencia de los productores y acercar sus productos a quienes transitan por el sector céntrico, incluyendo a turistas que visitan el Centro Artesanal.

Durante el lanzamiento de esta propuesta se registró interés por parte de visitantes, quienes pudieron conocer la variedad de frutas y hortalizas que se producen en Magallanes, una oferta que muchas veces resulta desconocida para quienes llegan desde otros lugares del país o del extranjero.

De esta manera, la programación de la temporada contempla diez ferias en la Escuela Argentina y seis microferias en el Centro Artesanal Municipal, completando un total de 16 actividades.

Alimentación saludable y vínculo con el turismo

La Feria Gourmet también cumple un papel en la promoción de una alimentación más consciente, acercando a las familias productos frescos y de producción local. Entre sus visitantes habituales se encuentran familias con niños y adultos mayores, quienes valoran la posibilidad de conocer el origen de los alimentos y adquirirlos directamente de sus productores.

La iniciativa busca, además, fortalecer los vínculos comerciales entre los emprendedores y el sector gastronómico y turístico de Punta Arenas. Para ello, desde la Dirección de Fomento Productivo y Turismo se difunde la calendarización de las ferias entre restaurantes, cafeterías, hostales y otros establecimientos, con el propósito de que conozcan la oferta regional y puedan establecer relaciones de compra y abastecimiento.

El objetivo es que los productos agrícolas y elaborados en la comuna no solamente formen parte de las mesas de los hogares puntarenenses, sino que también puedan incorporarse a las cartas gastronómicas de los establecimientos que reciben visitantes.

Otra de las actividades tradicionales de la feria son los sorteos de ecocanastas, que se realizan al mediodía y se preparan con productos donados por los propios expositores. Se contemplan dos canastas para sorteo: una destinada al público general y otra priorizada para adultos mayores.

A esta iniciativa se suma una ecocanasta solidaria, que se entrega a una institución benéfica y cuyo destinatario va cambiando durante las distintas jornadas, incorporando así un componente de colaboración comunitaria entre los participantes.

Feria de Navidad reunirá a diez emprendimientos locales

Durante la entrevista en Polar Comunicaciones, Sonia Agüero también informó sobre la realización de la Feria de Navidad, organizada por la Dirección de Fomento Productivo y Turismo de la Municipalidad de Punta Arenas, con la colaboración del Mall Espacio Urbano Pionero.

La actividad comenzará el lunes y contará con diez micro y pequeños empresarios dedicados a la manufactura local. Se trata principalmente de emprendimientos formalizados que se encuentran en etapas iniciales de desarrollo y que se han incorporado recientemente a la comunidad emprendedora vinculada al área municipal.

A diferencia de la Feria Gourmet, esta instancia estará enfocada en productos artesanales y creaciones inspiradas en la Navidad, ofreciendo alternativas para quienes buscan regalos personalizados y elaborados a mano durante las celebraciones de fin de año.

La feria pretende entregar mayor visibilidad a estos emprendimientos, permitiéndoles exhibir sus productos, acercarse a nuevos clientes y generar oportunidades de comercialización en una temporada relevante para el comercio.

Finalmente, desde la Dirección de Fomento Productivo y Turismo invitaron a la comunidad a informarse sobre las fechas y actividades a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Punta Arenas, especialmente sus redes sociales, donde se publican los calendarios y detalles de las iniciativas destinadas a fortalecer la producción y el emprendimiento local.





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